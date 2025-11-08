Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Benoit Mangin reprend du service à Berck

NM1 - L’ancien meneur emblématique du Portel, Benoit Mangin, rejoint Berck pour une pige de six semaines. À 37 ans, le Nordiste fait son retour sur les parquets, non loin de chez lui, après une expérience écourtée au STB Le Havre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Benoit Mangin reprend du service à Berck

Benoit Mangin va reprendre du service sur la Cote d’Opale, à Berck

Crédit photo : ESSM Le Portel

Benoit Mangin (1,89 m, 37 ans) retrouve les terrains. Le meneur nordiste, qui avait quitté Le Havre cet été après une saison marquée par les blessures, s’est engagé avec Berck pour un renfort temporaire de six semaines. L’ancien All-Star de Pro A revient dans la région où il a écrit les plus belles pages de sa carrière, avec Le Portel.

Un retour dans le Nord pour Benoit Mangin

Après treize saisons à l’ESSM Le Portel, Benoit Mangin avait tenté une aventure avec le STB Le Havre en Nationale 1, à l’été 2024. Mais marqué par les pépins physiques, il n’a pas pu avoir l’apport espéré (4,3 points, 0,9 rebond et 3,2 passes décisives en 19 matches). Lors de la reprise, le meneur de la génération 88 avait senti une douleur au pied, confirmé lors de la visite médicale. Ainsi, la collaboration s’était arrêtée d’un commun accord après une seule saison.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Benoit Mangin.jpg
Benoit MANGIN
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 37 ans (03/06/1988)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
4,3
#284
REB
0,9
#342
PD
3,2
#67

Berck, privé de deux éléments avant la réception de Charleville-Mézières ce samedi 8 novembre, espère que ce renfort temporaire permettra de maintenir le bon rythme. L’ABBR reste en effet sur un solide début d’exercice (6 victoires, 3 défaites) dans la poule B de Nationale 1. Quant à Benoit Mangin, il ne ressent pas de douleur au pied, à date.

Une pige de six semaines pour stabiliser Berck

Le club du Pas-de-Calais, dirigé par Raphaël Pascual, a fait appel à un visage familier du basket nordiste. Benoit Mangin, qui vit à proximité, incarne le profil idéal pour assurer la continuité à la mène tout en transmettant son savoir-faire à un effectif jeune et ambitieux.

S’il ne s’agit que d’une pige de six semaines, la perspective de revoir le meneur au jeu posé et à la vista toujours affûtée ravira sans doute les amateurs de basket de la Côte d’Opale. Et s’il venait à se montrer performant sur ce passage dans ce club mythique, qui sait s’il ne pourrait pas convaincre un club d’une division supérieure de le faire à son tour ?

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
Le Havre
Le Havre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
L'ancien joueur de Pamiers Xavier Noguera est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France U20 féminine
Équipe de France
00h00Tony Parker nommé, Hay et Prodhomme confirmés : la FFBB dévoile tous les sélectionneurs pour les équipes de France jeunes 2026
Armel Traoré est sorti sur blessure jeudi soir chez le Fenerbahçe Istanbul
Betclic ELITE
00h00Coup dur pour l’ASVEL : Armel Traoré blessé à la cheville après son match référence
Benoit Mangin va reprendre du service sur la Cote d'Opale, à Berck
NM1
00h00Benoit Mangin reprend du service à Berck
ELITE 2
00h00Blois l’emporte pour Lucas Ugolin, Orléans gagne le choc des extrêmes, Denain continue sa remontée
Betclic ELITE
00h00Nancy renoue avec la victoire en s’offrant Cholet à Jean Weille !
ELITE 2
00h00Lucas Ugolin victime d’une terrible blessure, le match ASA – Blois interrompu
L'Elan béarnais s'est imposé sur le parquet d'Aix-Maurienne ce vendredi 7 novembre
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se relance en Savoie
EuroLeague
00h00Le Panathinaïkos confirme la rechute de Mathias Lessort : retour à la compétition retardé
Les fans des Bleus pourront aussi suivre Bilal Coulibaly en équipe de France sur beIN
Équipe de France
00h00Droits TV : BeIN Sports récupère la co-diffusion des prochaines compétitions internationales
Betclic ELITE
00h00Limoges se déplacera à… six joueurs chez le Paris Basketball dimanche
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
1 / 0