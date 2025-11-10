Recherche
NM1

Saint-Vallier renverse Orchies, Berck enchaîne une sixième victoire de suite avec une bonne première pour Mangin

NM1 - Saint-Vallier s'est imposé face à Orchies (84-75) ce samedi lors de la 10e journée de NM1, infligeant une troisième défaite aux Nordistes. Dans le même temps, Berck poursuit sa série victorieuse avec un sixième succès consécutif, porté par un Benoît Mangin déjà décisif pour sa première apparition.
00h00
Saint-Vallier renverse Orchies, Berck enchaîne une sixième victoire de suite avec une bonne première pour Mangin

Olivier Yao-Delon et Saint-Vallier enchaînent en NM1

Crédit photo : Saint-Vallier Basket Drôme

Le Saint-Vallier Basket Drôme a signé un nouveau succès à domicile contre Orchies (84-75). Après un début de match difficile, le SVBD a su inverser la tendance pour décrocher un deuxième succès de rang. De son côté, Berck continue son impressionnante série avec une sixième victoire consécutive en NM1, face à Charleville (94-77), dans un match marqué par les débuts prometteurs de Benoit Mangin.

Saint-Vallier retrouve de la constance

Mené de sept points après dix minutes (20-27), Saint-Vallier a su hausser le ton dans le deuxième quart-temps pour revenir à hauteur (40-41 à la pause). Plus agressifs à la reprise, les Drômois ont pris le dessus grâce à leur intensité défensive et à une belle répartition du scoring. Le duo Olivier Yao-Delon (22 points) – Sasha Derradji (19 points) a porté les locaux, qui ont su contenir Orchies dans le money-time.

– Journée 11

Malgré les efforts de Yanik Blanc (13 points et 6 passes pour 16 d’évaluation), les visiteurs ont payé leur maladresse aux lancers francs (41 % en première période) et concèdent leur troisième défaite de la saison.

Berck enchaîne, Mangin déjà précieux

Dans le Nord, Berck poursuit sa marche en avant. Opposée à Charleville-Mézières, l’équipe de Raphaël Pascual a confirmé sa solidité collective en signant une sixième victoire consécutive (94-77). Portés par Grismay Paumier (22 points, 27 d’évaluation) et un Matéo Bordes efficace (17 points en 19 minutes), les Berckois ont su accélérer après la mi-temps.

– Journée 11

Pour son premier match, le meneur Benoît Mangin a fait forte impression : 7 passes décisives et 2 tirs primés en seulement 17 minutes. De quoi déjà s’intégrer parfaitement dans la dynamique d’un groupe qui tourne à plein régime.

