Mika Adams-Woods complète l’effectif du SOM Boulogne

La dernière pièce du puzzle du SOM Boulogne est un rookie américain en la personne de Mika Adams-Woods (24 ans, 1,90 m).

Capable d’évoluer sur les postes 1 et 2, le natif de Syracuse (État de New York) est revenu dans son État natal l’an passé pour terminer son cursus universitaire à Saint-Bonaventure basé dans la ville d’Allegany (13,1 points, 2,6 rebonds et 3,7 passes décisives en 32 minutes et 32 matchs). Auparavant, Mika Adams-Woods avait évolué à l’Université de Cincinnati de 2019 à 2023.

« Mika est un jeune joueur de 24 ans qui vient de terminer son cursus universitaire durant lequel il a évolué à Cincinnati pendant 4 saisons et l’an dernier à St Bonaventure Bonnies où il a réalisé une saison aboutie. C’est donc en qualité de rookie qu’il débutera sa carrière professionnelle sous les couleurs du SOMB. Il s’est montré très régulier et nous apportera dans différents secteurs du jeu. Nous avons hâte de débuter notre collaboration et lui souhaitons la bienvenue au club » a commenté Fabien Anthonioz, le coach boulonnais sur le site officiel du club.

L’effectif du SOM Boulogne 2024-2025 :