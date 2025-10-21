Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Jimmy Butler se dit épanoui aux Warriors après son transfert mouvementé

NBA - Jimmy Butler assume pleinement son départ chaotique de Miami. L'ailier de 36 ans, désormais aux Golden State Warriors, estime que "tout ce chaos a payé de façon énorme" et vise le titre NBA qui manque à son palmarès.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jimmy Butler se dit épanoui aux Warriors après son transfert mouvementé
Crédit photo : David Gonzales-Imagn Images

Un an après avoir quitté Miami Heat dans des conditions tumultueuses, Jimmy Butler ne regrette rien. L’ailier vétéran, qui avait créé un véritable mélodrame avec le Heat avant d’être transféré aux Warriors lors de la trade deadline, assume pleinement ses choix passés.

« Tout ce bruit, tout ce chaos ont payé de façon énorme », confie Butler au San Francisco Chronicle. « J’ai de la chance de faire partie de cette organisation phénoménale. » Une déclaration qui tranche avec la période difficile vécue en Floride, où les dirigeants avaient refusé de le prolonger malgré son statut de leader.

Une hiérarchie claire qui lui convient parfaitement

Aux Warriors, Butler a retrouvé un environnement qui lui correspond. Contrairement à Miami où il s’imaginait comme le patron incontesté, il accepte désormais son rôle de lieutenant auprès de Stephen Curry. « Tout le monde connaît son rôle. On sait que Steph est ‘le patron’, et ça nous va », explique-t-il.

Cette hiérarchie bien définie semble libérer l’ancien joueur du Heat. « Selon les soirs, je peux être la deuxième option. Jonathan Kuminga peut être la deuxième. Draymond Green peut être la deuxième. Mais on sait qui est le numéro un, et notre job est de l’aider. »

Butler n’hésite pas à tacler son ancienne franchise : « Ici, ils n’ont qu’un seul objectif : continuer de suspendre d’autres bannières là-haut. Il n’y a pas d’agendas cachés. »

L’objectif titre à 36 ans

Prolongé cet été pour 121 millions de dollars sur deux ans, soit plus que ce que Miami pouvait lui offrir, Butler aborde cette nouvelle étape avec sérénité. « Je n’ai pas d’ego. Je ne suis pas l’option numéro 1, et ça me va très bien », martèle-t-il.

À 36 ans, le vétéran n’a qu’une obsession : décrocher ce titre NBA qui manque à son palmarès, après deux finales perdues en 2020 et 2023. « Je n’en ai jamais gagné, mais on ne peut pas me traiter de loser. J’ai gagné partout où je suis passé », conclut Butler, déterminé à prouver qu’il peut encore faire la différence au plus haut niveau.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Edwin Jackson est blessé au talon
Betclic ELITE
00h00On connaît la durée de l’absence d’Edwin Jackson (ASVEL), blessé au talon
À l’étranger
00h00Première défaite de la saison en championnat pour le Zalgiris de Sylvain Francisco
À l’étranger
00h00Les Français s’illustrent en Turquie : Cornelie brille, Kamagate invaincu, Dessert la muraille, Besson score et Cazalon gagne mais marque le pas
Zvezdan Mitrovic est de retour sur le banc du Monténégro
À l’étranger
00h00Zvezdan Mitrović nommé sélectionneur du Monténégro jusqu’en 2029
Mike James est aussi le meilleur marqueur de Betclic ELITE, sur ce début de saison
EuroLeague
00h00Mike James toujours considéré comme le joueur le plus talentueux d’EuroLeague
L'équipe israélienne de l'Hapoël Holon joue à Cholet ce mardi soir
Basketball Champions League
00h00Cholet Basket renforce la sécurité pour la réception de l’Hapoël Holon
Will Weaver pourrait lancer sa carrière en WNBA
WNBA
00h00Un ancien coach du Paris Basketball favori pour diriger le New York Liberty ?
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
Mamoudou Diarra et Mika Adams Woods sous les couleurs du MAS Basketball Photo MAS BASKETBALL
À l’étranger
00h00Deux anciens joueurs de NM1 rallient le Maroc
Le chauffeur du car des supporters de Pistoia est décédé à l'âge de 65 ans
À l’étranger
00h00Un chauffeur de bus tué par des ultras après un match de basket en Italie !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Jimmy Butler se dit épanoui aux Warriors après son transfert mouvementé
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
1 / 0