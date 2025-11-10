Saint-Vallier renverse Orchies, Berck enchaîne une sixième victoire de suite avec une bonne première pour Mangin

Le Saint-Vallier Basket Drôme a signé un nouveau succès à domicile contre Orchies (84-75). Après un début de match difficile, le SVBD a su inverser la tendance pour décrocher un deuxième succès de rang. De son côté, Berck continue son impressionnante série avec une sixième victoire consécutive en NM1, face à Charleville (94-77), dans un match marqué par les débuts prometteurs de Benoit Mangin.

Saint-Vallier retrouve de la constance

Mené de sept points après dix minutes (20-27), Saint-Vallier a su hausser le ton dans le deuxième quart-temps pour revenir à hauteur (40-41 à la pause). Plus agressifs à la reprise, les Drômois ont pris le dessus grâce à leur intensité défensive et à une belle répartition du scoring. Le duo Olivier Yao-Delon (22 points) – Sasha Derradji (19 points) a porté les locaux, qui ont su contenir Orchies dans le money-time.

NM1 – Journée 11 Saint-Vallier 84 Orchies 75

Malgré les efforts de Yanik Blanc (13 points et 6 passes pour 16 d’évaluation), les visiteurs ont payé leur maladresse aux lancers francs (41 % en première période) et concèdent leur troisième défaite de la saison.

Berck enchaîne, Mangin déjà précieux

Dans le Nord, Berck poursuit sa marche en avant. Opposée à Charleville-Mézières, l’équipe de Raphaël Pascual a confirmé sa solidité collective en signant une sixième victoire consécutive (94-77). Portés par Grismay Paumier (22 points, 27 d’évaluation) et un Matéo Bordes efficace (17 points en 19 minutes), les Berckois ont su accélérer après la mi-temps.

Pour son premier match, le meneur Benoît Mangin a fait forte impression : 7 passes décisives et 2 tirs primés en seulement 17 minutes. De quoi déjà s’intégrer parfaitement dans la dynamique d’un groupe qui tourne à plein régime.