Nikola Vučević annonce sa retraite internationale avec le Monténégro, éliminé de l’EuroBasket

Après la défaite surprise face à la Grande-Bretagne, causant l’élimination de sa sélection à l’EuroBasket, l’intérieur star monténégrin Nikola Vucevic (2,08 m, 34 ans) a annoncé prendre sa retraite internationale après 14 ans de bons et loyaux services.

Nikola Vucevic has confirmed his retirement from international basketball, marking this #Eurobasket as his final competition 🫡🇲🇪 pic.twitter.com/jITH7uBNio — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 3, 2025

Arrivé en sélection en 2011, Nikola Vucevic a participé cet été à son quatrième EuroBasket, auquel s’ajoutent deux Coupes du Monde. Sa carrière internationale s’achève de la plus cruelle des manières : après une énième performance exceptionnelle. Auteur de 31 points, 11 rebonds et 7 passes décisives face à la Grande-Bretagne, le pivot vétéran n’a pas empêché la défaite des siens, qui voient leur parcours dans la compétition s’arrêter dès la phase de poules.

Les regrets de Vucevic après son dernier match

Au coup de sifflet final, l’émotion était évidemment palpable chez le joueur de 35 ans. « C’est une grande déception pour nous, mais je dois féliciter la Grande-Bretagne.C’était une grande opportunité pour nous, mais nous n’avons pas réussi à défendre, et c’est comme ça. »

Sur le plan personnel, le pivot a exprimé sa frustration : « Ça craint pour moi de finir de cette façon ; ça aurait été formidable d’accéder au tour suivant et de jouer à Riga, mais c’est comme ça. Je veux remercier tout le monde, mes coéquipiers, les entraîneurs, la fédération, et bien sûr, les fans. J’aurais aimé finir différemment, cependant, maintenant c’est le moment pour la nouvelle génération de laisser sa marque. »

Le suspense avait pourtant duré jusqu’aux dernières secondes. À 54 secondes de la fin, Vučević, encore lui, avait ramené son équipe à deux points (85-83), mais Yeboah a répondu immédiatement (87-83), scellant définitivement le sort de la rencontre, les espoirs monténégrins, et la carrière internationale de Vučević, qui va désormais se consacrer à la NBA.