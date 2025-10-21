Recherche
ELITE 2

Jean-Denys Choulet, une alternative à Julien Cortey pour le SCABB ?

ÉLITE 2 - Comme annoncé, Julien Cortey tient bien la corde pour reprendre les rênes du SCABB, après l’éviction de Guillaume Quintard. Le Progrès confirme ce mardi la tendance, tout en citant Jean-Denys Choulet comme possible alternative et Laurent Pluvy, plutôt pour un rôle de direction sportive.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jean-Denys Choulet, une alternative à Julien Cortey pour le SCABB ?

Outre Julien Cortey, en pôle position, Jean-Denys Choulet cité comme potentiel remplaçant de Guillaume Quintard sur le banc du SCABB

Crédit photo : Tuan Nguyen

Dernier d’ÉLITE 2 avec une seule victoire en six matchs et la plus mauvaise défense du championnat, le SCABB a tranché. Le club ligérien s’est séparé de Guillaume Quintard, nommé à la dernière intersaison, espérant provoquer un sursaut collectif avant la réception de La Rochelle vendredi.

En attendant, Allan Ferraton, son assistant, assure l’intérim entouré de Mathieu Guichard et Maxence Collignon. Le directeur sportif Cyrille Chapot, pointé du doigt alors que Guillaume Quintard n’a pas eu les mains libres pour composer son staff ou modifier son effectif, pourrait lui aussi faire les frais du début de saison catastrophique.

Julien Cortey, la piste prioritaire

Âgé de 45 ans, Julien Cortey est aujourd’hui le candidat numéro un pour succéder à Guillaume Quintard. L’ancien coach de La Rochelle, artisan de la montée du club en Betclic ÉLITE en 2024, reste très attaché à sa région roannaise. Libre depuis son départ de Charente-Maritime, il coche de nombreuses cases : expérience, charisme et connaissance du basket ligérien.

LIRE AUSSI

Choulet et Pluvy cités aussi

L’autre piste évoquée mène à Jean-Denys Choulet, 67 ans, double champion de France avec Roanne (2007) et Chalon-sur-Saône (2017). Libre depuis son aventure polonaise, le technicien est comme Julien Cortey installé non loin de Roanne en attendant un coup de fil. Il a longtemps collaboré avec… Guillaume Quintard à la Chorale. Parmi les techniciens d’expérience, le profil d’Eric Girard revient aussi dans les rumeurs.

Enfin, le nom de Laurent Pluvy circule également, mais plutôt pour occuper le poste de directeur sportif. L’ancien coach d’Andrézieux, demi-finaliste des playoffs de Nationale 1 en 2023, est lui aussi sans club depuis son départ de Nantes. C’est… Guillaume Quintard qui lui avait succédé sur le banc d’Andrézieux.

Le SCABB veut trancher vite

Le club ne serait pas pressé pour choisir son coach, sachant qu’un remaniement d’effectif est possible en parallèle. En cinq mois, deux entraîneurs ont déjà quitté leur poste à Saint-Chamond, un contraste avec la stabilité historique du tandem Alain Thinet – Maxime Nélaton durant neuf saisons. L’enjeu est clair : éviter de s’enfoncer durablement dans la zone rouge d’une ÉLITE 2 toujours plus compétitive.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
cyril68
Le départ de JDC de Pologne m'avait échappé. Quelqu'un sait si c'est son choix ou celui de son club ?
thorir
J'sais qu'il traine parfois par ici donc il répondra p't'etre directement mais il me semble qu'il avait eu une proposition du club qu'il avait permis de maintenir mais que ce n'était pas forcément dans ses plans de rester en Pologne. Sinon concernant le SCABB la direction en place semblant avoir un gout assez peu prononcé pour la contradiction, j'ai un peu de mal à imaginer la cohabitation, mais évidemment pour ce qui est du savoir-faire alors là rien à dire. Mais la nouvelle direction semblait vouloir façonner une identité résolument défensive à leur club, en rompant avec le basket + libre des années Thinet-Nelaton, donc le profil Girard collerait mieux s'ils sont tjr dans cette logique...
halle_37
Choulet, Ok gros caractère, mais honnêtement je tenterai le coup si j'étais le scabb Et les derbys ligériens seront très électrique 😁😁😁
