Zvezdan Mitrović nommé sélectionneur du Monténégro jusqu’en 2029

La Fédération de basketball du Monténégro a officialisé lundi soir le retour de Zvezdan Mitrović au poste de sélectionneur national. L’entraîneur de 55 ans, né à Podgorica, retrouve ainsi un poste qu’il avait occupé de 2017 à 2019, période durant laquelle il avait mené le pays à sa première participation à une Coupe du monde.

L’ancien coach de Monaco et de l’ASVEL a paraphé un contrat courant jusqu’en 2029, mais ne pourra prendre ses fonctions qu’à partir de l’été prochain en raison de ses obligations avec le Cedevita Olimpija. En attendant son arrivée effective, c’est Andrej Žakelj, actuel entraîneur du Budućnost Podgorica, qui assurera l’intérim sur le banc monténégrin.

Our coaching market activity doesn’t stop! Zvezdan Mitrović is the new head coach of the Montenegro national team!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) October 21, 2025

Andrej Žakelj en première ligne pour les qualifications

Le technicien slovène, élu meilleur entraîneur de la ligue adriatique la saison passée, dirigera l’équipe nationale lors des deux premiers fenêtres de qualifications pour la Coupe du monde 2027. « Žakelj sera ainsi sur le banc de la sélection du Monténégro, en coordination avec Mitrović, pour un total de quatre matchs de la première phase de qualifications, en novembre de cette année et en février de l’année prochaine », a précisé la fédération.

Žakelj n’est pas un inconnu du basketball monténégrin. Installé depuis longtemps dans le pays, il a dirigé le SC Derbi avant de prendre les rênes du Budućnost. « Le Slovène connaît très bien la situation du basketball monténégrin et s’est déjà prouvé comme entraîneur par ses résultats », ont souligné les dirigeants fédéraux.

Le Monténégro évoluera dans le groupe B des qualifications pour la Coupe du monde 2027. L’équipe affrontera le Portugal et la Roumanie en novembre, avant un double confrontation contre la Grèce en février et mars. Mitrović sera officiellement présenté comme sélectionneur fin novembre à Podgorica, marquant le début d’un nouveau cycle ambitieux pour le basketball monténégrin, qui devra toutefois se passer de Nikola Vucevic, qui a pris sa retraite internationale à l’issue de l’EuroBasket 2025.