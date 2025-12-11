Recherche
LBWL

Un scrutin extrêmement serré pour l’élection de la MVP du mois de novembre en Boulangère Wonderligue

Elizabeth Dixon a été élue MVP du mois de novembre en Boulangère Wonderligue. L'intérieure des Flammes Carolo s'est adjugée un scrutin longtemps indécis, avec très peu de marge sur Ngo Ndjock et Balogun.
00h00
Elizabeth Dixon est la MVP du mois de novembre en Boulangère Wonderligue

Crédit photo : FIBA

Si l’élection de Nelly Joseph en Betclic ÉLITE a été un triomphe, avec plus de 50% des suffrages exprimés pour le pivot de la SIG Strasbourg, le scrutin de Boulangère Wonderligue a été autrement plus serré.

Alors que 2 313 électeurs ont fait parler leur voix, c’est Elizabeth Dixon qui a remporté la faveur des urnes avec 29% des voix, tandis que ses poursuivantes Anna Ngo Ndjock et Elizabeth Balogun ont toutes deux atteints le seuil des 25%. Dayshanette Harris clôt le quatuor avec 19% des voix.

L’intérieure américaine de Charleville-Mézières a permis aux Flammes Carolo de signer un parfait 3/3 en novembre avec 14,7 points, 9,0 rebonds, 1,3 passes décisives et 1,3 interceptions pour 21,7 d’évaluation en moyenne sur la période.

Liz Dixon succède à la Villeneuvoise Sokhna Fall, consacrée en octobre.

Le résultat de l’élection du mois de novembre :

  1. Elizabeth Dixon (Charleville-Mézières) – 29,3%
  2. Anna Ngo Ndjock (Angers) – 25,8%
  3. Elizabeth Balogun (Landerneau) – 25,6%
  4. Dayshanette Harris (Lyon) – 19,3%
Alexandre Lacoste
