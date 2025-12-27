Moussa Diabaté et Tidjane Salaün précieux avec les Hornets, Nicolas Batum et les Clippers victorieux

En plus de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, vainqueurs de leur 6e match cette saison avec Washington, sept autres Français ont foulé les parquets de NBA dans la nuit de vendredi à samedi. Productifs notamment dans la raquette, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün ont pesé lors de la victoire des Charlotte Hornets, tandis que Nicolas Batum a facilité la victoire des Los Angeles Clippers dans son rôle de glue guy.

Diabaté en double-double, Salaün tout proche

Trois jours après une sortie presque parfaite à Washington, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a de nouveau fait régner sa loi dans la raquette, lors de la victoire de Charlotte à Orlando (120-105). Titulaire et sur le terrain pendant près de 33 minutes, le Frenchie inscrit 10 points (à 3/4 aux tirs) et capté 13 rebonds, réalisant ainsi son 8e double-double de la saison. Davantage responsabilisé depuis les blessures de Ryan Kalkbrenner (coude) et Mason Plumlee (aine), Diabaté s’est montré précieux dans la raquette en compilant trois de ses meilleurs matchs de la saison.

À ses côtés, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a très bien exploité ses minutes en sortie de banc. Face au Magic, l’ancien Choletais a marqué 14 points, en étant presque parfait au shoot (6/7 dont 2/3 à 3-points). Il a même approché le double-double en aspirant 8 rebonds, son plus haut total en NBA cette saison. Et en ne laissant aucune chance sous le panier à son compatriote Noah Penda, bien plus discret (0 point en 11 minutes).

Victoire pour Batum dans un autre duel de Français

Lui n’a inscrit que 3 points, mais se complait dans un rôle de glue guy qui lui sied à merveille. Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a pesé lors de la victoire des Los Angeles Clippers face à son ancienne franchise de Portland (119-103). La preuve en est un ratio +/- de +32 lorsqu’il était sur le terrain, le plus élevé parmi tous les joueurs alignés. Missionné notamment en défense et en bout de chaîne pour faciliter le travail de ses superstars, « Batman » a une nouvelle fois brillé sans ballon. Et, petit événement, il a pris un shoot à 2-points (raté), pour la première fois depuis près d’un mois et demi.

Batum (37 ans) s’est imposé dans un duel de générations face à deux de ses cadets tricolores, Sidy Cissoko et Rayan Rupert (21 ans tous les deux). Gêné par les fautes et pas en réussite, Cissoko n’a compilé qu’un point et deux passes décisives en 16 minutes. Plus adroit, Rupert a lui pu inscrire 5 unités (2/2 aux tirs) en 13 minutes sur le parquet.

Pas de victoire non plus pour Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) et les Hawks d’Atlanta, pour qui la mauvaise série se poursuit (5 défaites de rang). Après trois sorties intéressantes, l’ailier français a été discret lors de la défaite de son équipe contre Miami (126-111). L’ancien joueur de l’ASVEL a terminé la rencontre avec 5 points (à 2/4), en plus de 2 contres, en 20 minutes. Risacher, dont les statistiques sont à la baisse par rapport à sa saison rookie, peine toujours à trouver sa place dans le 5 majeur des Hawks.