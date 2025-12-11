Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Paris glisse vers le fond du classement de l’EuroLeague, l’ASVEL désormais larguée à la dernière place

Alors que Monaco figure toujours sur le podium malgré son irrégularité, les deux autres clubs français rayonnent beaucoup moins. Battu pour la quatrième fois de rang, Paris affiche désormais l'avant-dernier bilan, alors que l'ASVEL, sevrée de victoire à l'extérieur depuis onze mois, se retrouve isolée à la dernière place.
|
00h00
Paris glisse vers le fond du classement de l’EuroLeague, l’ASVEL désormais larguée à la dernière place

Sale soirée pour les clubs français en EuroLeague…

Crédit photo : Cécile Thomas

Les semaines se suivent et commencent malheureusement à se ressembler pour le Paris Basketball en EuroLeague… Trop courte face au Zalgiris Kaunas (105-108), l’équipe de la capitale a été battue pour la quatrième fois consécutive. Le point commun entre les quatre revers ? Toujours plus de 90 points encaissés, avec même une pointe à 125 points à Monaco, record all-time en EuroLeague pour une rencontre sans prolongation…

– Journée 15

Dès lors, pas besoin de chercher beaucoup plus loin les raisons de cette désillusion à l’Adidas Arena, même si Francesco Tabellini a voulu voir le verre à moitié plein. « Je vois quand même du progrès« , clame-t-il au micro d’EuroLeague TV. « On avait l’habitude de faire deux mauvais quart-temps défensif par match et ce soir, ce n’était qu’un. Mais ça a suffi au Zalgiris pour prendre les commandes… »

Malgré le record de M’Baye…

Pour cause, à +10 à l’approche de la mi-temps (51-41, 18e minute), Paris a complètement dévissé dans le troisième quart-temps (17-32), pour se retrouver à -10 (81-91, 33e). Un final déjanté, entre un dernier quart à 17 points d’Amath M’Baye (soit plus que son record en EuroLeague, qui était de 16 points ; 23 au final) et un formidable duel Nadir Hifi (27 points à 9/17 et 5 passes décisives) – Sylvain Francisco (26 points à 8/16, 4 rebonds, 5 passes décisives et 11 fautes provoquées), a fini par sourire au Zalgiris, avec le tir de la prolongation raté pour Hifi.

Amath M'BAYE
Amath M’BAYE
23
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
PAR
105 108
ZAL

« Je suis très fier de moi d’avoir su aider l’équipe pour enfin décrocher une victoire à l’extérieur », pouvait sourire Sylvain Francisco, satisfait d’avoir encore joué un vilain tour à son ancien club (à l’époque de la Pro B), neuf mois après un shoot décisif à Kaunas.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
26
PTS
4
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
PAR
105 108
ZAL

« Une défaite douloureuse… »

Le meneur des Bleus a plongé Paris dans une situation assez inquiétante, avec désormais huit défaites sur ses neuf derniers matchs. 16e de l’EuroLeague, doté de l’avant-dernier bilan avec Vitoria, l’Anadolu Efes et le Maccabi (5v-10d), le club champion de France pointe à trois longueurs du Top 10. Ce qui commence à ressembler à un gouffre…

« Cette défaite est douloureuse », admet Francesco Tabellini. « On perd encore sur le fil. Je pense qu’on aurait pu faire mieux dans les quatre dernières minutes. Après, on rate deux très bons tirs à ce moment-là et ça change le match. Il y a toujours de la place pour s’améliorer et on va y arriver. Il faut que l’on continue. » 

Nadir HIFI
Nadir HIFI
27
PTS
2
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
PAR
105 108
ZAL

L’ASVEL bientôt soulagée de revenir à la maison

Première équipe européenne à venir en Israël depuis octobre 2023, l’ASVEL n’a pas réussi à gâcher la fête du retour à la maison du Maccabi Tel-Aviv. Vaincus 84-92 par l’équipe qui les précédaient au classement, les Villeurbannais sont désormais distancés à la dernière place de l’EuroLeague, pointant à deux longueurs du Maccabi, de l’Anadolu Efes Istanbul, de Vitoria et donc de Paris.

– Journée 15

« Mon équipe a bien joué », applaudit tout de même l’entraîneur Pierric Poupet, interrogé par EuroLeague TV. « Ce n’était pas facile de faire face à cette ambiance mais les gars se sont battus jusqu’à la fin. Je suis fier d’eux. On a dû gérer les problèmes de faute à la fin, surtout au poste de pivot, il nous a peut-être manqué quelques options à la fin. Ce n’était pas facile. On aurait pu se rapprocher un peu plus mais ce n’est qu’un match. Il faut qu’on s’améliore un peu pour pouvoir plus de rencontres, surtout à la maison. » 

De Colo se rapproche des 5 000 points

Car oui, l’ASVEL va désormais cesser de vivre entre les avions, ou du moins ralentir, puisque sept des neuf prochains matchs seront à domicile. Pas un luxe pour une équipe qui n’a plus gagné à l’extérieur depuis onze mois (dernière victoire sur la route le 10 janvier à l’Anadolu Efes Istanbul).

Certes incapable de stopper le duo Lonnie Walker IV (29 points à 12/19 et 9 rebonds) – Roman Sorkin (26 points à 9/16, 7 rebonds et 4 contres), l’ASVEL a pourtant pu s’appuyer sur une ligne arrière de grande qualité avec 21 points pour Glynn Watson Jr., un Thomas Heurtel qui monte doucement en puissance (11 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions) et un Nando De Colo toujours aussi royal cette saison (16 points à 6/11 et 7 passes décisives), qui s’est rapproché à seulement neuf unités des 5 000 points en carrière EuroLeague. Derrière Mike James, il deviendra le deuxième joueur de l’histoire à franchir ce cap.

Nando DE COLO
Nando DE COLO
16
PTS
3
REB
7
PDE
Logo EuroLeague
MAC
92 84
ASV
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Paris glisse vers le fond du classement de l’EuroLeague, l’ASVEL désormais larguée à la dernière place
À l’étranger
00h00En Turquie, Malcolm Cazalon cherche une porte de sortie
À l’étranger
00h00Boban Marjanović reprend le basket en Slovénie !
La Boulangère Wonderligue
00h00Un scrutin extrêmement serré pour l’élection de la MVP du mois de novembre en Boulangère Wonderligue
À l’étranger
00h00Déjà un nouveau projet après Cholet pour Isaiah Miles
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon toujours maudite avec les blessures : Holston et Narace out, un pigiste recherché
Betclic ELITE
00h00Vers une absence conséquente pour Jonathan Jeanne au Mans
EuroLeague Féminine
00h00Une directrice sportive sur le parquet : sept mois après sa retraite, Amel Bouderra a rejoué en EuroLeague !
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
EuroCup
00h00Léni Monnet, troisième génération à la JL Bourg : « Il n’avait pas le choix, c’est une tradition familiale ! »
1 / 0
Livenews NBA
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
1 / 0