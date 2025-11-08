Benoit Mangin reprend du service à Berck

Benoit Mangin (1,89 m, 37 ans) retrouve les terrains. Le meneur nordiste, qui avait quitté Le Havre cet été après une saison marquée par les blessures, s’est engagé avec Berck pour un renfort temporaire de six semaines. L’ancien All-Star de Pro A revient dans la région où il a écrit les plus belles pages de sa carrière, avec Le Portel.

Un retour dans le Nord pour Benoit Mangin

Après treize saisons à l’ESSM Le Portel, Benoit Mangin avait tenté une aventure avec le STB Le Havre en Nationale 1, à l’été 2024. Mais marqué par les pépins physiques, il n’a pas pu avoir l’apport espéré (4,3 points, 0,9 rebond et 3,2 passes décisives en 19 matches). Lors de la reprise, le meneur de la génération 88 avait senti une douleur au pied, confirmé lors de la visite médicale. Ainsi, la collaboration s’était arrêtée d’un commun accord après une seule saison.

PROFIL JOUEUR Benoit MANGIN Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 37 ans (03/06/1988) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 4,3 #284 REB 0,9 #342 PD 3,2 #67

Berck, privé de deux éléments avant la réception de Charleville-Mézières ce samedi 8 novembre, espère que ce renfort temporaire permettra de maintenir le bon rythme. L’ABBR reste en effet sur un solide début d’exercice (6 victoires, 3 défaites) dans la poule B de Nationale 1. Quant à Benoit Mangin, il ne ressent pas de douleur au pied, à date.

Une pige de six semaines pour stabiliser Berck

Le club du Pas-de-Calais, dirigé par Raphaël Pascual, a fait appel à un visage familier du basket nordiste. Benoit Mangin, qui vit à proximité, incarne le profil idéal pour assurer la continuité à la mène tout en transmettant son savoir-faire à un effectif jeune et ambitieux.

S’il ne s’agit que d’une pige de six semaines, la perspective de revoir le meneur au jeu posé et à la vista toujours affûtée ravira sans doute les amateurs de basket de la Côte d’Opale. Et s’il venait à se montrer performant sur ce passage dans ce club mythique, qui sait s’il ne pourrait pas convaincre un club d’une division supérieure de le faire à son tour ?