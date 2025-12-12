Aix-Maurienne et Donovan Donaldson se séparent

Aix-Maurienne n’ira pas plus loin avec Donovan Donaldson (1,85 m, 29 ans). Le club savoyard a officialisé la fin de collaboration avec le meneur, actée d’un commun accord entre les deux parties. Recruté à l’intersaison pour compléter la ligne arrière, l’Américain quitte Aix-Maurienne après un passage écourté en championnat.

Un passage limité à neuf matches de championnat

Sur le plan statistique, Donovan Donaldson aura disputé neuf rencontres de championnat sous le maillot d’Aix-Maurienne. En 29 minutes de jeu en moyenne, le meneur américain a compilé 8,3 points, 2,1 rebonds et 5,1 passes décisives pour 8 d’évaluation pour sa découverte du championnat de France.

Des chiffres corrects, mais qui n’auront pas suffi à inscrire durablement le joueur dans le projet du club savoyard, les deux parties choisissant finalement de mettre un terme à leur collaboration en cours de saison.

Dans son communiqué, Aix-Maurienne a tenu à remercier le joueur pour son investissement tout au long de son passage : « Le club tient à le remercier pour l’investissement qu’il a apporté tout au long de son passage parmi nous. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et beaucoup de succès dans son nouveau club. »

Un recrutement estival venu de Finlande

Pour rappel, le natif de Nashville avait été annoncé à Aix-Maurienne durant l’été, alors que le club était à la recherche d’un dernier meneur pour entamer la saison. L’Américain arrivait en provenance de Salon Vilpas, en première division finlandaise.

Formé en NCAA, il s’était ensuite exporté en Europe pour lancer sa carrière professionnelle. Avant son arrivée en Finlande, il avait notamment évolué en Hongrie, en Allemagne, en Grèce et en Macédoine du Nord. À Salon Vilpas, il semblait avoir franchi un cap, ce qui avait convaincu Aix-Maurienne de miser sur son profil à l’intersaison.

Son aventure savoyarde aura finalement été de courte durée, le joueur étant désormais libre de s’engager avec un nouveau club.

17e au classement, Aix-Maurienne a déjà réajusté son effectif avec les arrivées de Lucas Demahis-Ballou en prêt pour remplacer Donovan Donaldson et de Cheikh Sané à la place de Willem Brandwijk dans la raquette. L’AMSB se déplace ce vendredi à Evreux pour un match ô-combien important dans la course au maintien pour cette 14e journée d’ELITE 2.