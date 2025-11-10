Deux joueuses remplacées pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3

Troisième nation mondiale au classement FIBA, la France a déjà les yeux rivés sur les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour préparer cette échéance, les Bleues se rassemblent du 10 au 16 novembre à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) pour un stage de préparation et un tournoi international au Complexe Sportif Maurice-Chevalier. Le sélectionneur François Brisson, qui avait convoqué 16 joueuses la semaine passée, a fait appel ce lundi à deux renforts pour pallier des blessures.

🔄 Du changement dans le Groupe France En stage à Charnay-lès-Mâcon du 10 au 16 novembre, les Bleues enregistrent deux ajustements avec l'arrivée de Eve Wembanyama et Mariama Daramy. 🔗 https://t.co/tgACklGkhH pic.twitter.com/2qLXNdD2iZ — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) November 10, 2025

Ainsi, Eve Wembanyama (1,85 m, 23 ans) et Mariama Daramy (1,80 m, 23 ans) rejoignent le groupe France que Binta Drame (1,72 m, 23 ans) et Yohana Ewodo (1,82 m, 24 ans) quittent blessées. La première compte déjà 19 sélections, et a passée une saison entière sur le circuit « FIBA 3×3 Women’s Series ». Mariama Daramy est, elle, plus novice dans la discipline. Avec une sélection en mai dernier, elle intègre elle aussi le nouveau cycle des Bleues, qui procèdent à une large revue d’effectif en vue des Jeux.

Les deux joueuses rejoignent en Bourgogne un groupe alliant cadre – comme Laëtitia Guapo (1,82 m, 30 ans) ou Marie-Eve Paget (1,71 m, 30 ans) – et jeunes talents comme Jess-Mine Zodia (1,90 m, 20 ans) et Louise Preneau (1,78 m, 21 ans), qui doit rapidement performer. Pour rappel, la meilleure nation européenne masculine et féminine au classement mondial du premier décembre 2027 décrochera automatiquement sa place pour les JO de 2028.