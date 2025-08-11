Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !

Les Atlanta Hawks et leur star Trae Young ne discuteront pas d’une extension de contrat cet été, selon les informations du journaliste NBA Jake Fischer. Cette décision intervient alors que d’autres meneurs vedettes comme De’Aaron Fox ont récemment signé des prolongations lucratives.

Une situation contractuelle complexe pour le meneur All-Star

Young était éligible à une extension de quatre ans pour 229 millions de dollars avec les Hawks. Cependant, selon Fischer, « les sources de la ligue m’indiquent qu’il n’y a pas de plans pour que Trae Young et les Atlanta Hawks s’engagent dans des discussions d’extension cet été. »

Le camp du joueur semble résigné depuis longtemps à l’idée de jouer la dernière année garantie de son contrat actuel, plutôt que de signer une extension dépassant les 200 millions de dollars. Young devra ensuite prendre une décision concernant son option joueur de 49 millions de dollars pour la saison 2026-2027.

La déception rapportée de Young découle principalement du fait que les Hawks n’ont jamais vraiment abordé la question d’une extension. Le meneur reste confiant dans sa capacité à ramener Atlanta en playoffs, ce qui pourrait constituer un point d’inflexion significatif pour les deux parties.

Des perspectives d’avenir encourageantes malgré l’incertitude

Malgré cette situation contractuelle tendue, plusieurs éléments jouent en faveur d’un accord futur. Young entretient une « relation solide » et une « vraie synergie » avec l’entraîneur Quin Snyder, selon Fischer. De plus, les Hawks ont renforcé leur effectif cet été en acquérant Kristaps Porzingis, Luke Kennard et Nickeil Alexander-Walker.

La saison dernière, Young a affiché des moyennes impressionnantes de 24,2 points et 11,6 passes décisives par match, terminant premier de la NBA aux passes décisives. Si Atlanta retrouve les playoffs et que Young obtient une sélection All-NBA, il pourrait prétendre à une extension de cinq ans avoisinant les 350 millions de dollars.

Cette stratégie d’attente pourrait finalement s’avérer payante pour le meneur de 25 ans, qui mise sur ses performances futures pour maximiser sa valeur contractuelle avec une franchise des Hawks désormais renforcée et ambitieuse.