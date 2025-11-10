Recherche
3x3

Deux joueuses remplacées pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3

3x3 - Confronté à la blessure de deux joueuses, le sélectionneur de l’équipe de France féminine François Brisson a convoqué Eve Wembanyama et Mariama Daramy pour le stage à Charnay-lès-Mâcon de cette semaine (10 au 16 novembre). Celles-ci participeront à la première étape du cycle menant vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.
|
00h00
Résumé
Écouter
Eve Wembanyama a été appelée en renfort du groupe France 3×3 pour le stage de novembre en Bourgogne.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Troisième nation mondiale au classement FIBA, la France a déjà les yeux rivés sur les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour préparer cette échéance, les Bleues se rassemblent du 10 au 16 novembre à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) pour un stage de préparation et un tournoi international au Complexe Sportif Maurice-Chevalier. Le sélectionneur François Brisson, qui avait convoqué 16 joueuses la semaine passée, a fait appel ce lundi à deux renforts pour pallier des blessures.

Ainsi, Eve Wembanyama (1,85 m, 23 ans) et Mariama Daramy (1,80 m, 23 ans) rejoignent le groupe France que Binta Drame (1,72 m, 23 ans) et Yohana Ewodo (1,82 m, 24 ans) quittent blessées. La première compte déjà 19 sélections, et a passée une saison entière sur le circuit « FIBA 3×3 Women’s Series ». Mariama Daramy est, elle, plus novice dans la discipline. Avec une sélection en mai dernier, elle intègre elle aussi le nouveau cycle des Bleues, qui procèdent à une large revue d’effectif en vue des Jeux.

LIRE AUSSI
3x3 - L’Équipe de France féminine 3x3 se réunira à Charnay-lès-Mâcon du 10 au 16 novembre. François Brisson a convoqué 16 joueuses pour ce stage stratégique, première étape du nouveau cycle menant vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.
16 joueuses retenues pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3 à Charnay-lès-Mâcon – BeBasket
Rédaction

Les deux joueuses rejoignent en Bourgogne un groupe alliant cadre – comme Laëtitia Guapo (1,82 m, 30 ans) ou Marie-Eve Paget (1,71 m, 30 ans) – et jeunes talents comme Jess-Mine Zodia (1,90 m, 20 ans) et Louise Preneau (1,78 m, 21 ans), qui doit rapidement performer. Pour rappel, la meilleure nation européenne masculine et féminine au classement mondial du premier décembre 2027 décrochera automatiquement sa place pour les JO de 2028.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

