Lucas Bourhis forfait : Nantes sans son meneur pour le dernier match de l’année 2025

Touché à la cheville lors de la défaite mardi soir à Denain (93-86), Lucas Bourhis (1,75 m, 25 ans) ne sera pas en tenue ce samedi 27 décembre pour le dernier match de l’année 2025 de Nantes. Une absence de poids pour une équipe toujours engagée dans la course au Top 8 d’ELITE 2, et qui doit déjà composer sans son autre meneur de métier.

Lucas Bourhis absent, la mène à reconstruire

La sortie prématurée de Lucas Bourhis face à l’une des équipes du Top 3 a laissé des traces. Le meneur tourangeau, blessé à la cheville, est contraint de déclarer forfait pour la réception d’Evreux ce samedi annonce Presse Océan. Une absence qui s’ajoute à celle de Kyle Riddley, toujours à l’infirmerie, et qui prive Nantes de ses deux gestionnaires naturels.

Le coach Rémy Valin l’a confirmé dans les colonnes de Presse Océan : « E.J (Dambreville) et Mathys Kangudia vont assurer la mène mais bien sûr ça change un peu nos plans. On va faire avec car dans cette période il y a souvent beaucoup de pépins physiques. » Une adaptation forcée à un moment charnière de la saison.

PROFIL JOUEUR Lucas BOURHIS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 25 ans (09/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 16 #59 REB 2,3 #373 PD 3,7 #117

Un match de Noël devant 4 000 spectateurs

Malgré ce contexte délicat, l’ambiance promet d’être au rendez-vous. Près de 4 000 spectateurs sont attendus dans les tribunes pour ce match estampillé “Noël”, avec l’espoir de pousser leur équipe vers un succès de fin d’année.

Un Top 8 encore accessible pour Nantes

Au cœur d’un classement toujours aussi serré, Nantes conserve l’espoir de terminer l’année civile dans le Top 8. Un scénario qui dépendra non seulement de son propre résultat contre Evreux (19e), mais aussi de l’issue du duel entre Pau (7e) et La Rochelle (8e).

Sans Lucas Bourhis, auteur cette saison de 9,3 points et 5,6 passes décisives de moyenne en ELITE 2, l’équation se complique, mais l’enjeu reste intact pour conclure 2025 sur une note positive.