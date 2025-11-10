Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’AS Monaco réagit à la décision de l’EuroLeague : « Ce n’est pas une sanction définitive »

EuroLeague - Après l’annonce de l’EuroLeague interdisant temporairement à l’AS Monaco de qualifier de nouveaux joueurs et entraîneurs, le club de la Principauté a publié un communiqué officiel pour clarifier la situation.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’AS Monaco réagit à la décision de l’EuroLeague : « Ce n’est pas une sanction définitive »

Les joueurs de l’AS Monaco sont spectateurs de la situation entre leur club et l’EuroLeague

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco Basket a tenu à réagir, ce lundi 10 novembre, à la mesure prise par l’EuroLeague à son encontre. L’EuroLeague a en effet imposé une interdiction provisoire de qualifier de nouveaux joueurs et entraîneurs, le temps qu’une procédure disciplinaire suive son cours. Dans un communiqué, le club monégasque assure qu’il ne s’agit pas d’une sanction définitive et affirme avoir toujours agi « en toute transparence et de bonne foi ». Le club a toutefois mauvaise réputation concernant les règlements de diverses factures, comme plusieurs commissions d’agent de… la saison 2024-2025.

Monaco défend sa position et parle d’une mesure « purement procédurale »

Dans son communiqué, l’AS Monaco explique avoir été informée « d’une mesure provisoire adoptée par le Comité financier de l’EuroLeague Basketball, à la suite d’une demande de la Commission de contrôle de gestion ». Le club insiste sur le fait que cette décision « est purement procédurale et ne constitue ni une sanction ni une décision définitive ».

Les dirigeants monégasques affirment que le club « a toujours agi en toute transparence et de bonne foi » et qu’il dispose d’une « situation financière solide ». Les communicants du club de la principauté précisent également que l’ensemble des obligations du club envers ses partenaires institutionnels ont toujours été respectées.

LIRE AUSSI

La Roca Team dit coopérer pleinement avec l’EuroLeague

L’ASM indique par ailleurs être en train de fournir tous les documents demandés par la ligue afin de « résoudre cette question rapidement et définitivement ». Le club rappelle son attachement « aux principes de stabilité financière et de fair-play » et promet de « coopérer étroitement avec le comité financier » pour régulariser la situation. Soit l’inverse de ce que disait l’EuroLeague.

Enfin, le communiqué se conclut par un message de sérénité pour tenter de rassurer ses fans, forcément inquiets : « Le club reste entièrement concentré sur ses objectifs sportifs et sur la poursuite de sa mission de représentation de la Principauté de Monaco avec le même professionnalisme, la même intégrité et la même ambition qui ont toujours caractérisé la Roca Team. »

Une affaire suivie de près

Pour rappel, ce lunid, l’EuroLeague avait évoqué « plusieurs infractions relevées dans les comptes monégasques », notamment des retards de paiement, un manque de documents obligatoires et un défaut de coopération. Cette mesure provisoire empêche pour l’instant le club de qualifier tout nouveau joueur ou entraîneur.

Déjà sanctionné en Betclic ELITE d’une victoire retirée pour non-respect de la Luxury Tax, Monaco traverse une période délicate sur le plan administratif. Une situation qui rend compréhensible les réticences de l’EuroLeague à intégrer le club sur le long terme.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dennisrod
Club qui s’est monté sur le fric et uniquement le fric. A tel point qu’ils en oublient d’avoir un secteur administratif compétent . Il va falloir ,pour eux,se mettre vite en conformité,sous peine de se retrouver en situation délicate et irréversible . Les victimes,ce sont d’abord les joueurs qui,eux,font le taf !
Répondre
(0) J'aime
thorir- Modifié
Hm... "Club monté sur le fric", non, on n'peut pas dire ça, c'est un club quasi centenaire, mais qui disparait de l'Elite par périodes effectivement, au gré de l'interet qu'il peut susciter ou non par des investisseurs établis dans la principauté. Mais ils sont remontés dans l'Elite sans démesure et avec de la méthode, il n'y a pas à leur enlever ça. C'est l'explosion récente au plus haut niveau européen qui s'est fait en déversant des sommes folles provenant quasiment d'une source unique. Mais c'est pas un probleme administratif à mon sens, c'est le modèle économique qui est par essence dysfonctionnel, et le fait que certainement Fedoricev ne peut pas laisser n'importe qui rentrer dans sa cuisine financière personnelle. Donc par essence de ce systeme tout ne peut etre géré qu'en petit vase clos... Calathes a dit récemment qu'un jour il raconterait un peu ce qui se passe dans le club, je pense que tout le fonctionnement du club est ainsi et j'vois pas trop comment ils pourraient réformer ça...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Yannis Morin fait face à une blessure sérieuse
À l’étranger
00h00Yannis Morin blessé : l’intérieur français arrêté jusqu’à la fin de l’année ?
Les joueurs de l'AS Monaco sont spectateurs de la situation entre leur club et l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’AS Monaco réagit à la décision de l’EuroLeague : « Ce n’est pas une sanction définitive »
Olivier Yao-Delon et Saint-Vallier enchaînent en NM1
NM1
00h00Saint-Vallier renverse Orchies, Berck enchaîne une sixième victoire de suite avec une bonne première pour Mangin
Gabriel 'Iffe' Lundberg veut retrouver du temps de jeu au Maccabi Tel-Aviv
EuroLeague
00h00Un vétéran de l’EuroLeague renforce le Maccabi Tel-Aviv jusqu’à la fin de saison
Betclic ELITE
00h00La folle statistique : Nadir Hifi est le meilleur scoreur du monde à la minute !
L'AS Monaco ne peut plus recruter en EuroLeague
EuroLeague
00h00Monaco interdit de recruter en EuroLeague, avec effet immédiat
LF2
00h00Président de La Tronche Meylan pendant 30 ans, Jean-Claude Pic est mort
3x3
00h00Deux joueuses remplacées pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3
Betclic ELITE
00h00Limoges prolonge Dario Gjergja, nouveau sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine !
ELITE 2
00h00Officiel : Blois prête Demahis-Ballou, le départ de Donaldson pas encore officialisé à Aix-Maurienne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
1 / 0