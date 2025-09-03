Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Nikola Vučević annonce sa retraite internationale avec le Monténégro, éliminé de l’EuroBasket

EUROBASKET - Après presque 15 ans de bons et loyaux services sous le maillot de sa sélection, l'intérieur star monténégrin Nikola Vučević a annoncé la fin de sa carrière internationale dans la foulée de la défaite frustrante face à la Grande-Bretagne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nikola Vučević annonce sa retraite internationale avec le Monténégro, éliminé de l’EuroBasket
Crédit photo : FIBA

Après la défaite surprise face à la Grande-Bretagne, causant l’élimination de sa sélection à l’EuroBasket, l’intérieur star monténégrin Nikola Vucevic (2,08 m, 34 ans) a annoncé prendre sa retraite internationale après 14 ans de bons et loyaux services.

Arrivé en sélection en 2011, Nikola Vucevic a participé cet été à son quatrième EuroBasket, auquel s’ajoutent deux Coupes du Monde. Sa carrière internationale s’achève de la plus cruelle des manières : après une énième performance exceptionnelle. Auteur de 31 points, 11 rebonds et 7 passes décisives face à la Grande-Bretagne, le pivot vétéran n’a pas empêché la défaite des siens, qui voient leur parcours dans la compétition s’arrêter dès la phase de poules.

Les regrets de Vucevic après son dernier match

Au coup de sifflet final, l’émotion était évidemment palpable chez le joueur de 35 ans. « C’est une grande déception pour nous, mais je dois féliciter la Grande-Bretagne.C’était une grande opportunité pour nous, mais nous n’avons pas réussi à défendre, et c’est comme ça. »

Sur le plan personnel, le pivot a exprimé sa frustration : « Ça craint pour moi de finir de cette façon ; ça aurait été formidable d’accéder au tour suivant et de jouer à Riga, mais c’est comme ça. Je veux remercier tout le monde, mes coéquipiers, les entraîneurs, la fédération, et bien sûr, les fans. J’aurais aimé finir différemment, cependant, maintenant c’est le moment pour la nouvelle génération de laisser sa marque. »

Le suspense avait pourtant duré jusqu’aux dernières secondes. À 54 secondes de la fin, Vučević, encore lui, avait ramené son équipe à deux points (85-83), mais Yeboah a répondu immédiatement (87-83), scellant définitivement le sort de la rencontre, les espoirs monténégrins, et la carrière internationale de Vučević, qui va désormais se consacrer à la NBA.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Le Portugal rentre dans l’histoire : première qualification pour la phase à élimination directe de l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco a reçu plus de 3 000 messages racistes : « C’est inadmissible, je vais en parler jusqu’au bout ! »
Alexandre Sarr seul sur le banc de touche avant France - Pologne, pendant la marseillaise
EuroBasket
00h00ITW Alexandre Sarr, un forfait mais un désir pour l’avenir : « Ça donne vraiment envie de faire partie du groupe »
EuroBasket
00h00Nikola Vučević annonce sa retraite internationale avec le Monténégro, éliminé de l’EuroBasket
EuroBasket
00h00La Suède dit merci à la Grande-Bretagne et sa première victoire à l’EuroBasket depuis 2013 !
WNBA
00h00Le trio français des Valkyries se rapprochent des playoffs WNBA, le Liberty de Johannès y est déjà
EuroBasket
00h00Comment Mam’ Jaiteh appréhende son statut de seul pivot apte des Bleus : « Ça travaille dans l’esprit »
kanouté orléans
ELITE 2
00h00Après un AfroBasket « historique », Siriman Kanouté veut franchir « un cap » à Orléans
Elie Okobo a livré contre la Pologne ce qui est peut-être son meilleur match en carrière en équipe de France, dans un rôle de véritable meneur
EuroBasket
00h00Élie Okobo, le meneur qu’il faut pour les Bleus ? « Il essaie de tout organiser sur le terrain »
EuroBasket
00h00L’alléchant Turquie – Serbie : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 3 septembre
1 / 0
Livenews NBA
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
1 / 0