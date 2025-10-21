Jean-Denys Choulet, une alternative à Julien Cortey pour le SCABB ?

Dernier d’ÉLITE 2 avec une seule victoire en six matchs et la plus mauvaise défense du championnat, le SCABB a tranché. Le club ligérien s’est séparé de Guillaume Quintard, nommé à la dernière intersaison, espérant provoquer un sursaut collectif avant la réception de La Rochelle vendredi.

En attendant, Allan Ferraton, son assistant, assure l’intérim entouré de Mathieu Guichard et Maxence Collignon. Le directeur sportif Cyrille Chapot, pointé du doigt alors que Guillaume Quintard n’a pas eu les mains libres pour composer son staff ou modifier son effectif, pourrait lui aussi faire les frais du début de saison catastrophique.

Julien Cortey, la piste prioritaire

Âgé de 45 ans, Julien Cortey est aujourd’hui le candidat numéro un pour succéder à Guillaume Quintard. L’ancien coach de La Rochelle, artisan de la montée du club en Betclic ÉLITE en 2024, reste très attaché à sa région roannaise. Libre depuis son départ de Charente-Maritime, il coche de nombreuses cases : expérience, charisme et connaissance du basket ligérien.

Choulet et Pluvy cités aussi

L’autre piste évoquée mène à Jean-Denys Choulet, 67 ans, double champion de France avec Roanne (2007) et Chalon-sur-Saône (2017). Libre depuis son aventure polonaise, le technicien est comme Julien Cortey installé non loin de Roanne en attendant un coup de fil. Il a longtemps collaboré avec… Guillaume Quintard à la Chorale. Parmi les techniciens d’expérience, le profil d’Eric Girard revient aussi dans les rumeurs.

Enfin, le nom de Laurent Pluvy circule également, mais plutôt pour occuper le poste de directeur sportif. L’ancien coach d’Andrézieux, demi-finaliste des playoffs de Nationale 1 en 2023, est lui aussi sans club depuis son départ de Nantes. C’est… Guillaume Quintard qui lui avait succédé sur le banc d’Andrézieux.

Le SCABB veut trancher vite

Le club ne serait pas pressé pour choisir son coach, sachant qu’un remaniement d’effectif est possible en parallèle. En cinq mois, deux entraîneurs ont déjà quitté leur poste à Saint-Chamond, un contraste avec la stabilité historique du tandem Alain Thinet – Maxime Nélaton durant neuf saisons. L’enjeu est clair : éviter de s’enfoncer durablement dans la zone rouge d’une ÉLITE 2 toujours plus compétitive.