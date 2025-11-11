Recherche
LBWL

Sokhna Fall, la révélation de Villeneuve d'Ascq élue MVP d'octobre

La Boulangère Wonderligue - Sokhna Fall, intérieure de Villeneuve d'Ascq, a été élue MVP du mois d'octobre en Ligue Féminine après un vote du public. L'internationale sénégalaise s'impose déjà comme l'une des grandes satisfactions du début de saison.
00h00
Sokhna Fall, la révélation de Villeneuve d’Ascq élue MVP d’octobre

Sokhna Fall a été élue MVP du mois d’octobre en La Boulangère Wonderligue

Crédit photo : FIBA

Arrivée cet été à Villeneuve d’Ascq, Sokhna Fall (1,85 m, 22 ans) a rapidement conquis le public et les observateurs de la Ligue Féminine. L’intérieure de 22 ans, passée par Gran Canaria puis Kayseri, a été désignée MVP du mois d’octobre à l’issue d’un vote organisé sur les réseaux sociaux de la LFB. Avec 34 % des 4 349 votes, la joueuse sénégalaise devance Nicole Enabosi (Chartres) et Jasmine Bailey (Chartres).

PROFIL JOUEUR
Sokhna ADJI FALL
Poste(s): Pivot
Taille: 185 cm
Âge: 22 ans (14/05/2003)

Nationalités:

logo senegal.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
13,3
#12
REB
8,5
#3
PD
2
#42

Sokhna Fall s’impose déjà comme une valeur sûre de la LFB

L’ESBVA-LM ne s’est pas trompée en recrutant Sokhna Fall. En quatre matchs disputés en octobre, la nouvelle recrue nordiste a affiché des statistiques solides : 13 points, 8,8 rebonds, 2 passes décisives et 1,2 interception pour une évaluation moyenne de 20,5. Des performances qui ont permis à Villeneuve d’Ascq de remporter trois de ses quatre rencontres de championnat sur la période.

Arrivée en provenance de Turquie, où elle s’était révélée avec Kayseri (14,2 points et 9,2 rebonds de moyenne en 2024-2025), l’intérieure mobile s’est parfaitement intégrée au collectif de Maxime Bezin. Son impact s’est également fait sentir en EuroCup Féminine, où elle tourne à 13,2 points, 6,4 rebonds et 2,2 passes pour 18,6 d’évaluation après six rencontres.

Une progression continue depuis ses débuts à Gran Canaria

Avant de poser ses valises dans le Nord, Sokhna Adji Fall avait fait ses classes en Espagne à Gran Canaria. Déjà repérée pour son énergie et sa mobilité, elle a confirmé tout son potentiel en Turquie avant de franchir une nouvelle étape en rejoignant la Boulangère Wonderligue.

Son manager général, Christophe Vitoux, expliquait lors de sa signature : « Sokhna est une jeune intérieure intense et très mobile. Elle a su confirmer tout son potentiel en Turquie et incarne parfaitement le type de profil qu’on souhaitait : jeune, ambitieuse et avec une belle marge de progression. »

Un pari visiblement réussi pour Villeneuve d’Ascq, qui peut compter sur une joueuse aussi performante qu’ambitieuse pour la suite de la saison.

