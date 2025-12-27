Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Lucas Bourhis forfait : Nantes sans son meneur pour le dernier match de l’année 2025

ELITE 2 - Lucas Bourhis, sorti sur blessure mardi à Denain, va manquer le dernier match de l’année 2025 de Nantes, contre Evreux ce samedi 27 décembre, obligeant le staff nantais à se réorganiser sur la mène.
|
00h00
Résumé
Écouter
Lucas Bourhis forfait : Nantes sans son meneur pour le dernier match de l’année 2025

Lucas Bourhis ne pourra tenir sa place lors du dernier match de Nantes en 2025

Crédit photo : Cécile Thomas

Touché à la cheville lors de la défaite mardi soir à Denain (93-86), Lucas Bourhis (1,75 m, 25 ans) ne sera pas en tenue ce samedi 27 décembre pour le dernier match de l’année 2025 de Nantes. Une absence de poids pour une équipe toujours engagée dans la course au Top 8 d’ELITE 2, et qui doit déjà composer sans son autre meneur de métier.

Lucas Bourhis absent, la mène à reconstruire

La sortie prématurée de Lucas Bourhis face à l’une des équipes du Top 3 a laissé des traces. Le meneur tourangeau, blessé à la cheville, est contraint de déclarer forfait pour la réception d’Evreux ce samedi annonce Presse Océan. Une absence qui s’ajoute à celle de Kyle Riddley, toujours à l’infirmerie, et qui prive Nantes de ses deux gestionnaires naturels.

Le coach Rémy Valin l’a confirmé dans les colonnes de Presse Océan : « E.J (Dambreville) et Mathys Kangudia vont assurer la mène mais bien sûr ça change un peu nos plans. On va faire avec car dans cette période il y a souvent beaucoup de pépins physiques. » Une adaptation forcée à un moment charnière de la saison.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Lucas Bourhis.jpg
Lucas BOURHIS
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 25 ans (09/02/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
16
#59
REB
2,3
#373
PD
3,7
#117

Un match de Noël devant 4 000 spectateurs

Malgré ce contexte délicat, l’ambiance promet d’être au rendez-vous. Près de 4 000 spectateurs sont attendus dans les tribunes pour ce match estampillé “Noël”, avec l’espoir de pousser leur équipe vers un succès de fin d’année.

LIRE AUSSI

Un Top 8 encore accessible pour Nantes

Au cœur d’un classement toujours aussi serré, Nantes conserve l’espoir de terminer l’année civile dans le Top 8. Un scénario qui dépendra non seulement de son propre résultat contre Evreux (19e), mais aussi de l’issue du duel entre Pau (7e) et La Rochelle (8e).

Sans Lucas Bourhis, auteur cette saison de 9,3 points et 5,6 passes décisives de moyenne en ELITE 2, l’équation se complique, mais l’enjeu reste intact pour conclure 2025 sur une note positive.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nantes
Nantes
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00ITW Gavin Ware, un nom « à jamais gravé dans l’histoire du championnat » grâce au All-Star Game
All-Star Game
00h00Matthew Strazel va remplacer Élie Okobo au skills challenge du All-Star Game
Betclic Élite
00h00ITW Jeremiah Hill, le scoreur (presque) infatigable au All-Star Game : « L’équipe avait besoin d’une pause comme celle-ci »
Betclic Élite
00h00ITW Kevin Kokila, avant sa première au All-Star Game : « Je dirais à mon plus jeune moi de continuer à bosser, parce que ses rêves se réaliseront »
Betclic ELITE
00h00ITW Mathis Dossou-Yovo, All-Star avec Nanterre pour qui « rien n’est impossible » cette saison
Lucas Bourhis ne pourra tenir sa place lors du dernier match de Nantes en 2025
ELITE 2
00h00Lucas Bourhis forfait : Nantes sans son meneur pour le dernier match de l’année 2025
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
EuroLeague
00h00Bastien Vautier élu MVP de la 18e journée d’EuroLeague
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
Matthew Strazel a livré un match solide face au Real Madrid ce vendredi soir
EuroLeague
00h00Matthew Strazel : « Une bonne manière de finir 2025 » (à la maison)
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
1 / 0