Loon-Plage fait tomber Le Havre, Fos se replace, Levallois reste co-leader : la J11 de NM1 renverse la table

Loon-Plage, première équipe à faire chuter Le Havre cette saison, a relancé la poule B où Fos Provence (9-2) se rapproche après avoir remporté le choc face à Mulhouse (8-3). Dans la poule A, Levallois a pris le dessus sur Les Sables (89-81) et reste co-leader avec Lorient (9-2), vainqueur de Toulouse (89-86).

Poule A : Levallois tient le choc, Lorient répond présent

Levallois (9 victoires et 2 défaites) a fait la différence après la pause contre Les Sables (89-81) en inversant une rencontre mal embarquée (41-50 à la mi-temps). Sahel Mouhri (22 points) et Quentin Ruel (13) ont longtemps entretenu l’espoir vendéen mais la maîtrise francilienne du troisième quart a scellé l’issue. Derrière, Lorient (9 victoires et 2 défaites) s’est imposé au finish contre Toulouse (89-86) pour rester au coude à coude avec les Mets. La bonne opération du bas de tableau est pour Chartres, victorieux à Vitré (94-91), pendant que Tarbes-Lourdes (8-3) a imposé sa loi à Rennes (84-60) et que Angers s’est arraché contre Val de Seine (87-84). Fougères, impressionnant, a éteint Tours (91-69). Le TMB et les Sables descendent à 7-4.

Poule B : coup de tonnerre aux Docks, Fos punit Mulhouse

Fin de série : après dix succès, Le Havre (10 victoires et 1 défaite) a cédé à domicile face à Loon-Plage (89-92). Adresse extérieure loonnoise, impact de Thiam (19 points) et money-time lucide ont fait la différence malgré la remontée havraise. « Il fallait bien que ça arrive… On n’était pas dedans défensivement ces derniers matchs. Maintenant, il faut vite rebondir », a réagi Lauriane Dolt dans Paris-Normandie.

Dans le même temps, Fos Provence (9-2) a maîtrisé Mulhouse (90-73) avec un secteur intérieur dominateur (44 rebonds à 36) et un collectif huilé. Mounir Bernaoui a savouré la copie défensive : « Il fallait exécuter le game plan à la perfection… Chez nous, cela sera difficile de l’emporter », a-t-il confié à La Provence, tandis qu’Emmanuel Schmitt saluait une nouvelle fois la performance de Mahrez Karabi, décisif : « Mahrez a été énorme, pour ne pas dire monstrueux ». Mulhouse reste bloqué à 8 victoires, comme Orchies, qui a cependant une défaite en moins avant sa rencontre du jour à Saint-Vallier. Dans le même temps, Berck (6-3) tentera de poursuivre sa série de cinq victoires de suite pour les débuts de Benoit Mangin, contre Berck–Charleville.

Derrière, Boulogne-sur-Mer a gagné sur le parquet de LyonSO (70-53), le SCABB Lab a serré le jeu à Metz (68-65) après cinq défaites de suite, bien aidé par leur recrue André Norris, Besançon a dominé Salon (84-61) et Poissy a pris un bol d’air face au Pôle France (94-86).