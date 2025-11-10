Recherche
EuroLeague

Un vétéran de l’EuroLeague renforce le Maccabi Tel-Aviv jusqu’à la fin de saison

EuroLeague - Le meneur danois Gabriel Lundberg signe officiellement au Maccabi Tel Aviv. Expérimenté avec 129 matchs d'EuroLeague, l'ancien joueur de Virtus Bologne arrive pour renforcer l'effectif israélien en difficulté.
00h00
Un vétéran de l’EuroLeague renforce le Maccabi Tel-Aviv jusqu’à la fin de saison

Gabriel ‘Iffe’ Lundberg veut retrouver du temps de jeu au Maccabi Tel-Aviv

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le Maccabi Tel-Aviv vient d’officialiser l’arrivée de Gabriel « Iffe » Lundberg (1,93 m, 30 ans) jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. L’international danois rejoint les Jaune et Bleu après avoir quitté le Partizan Belgrade, où il était sorti de la rotation.

Un vétéran de l’EuroLeague pour relancer Maccabi

Avec 129 apparitions dans la compétition européenne de référence, Lundberg apporte une expérience précieuse au Maccabi Tel-Aviv. Passé par le CSKA Moscou et la Virtus Bologne, il évoluait cette saison au Partizan Belgrade avec des moyennes de 7,9 points et 3 passes décisives par match.

« Je suis très excité de rejoindre le Maccabi Tel Aviv », a déclaré l’ancien joueur d’Horsens, l’un des clubs phares du basketball danois, Manresa, Tenerife et Zielona Góra, avant son intégration en EuroLeague en cours de saison 2020-2021. « C’est l’un des clubs les plus respectés et passionnés d’Europe. Chaque fois que j’ai joué à Tel Aviv, j’ai ressenti l’énergie formidable qui vient des supporters et l’atmosphère dans l’arène. J’ai hâte d’en faire partie, de concourir et de donner tout ce que j’ai. »

L’entraîneur Oded Kattash s’est également montré enthousiaste concernant cette signature : « Nous sommes heureux d’ajouter Iffe Lundberg au Maccabi. C’est un excellent arrière, avec beaucoup d’expérience en EuroLeague, de capacité et de qualité. Il peut nous aider dans de nombreux aspects, y compris défensivement, et il a des éléments dont nous avons vraiment besoin. »

Iffe LUNDBERG
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 30 ans (04/12/1994)

Nationalités:

Stats 2024-2025 / ABA Liga
PTS
7,9
#105
REB
1,9
#156
PD
2,4
#51

Une arrivée cruciale pour redresser la barre

Cette signature intervient à un moment critique pour le Maccabi Tel-Aviv. L’équipe israélienne occupe actuellement la dernière place de l’EuroLeague avec un bilan de 2 victoires pour 7 défaites, à égalité avec l’ASVEL. Lundberg devrait intégrer la rotation dès la double confrontation à venir, avec les matchs contre le Fenerbahçe à Munich mardi et contre Baskonia à Belgrade jeudi.

Si la situation est préoccupante en EuroLeague, le Maccabi Tel-Aviv domine en revanche le championnat israélien avec un bilan parfait de cinq victoires en cinq matches en saison régulière de Winner League. L’arrivée de Lundberg pourrait être le déclic nécessaire pour relancer la dynamique européenne du Club Nation.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

