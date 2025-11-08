Recherche
NM1

Loon-Plage fait tomber Le Havre, Fos se replace, Levallois reste co-leader : la J11 de NM1 renverse la table

NM1 - Coup de tonnerre en NM1 : invaincu depuis le début de saison, Le Havre est tombé à domicile face à Loon-Plage (92-89), offrant à Fos Provence l’occasion de se rapprocher après sa victoire sur Mulhouse. Dans la poule A, Levallois a remporté le choc contre Les Sables Vendée (89-81) pour rester en tête avec Lorient, vainqueur de Toulouse.
00h00
Résumé
Loon-Plage fait tomber Le Havre, Fos se replace, Levallois reste co-leader : la J11 de NM1 renverse la table

Vee Sanford et l’AS Loon-Plage ont été les premiers à battre le STB Le Havre cette saison en NM1

Crédit photo : AS Loon-Plage

Loon-Plage, première équipe à faire chuter Le Havre cette saison, a relancé la poule B où Fos Provence (9-2) se rapproche après avoir remporté le choc face à Mulhouse (8-3). Dans la poule A, Levallois a pris le dessus sur Les Sables (89-81) et reste co-leader avec Lorient (9-2), vainqueur de Toulouse (89-86).

Poule A : Levallois tient le choc, Lorient répond présent

Levallois (9 victoires et 2 défaites) a fait la différence après la pause contre Les Sables (89-81) en inversant une rencontre mal embarquée (41-50 à la mi-temps). Sahel Mouhri (22 points) et Quentin Ruel (13) ont longtemps entretenu l’espoir vendéen mais la maîtrise francilienne du troisième quart a scellé l’issue. Derrière, Lorient (9 victoires et 2 défaites) s’est imposé au finish contre Toulouse (89-86) pour rester au coude à coude avec les Mets. La bonne opération du bas de tableau est pour Chartres, victorieux à Vitré (94-91), pendant que Tarbes-Lourdes (8-3) a imposé sa loi à Rennes (84-60) et que Angers s’est arraché contre Val de Seine (87-84). Fougères, impressionnant, a éteint Tours (91-69). Le TMB et les Sables descendent à 7-4.

NM1 – Journée 11
07/11/2025
REN Rennes
60 84
TAR Tarbes-Lourdes
POI Poissy
94 86
PFB Pôle France
ANG Angers
87 84
VDS Val de Seine Basket
VIT Vitré
91 94
CHA Chartres
FOU Pays de Fougères
91 69
TOU Tours
LOR Lorient
89 86
TOU Toulouse
LEV Levallois
89 81
SAB Sables Vendée Basket

 

 

Poule B : coup de tonnerre aux Docks, Fos punit Mulhouse

Fin de série : après dix succès, Le Havre (10 victoires et 1 défaite) a cédé à domicile face à Loon-Plage (89-92). Adresse extérieure loonnoise, impact de Thiam (19 points) et money-time lucide ont fait la différence malgré la remontée havraise. « Il fallait bien que ça arrive… On n’était pas dedans défensivement ces derniers matchs. Maintenant, il faut vite rebondir », a réagi Lauriane Dolt dans Paris-Normandie.

– Journée 11

Dans le même temps, Fos Provence (9-2) a maîtrisé Mulhouse (90-73) avec un secteur intérieur dominateur (44 rebonds à 36) et un collectif huilé. Mounir Bernaoui a savouré la copie défensive : « Il fallait exécuter le game plan à la perfection… Chez nous, cela sera difficile de l’emporter », a-t-il confié à La Provence, tandis qu’Emmanuel Schmitt saluait une nouvelle fois la performance de Mahrez Karabi, décisif : « Mahrez a été énorme, pour ne pas dire monstrueux ». Mulhouse reste bloqué à 8 victoires, comme Orchies, qui a cependant une défaite en moins avant sa rencontre du jour à Saint-Vallier. Dans le même temps, Berck (6-3) tentera de poursuivre sa série de cinq victoires de suite pour les débuts de Benoit Mangin, contre Berck–Charleville.

Derrière, Boulogne-sur-Mer a gagné sur le parquet de LyonSO (70-53), le SCABB Lab a serré le jeu à Metz (68-65) après cinq défaites de suite, bien aidé par leur recrue André Norris, Besançon a dominé Salon (84-61) et Poissy a pris un bol d’air face au Pôle France (94-86).

NM1 – Journée 11
07/11/2025
LYO LyonSO
53 70
BOU Boulogne-sur-Mer
FOS Fos Provence
90 73
MUL Mulhouse Mustangs
MET Metz
65 68
SCA SCABB Lab
BES Besançon
84 61
SAL Pays Salonais Basket 13
STB Le Havre
89 92
LOO Loon Plage
08/11/2025
BER Berck Rang du Fliers
CHA Charleville-Méz.
SVB Saint-Vallier
ORC Orchies

 

 

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
