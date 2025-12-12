Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Aix-Maurienne et Donovan Donaldson se séparent

ELITE 2 - Aix-Maurienne et Donovan Donaldson ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin au contrat qui les liait. Arrivé l’été dernier en Savoie, le meneur américain quitte le club après neuf matches de championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Aix-Maurienne et Donovan Donaldson se séparent

Arrivé l’été dernier, le meneur américain quitte le club après 9 matchs de championnat.

Crédit photo : Cécile Thomas

Aix-Maurienne n’ira pas plus loin avec Donovan Donaldson (1,85 m, 29 ans). Le club savoyard a officialisé la fin de collaboration avec le meneur, actée d’un commun accord entre les deux parties. Recruté à l’intersaison pour compléter la ligne arrière, l’Américain quitte Aix-Maurienne après un passage écourté en championnat.

Un passage limité à neuf matches de championnat

Sur le plan statistique, Donovan Donaldson aura disputé neuf rencontres de championnat sous le maillot d’Aix-Maurienne. En 29 minutes de jeu en moyenne, le meneur américain a compilé 8,3 points, 2,1 rebonds et 5,1 passes décisives pour 8 d’évaluation pour sa découverte du championnat de France.

Des chiffres corrects, mais qui n’auront pas suffi à inscrire durablement le joueur dans le projet du club savoyard, les deux parties choisissant finalement de mettre un terme à leur collaboration en cours de saison.

Dans son communiqué, Aix-Maurienne a tenu à remercier le joueur pour son investissement tout au long de son passage : « Le club tient à le remercier pour l’investissement qu’il a apporté tout au long de son passage parmi nous. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et beaucoup de succès dans son nouveau club. »

Un recrutement estival venu de Finlande

Pour rappel, le natif de Nashville avait été annoncé à Aix-Maurienne durant l’été, alors que le club était à la recherche d’un dernier meneur pour entamer la saison. L’Américain arrivait en provenance de Salon Vilpas, en première division finlandaise.

Formé en NCAA, il s’était ensuite exporté en Europe pour lancer sa carrière professionnelle. Avant son arrivée en Finlande, il avait notamment évolué en Hongrie, en Allemagne, en Grèce et en Macédoine du Nord. À Salon Vilpas, il semblait avoir franchi un cap, ce qui avait convaincu Aix-Maurienne de miser sur son profil à l’intersaison.

Son aventure savoyarde aura finalement été de courte durée, le joueur étant désormais libre de s’engager avec un nouveau club.

17e au classement, Aix-Maurienne a déjà réajusté son effectif avec les arrivées de Lucas Demahis-Ballou en prêt pour remplacer Donovan Donaldson et de Cheikh Sané à la place de Willem Brandwijk dans la raquette. L’AMSB se déplace ce vendredi à Evreux pour un match ô-combien important dans la course au maintien pour cette 14e journée d’ELITE 2.

LIRE AUSSI

ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Quimper privé de Benoit Injai jusqu’à fin janvier, les Béliers encore fragilisés
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne et Donovan Donaldson se séparent
Alain Gilles, Nando De Colo, Tony Parker, Hervé Dubuisson et Evan Fournier font partie des meilleurs marqueurs de l'histoire du basketball français
Équipe de France
00h00Qui sont les 10 meilleurs marqueurs du basketball français ? la réponse dans Courtside n°22
L'AS Monaco reçoit le champion en titre, le Fenerbahçe, ce vendredi 12 décembre
EuroLeague
00h00Monaco – Fenerbahçe : où voir gratuitement la revanche de la finale d’EuroLeague ?
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Nicolas Lang est évidemment l'un des meilleurs shooteurs de Betclic ELITE dans Pro Basketball Manager 2026
Betclic Élite
00h00Quel shooteur à 3-points recruter sur Pro Basketball Manager 2026 pour passer un cap en Betclic ELITE ?
EuroCup Féminine
00h00Charnay prend une petite option dans l’autre 1/16e de finale d’EuroCup 100% français
EuroLeague
00h00Paris glisse vers le fond du classement de l’EuroLeague, l’ASVEL désormais larguée à la dernière place
À l’étranger
00h00En Turquie, Malcolm Cazalon cherche une porte de sortie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
1 / 0