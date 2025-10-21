Recherche
WNBA

Un ancien coach du Paris Basketball favori pour diriger le New York Liberty ?

Will Weaver figure parmi les prétendants pour succéder à Sandy Brondello. L'ancien entraîneur décrié du Paris Basketball en 2022-2023 est dans la liste des candidats du Liberty après l'élimination décevante de la franchise new-yorkaise.
00h00
Un ancien coach du Paris Basketball favori pour diriger le New York Liberty ?

Will Weaver pourrait lancer sa carrière en WNBA

Crédit photo : Lilian Bordron

Le New York Liberty cherche un nouveau souffle après sa sortie prématurée des playoffs WNBA. Éliminée dès le premier tour par le Phoenix Mercury, la franchise new-yorkaise a décidé de se séparer de Sandy Brondello, en poste depuis 2022, et lance désormais sa recherche d’un nouvel entraîneur.

Une philosophie axée sur l’innovation et l’expérience NBA

Jonathan Kolb, General Manager du Liberty, a expliqué en conférence de presse que son équipe avait besoin « d’innovation et d’évolution ». Cette philosophie guide la recherche de la franchise, qui met l’accent sur les entraîneurs ayant une expérience NBA, selon The Athletic.

Parmi les candidats contactés, Will Weaver (41 ans) occupe une place de choix. L’Américain, qui a dirigé le Paris Basketball lors de la saison 2022-2023, possède un profil international intéressant. Après son passage en France, il a rejoint les Brooklyn Nets comme assistant avant de devenir conseiller de Charles Lee aux Charlotte Hornets.

D’autres noms figurent sur la liste des prétendants. Lindsey Harding, actuellement assistante de J.J. Redick aux Los Angeles Lakers, fait partie des favorites. Elle a été élue entraîneur de l’année de G-League en 2024 lorsqu’elle dirigeait les Stockton Kings, franchise affiliée aux Sacramento Kings.

Joseph Blair, entraîneur des Rio Grande Valley Vipers, a également été contacté par le Liberty. Sonia Raman, ancienne assistante de Sandy Brondello à New York, reste aussi dans la course, même si elle s’est entretenue avec le Seattle Storm pour remplacer Noelle Quinn, également démise de ses fonctions.

Enfin, le front office du Liberty a sollicité le Phoenix Mercury pour s’entretenir avec Kristi Toliver, assistante de Nate Tibbetts qui avait brièvement pris les rênes de l’équipe lors du Game 4 des WNBA Finals après l’expulsion de l’entraîneur de Phoenix. Cette recherche active témoigne de la volonté du Liberty de rebondir rapidement après cette saison décevante.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
WNBA
WNBA
