NM1

Benoit Mangin quitte déjà le STB Le Havre

NM1 - Arrivé en 2024 au STB Le Havre après treize saisons à l’ESSM Le Portel, Benoit Mangin met fin à son aventure avec le club normand à l’aube de sa deuxième saison.
00h00
Résumé
Benoit Mangin quitte déjà le STB Le Havre

Benoit Mangin au Havre, c’est fini

Crédit photo : STB LE HAVRE

Benoit Mangin (1,89 m, 37 ans), passé par treize saisons à l’ESSM Le Portel et arrivé au STB Le Havre à l’été 2024 pour aider le club à retrouver la Pro B (ELITE 2), quitte l’équipe normande. Le meneur français et le STB ont mis fin, d’un commun accord, à leur collaboration, comme l’a annoncé le club ce samedi.

Une saison marquée par les blessures

Même si Le Havre s’est montré compétitif en 2024-2025 en Nationale 1, en jouant la montée jusqu’au bout, le parcours de Benoit Mangin a été perturbé par les blessures. Il n’a pu jouer que 19 matches, avec des statistiques de seulement 4,3 points, 0,9 rebond et 3,2 passes décisives.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Benoit Mangin.jpg
Benoit MANGIN
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 37 ans (03/06/1988)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
4,3
#284
REB
0,9
#342
PD
3,2
#67

Le communiqué du club

Dans son communiqué officiel, le STB Le Havre a indiqué : « Le STB Le Havre et Benoit Mangin ont mis fin, d’un commun accord, à leur collaboration. Le club remercie Benoit et lui souhaite le meilleur pour la suite. Notre club s’active d’ores et déjà pour recruter un nouveau joueur pour finaliser l’effectif professionnel. »

Peut être une image de 1 personne, partie de basket et texte qui dit ’IL RESTE! V 1.89M 37ANS 37 ANS MENEUR DE MENEURDEJEU JEU ราย สา STe BENDITMANGIN 3.2 1.2 3.0 3 PDINTS REBONDS PASSES STB’
Avant la visite médicale, le STB Le Havre avait annoncé que Benoit Mangin restait au club en début d’intersaison (photo : STB)

Un départ après seulement une saison

Arrivé avec un solide CV en Betclic ELITE, auréolé notamment de sélections pour le All-Star Game, Benoit Mangin devait apporter son expérience au groupe de Lauriane Dolt. Après treize saisons au Portel, son passage au Havre restera donc plus court que prévu. Saint Thomas va récupérer une belle enveloppe pour pouvoir le remplacer à la mène.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Le Havre
Le Havre
dem7
Recrutez nadyr Labouize vous ne serez pas déçus Et bravo à Mangin pour sa carrière même si c'est une fin en eau de boudin de part ses pépins physiques ça n'enlève en rien ce qu'il a fait au Portel
