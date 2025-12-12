Monaco – Fenerbahçe : où voir gratuitement la revanche de la finale d’EuroLeague ?

Monaco a rendez-vous avec son histoire. Battue par le Fenerbahçe en finale de l’EuroLeague en mai dernier, la Roca Team retrouve le club turc ce vendredi 12 décembre à Gaston-Médecin pour un duel qui sent déjà la revanche. Face à une équipe stambouliote impressionnante, invaincue depuis deux mois toutes compétitions confondues, l’AS Monaco veut frapper fort devant son public, dans une rencontre diffusée gratuitement sur TV Monaco.

Un parfum de revanche après la finale de mai

Le souvenir est encore frais côté monégasque. En mai dernier, Monaco disputait la première finale d’EuroLeague de son histoire face au Fenerbahçe, avant de voir le trophée lui échapper. Cette affiche du mois de décembre est donc bien plus qu’un simple match de saison régulière.

Pour la Roca Team, l’objectif est double : effacer la déception de la finale et envoyer un message fort à l’un des cadors du continent. À domicile, Monaco sait qu’il a une opportunité de marquer les esprits face à une équipe turque qui reste sur une dynamique exceptionnelle.

Fenerbahçe sur une série impressionnante

L’adversaire s’annonce redoutable. Fenerbahçe n’a plus perdu depuis deux mois, toutes compétitions confondues, et arrive en Principauté avec une confiance maximale. Solide défensivement, disciplinée collectivement et efficace dans les moments clés, la formation turque s’est de nouveau installée parmi les références actuelles de l’EuroLeague, malgré de nombreux changements à l’intersaison.

Pour Monaco, le défi sera donc autant mental que basket, comme souvent pour le groupe de Vassilis Spanoulis. Avec une série de trois larges victoires de suite dans la compétition européenne, face à l’ASVEL, l’Anadolu Efes et Paris, l’ASM arrive également lancée.

Monaco veut s’imposer à Gaston-Médecin

Devant son public, la Roca Team compte bien s’appuyer sur son identité : agressivité défensive, jeu rapide et capacité à faire la différence sur les lignes arrières. En attendant de pouvoir qualifier Cory Joseph (1,88 m, 34 ans), la formation de la principauté est désormais au complet. Ce match face au Fenerbahçe est aussi l’occasion de se situer face à un concurrent direct dans la course aux premières places.

Un succès permettrait à Monaco de prendre une revanche symbolique mais aussi de renforcer sa position dans les premières places du classement de l’EuroLeague (9 victoires et 5 défaites), dans une saison toujours plus dense et disputée.

Le match diffusé gratuitement sur TV Monaco

C’est une excellente nouvelle pour les supporters de la Roca Team et plus largement pour les amateurs de basket français. Monaco – Fenerbahçe sera à suivre gratuitement en direct sur TV Monaco.

La chaîne propose un dispositif complet avec avant-match, commentaires en direct assurés par Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, puis un après-match avec analyses en plateau et interviews.

TV Monaco est disponible sur Freebox (Canal 900), Bouygues (Canal 500), Orange (Canal 400), SFR (Canal 511), Canal+ (Canaux 125 et 135) ainsi que sur Molotov TV.