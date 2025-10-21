Un ancien coach du Paris Basketball favori pour diriger le New York Liberty ?

Le New York Liberty cherche un nouveau souffle après sa sortie prématurée des playoffs WNBA. Éliminée dès le premier tour par le Phoenix Mercury, la franchise new-yorkaise a décidé de se séparer de Sandy Brondello, en poste depuis 2022, et lance désormais sa recherche d’un nouvel entraîneur.

Une philosophie axée sur l’innovation et l’expérience NBA

Jonathan Kolb, General Manager du Liberty, a expliqué en conférence de presse que son équipe avait besoin « d’innovation et d’évolution ». Cette philosophie guide la recherche de la franchise, qui met l’accent sur les entraîneurs ayant une expérience NBA, selon The Athletic.

Parmi les candidats contactés, Will Weaver (41 ans) occupe une place de choix. L’Américain, qui a dirigé le Paris Basketball lors de la saison 2022-2023, possède un profil international intéressant. Après son passage en France, il a rejoint les Brooklyn Nets comme assistant avant de devenir conseiller de Charles Lee aux Charlotte Hornets.

The Liberty have interviewed NBA/NBA G League coaches Will Weaver and Joseph Blair for their head coach opening, per sources. More new info on New York's HC search — plus NEW info on the other 4 W openings below in my What I'm Hearing Notebook⬇️https://t.co/mxrayrUusJ https://t.co/StSJvhvhvQ — Ben Pickman (@benpickman) October 17, 2025

D’autres noms figurent sur la liste des prétendants. Lindsey Harding, actuellement assistante de J.J. Redick aux Los Angeles Lakers, fait partie des favorites. Elle a été élue entraîneur de l’année de G-League en 2024 lorsqu’elle dirigeait les Stockton Kings, franchise affiliée aux Sacramento Kings.

Joseph Blair, entraîneur des Rio Grande Valley Vipers, a également été contacté par le Liberty. Sonia Raman, ancienne assistante de Sandy Brondello à New York, reste aussi dans la course, même si elle s’est entretenue avec le Seattle Storm pour remplacer Noelle Quinn, également démise de ses fonctions.

Enfin, le front office du Liberty a sollicité le Phoenix Mercury pour s’entretenir avec Kristi Toliver, assistante de Nate Tibbetts qui avait brièvement pris les rênes de l’équipe lors du Game 4 des WNBA Finals après l’expulsion de l’entraîneur de Phoenix. Cette recherche active témoigne de la volonté du Liberty de rebondir rapidement après cette saison décevante.