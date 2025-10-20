Deux anciens joueurs de NM1 rallient le Maroc

Deux joueurs de Nationale Masculine 1 (NM1) signent dans la même équipe au Maroc. Mika Adams-Woods (1,90 m, 25 ans) et Mamoudou Diarra (2,07 m, 28 ans) sont nouveaux coéquipiers au Maghreb Association Sportive de Fès (MAS) depuis la rentrée.

Des débuts triomphants face à Tanger

L’impact de ce duo ne s’est pas fait attendre. Pour leur premier match sous leurs nouvelles couleurs ce weekend, Adams-Woods et Diarra ont mené le MAS à la victoire contre l’équipe de Tanger de Derric Jean, s’imposant sur le score de 79 à 72. Un baptême du feu réussi qui confirme leur capacité à être des éléments moteurs de leur nouvelle équipe.

Mika Adams-Woods : Le meneur Américain formé en NCAA

L’arrière a d’abord évolué quatre saisons à l’Université de Cincinnati, où il a développé ses qualités de gestionnaire de jeu et de scoreur. Il a ensuite rejoint l’Université de St. Bonaventure pour sa dernière année universitaire (2023-2024), y affinant notamment son ratio passes décisives/balles perdues, témoignant de sa fiabilité. Sa première expérience professionnelle européenne l’a conduit en France, au SOM Boulogne en NM1 (2024/2025). En troisième division française, il a rapidement prouvé ses qualités. Avec des moyennes de 17,5 points, 4,1 rebonds et 4,1 passes décisives, il a été l’une des figures marquantes du championnat, s’imposant comme un scoreur prolifique et un joueur clé dans l’attaque boulonnaise avant de se blesser.

Mamoudou Diarra : La puissance sous les paniers

PROFIL JOUEUR Mamoudou DIARRA Poste(s): Pivot Taille: 207 cm Âge: 28 ans (04/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 10,7 #87 REB 6,2 #20 PD 1,4 #204

Mamoudou Diarra est un joueur intérieur au profil athlétique et défensif. Tout comme son coéquipier, le Malien a suivi le chemin de la NCAA. Après avoir joué pour l’Université de Cincinnati et Tennessee Tech, il a poursuivi sa carrière professionnelle aux États-Unis, notamment au sein de la G-League avec les Iowa Wolves, équipe affiliée aux Minnesota Timberwolves.

International malien, Mamoudou Diarra a récemment évolué en NM1 avec Levallois la saison dernière. Il y a apporté sa dimension physique et son efficacité près du cercle, avec des statistiques solides avoisinant en moyenne 10,7 points et 6,2 rebonds pour 12 d’évaluation en 22 minutes sur 27 match faisant de lui un atout majeur dans la raquette des Levallois Metropolitans.

Un nouveau chapitre au Maroc

Le choix du Maroc pour Adams-Woods et Diarra souligne l’attractivité nouvelle de la division excellence marocaine, un temps désertée ces dernières années en raison des difficultés de la Fédération nationale. Leur club mise clairement sur l’expérience et le talent d’anciens joueurs de NM1 pour briller cette saison 2025-2026. Forts de leur première victoire prometteuse, les deux recrues ont désormais pour mission d’aider le MAS à se hisser au sommet du basketball marocain.