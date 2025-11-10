L’AS Monaco réagit à la décision de l’EuroLeague : « Ce n’est pas une sanction définitive »

L’AS Monaco Basket a tenu à réagir, ce lundi 10 novembre, à la mesure prise par l’EuroLeague à son encontre. L’EuroLeague a en effet imposé une interdiction provisoire de qualifier de nouveaux joueurs et entraîneurs, le temps qu’une procédure disciplinaire suive son cours. Dans un communiqué, le club monégasque assure qu’il ne s’agit pas d’une sanction définitive et affirme avoir toujours agi « en toute transparence et de bonne foi ». Le club a toutefois mauvaise réputation concernant les règlements de diverses factures, comme plusieurs commissions d’agent de… la saison 2024-2025.

L'AS Monaco Basket confirme avoir été informée d'une mesure provisoire adoptée par le Comité financier de l'EuroLeague Basketball, à la suite d'une demande de la Commission de contrôle de gestion. 🔗 Le communiqué 👇 https://t.co/euAhovw2Tr#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/7ugJkhKUE1 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 10, 2025

Monaco défend sa position et parle d’une mesure « purement procédurale »

Dans son communiqué, l’AS Monaco explique avoir été informée « d’une mesure provisoire adoptée par le Comité financier de l’EuroLeague Basketball, à la suite d’une demande de la Commission de contrôle de gestion ». Le club insiste sur le fait que cette décision « est purement procédurale et ne constitue ni une sanction ni une décision définitive ».

Les dirigeants monégasques affirment que le club « a toujours agi en toute transparence et de bonne foi » et qu’il dispose d’une « situation financière solide ». Les communicants du club de la principauté précisent également que l’ensemble des obligations du club envers ses partenaires institutionnels ont toujours été respectées.

La Roca Team dit coopérer pleinement avec l’EuroLeague

L’ASM indique par ailleurs être en train de fournir tous les documents demandés par la ligue afin de « résoudre cette question rapidement et définitivement ». Le club rappelle son attachement « aux principes de stabilité financière et de fair-play » et promet de « coopérer étroitement avec le comité financier » pour régulariser la situation. Soit l’inverse de ce que disait l’EuroLeague.

Enfin, le communiqué se conclut par un message de sérénité pour tenter de rassurer ses fans, forcément inquiets : « Le club reste entièrement concentré sur ses objectifs sportifs et sur la poursuite de sa mission de représentation de la Principauté de Monaco avec le même professionnalisme, la même intégrité et la même ambition qui ont toujours caractérisé la Roca Team. »

Une affaire suivie de près

Pour rappel, ce lunid, l’EuroLeague avait évoqué « plusieurs infractions relevées dans les comptes monégasques », notamment des retards de paiement, un manque de documents obligatoires et un défaut de coopération. Cette mesure provisoire empêche pour l’instant le club de qualifier tout nouveau joueur ou entraîneur.

Déjà sanctionné en Betclic ELITE d’une victoire retirée pour non-respect de la Luxury Tax, Monaco traverse une période délicate sur le plan administratif. Une situation qui rend compréhensible les réticences de l’EuroLeague à intégrer le club sur le long terme.