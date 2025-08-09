Benoit Mangin quitte déjà le STB Le Havre

Benoit Mangin (1,89 m, 37 ans), passé par treize saisons à l’ESSM Le Portel et arrivé au STB Le Havre à l’été 2024 pour aider le club à retrouver la Pro B (ELITE 2), quitte l’équipe normande. Le meneur français et le STB ont mis fin, d’un commun accord, à leur collaboration, comme l’a annoncé le club ce samedi.

Une saison marquée par les blessures

Même si Le Havre s’est montré compétitif en 2024-2025 en Nationale 1, en jouant la montée jusqu’au bout, le parcours de Benoit Mangin a été perturbé par les blessures. Il n’a pu jouer que 19 matches, avec des statistiques de seulement 4,3 points, 0,9 rebond et 3,2 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Benoit MANGIN Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 37 ans (03/06/1988) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 4,3 #284 REB 0,9 #342 PD 3,2 #67

Le communiqué du club

Dans son communiqué officiel, le STB Le Havre a indiqué : « Le STB Le Havre et Benoit Mangin ont mis fin, d’un commun accord, à leur collaboration. Le club remercie Benoit et lui souhaite le meilleur pour la suite. Notre club s’active d’ores et déjà pour recruter un nouveau joueur pour finaliser l’effectif professionnel. »

Un départ après seulement une saison

Arrivé avec un solide CV en Betclic ELITE, auréolé notamment de sélections pour le All-Star Game, Benoit Mangin devait apporter son expérience au groupe de Lauriane Dolt. Après treize saisons au Portel, son passage au Havre restera donc plus court que prévu. Saint Thomas va récupérer une belle enveloppe pour pouvoir le remplacer à la mène.