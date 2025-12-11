Un scrutin extrêmement serré pour l’élection de la MVP du mois de novembre en Boulangère Wonderligue

Si l’élection de Nelly Joseph en Betclic ÉLITE a été un triomphe, avec plus de 50% des suffrages exprimés pour le pivot de la SIG Strasbourg, le scrutin de Boulangère Wonderligue a été autrement plus serré.

Alors que 2 313 électeurs ont fait parler leur voix, c’est Elizabeth Dixon qui a remporté la faveur des urnes avec 29% des voix, tandis que ses poursuivantes Anna Ngo Ndjock et Elizabeth Balogun ont toutes deux atteints le seuil des 25%. Dayshanette Harris clôt le quatuor avec 19% des voix.

L’intérieure américaine de Charleville-Mézières a permis aux Flammes Carolo de signer un parfait 3/3 en novembre avec 14,7 points, 9,0 rebonds, 1,3 passes décisives et 1,3 interceptions pour 21,7 d’évaluation en moyenne sur la période.

Liz Dixon succède à la Villeneuvoise Sokhna Fall, consacrée en octobre.

Le résultat de l’élection du mois de novembre :