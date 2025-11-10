Yannis Morin blessé : l’intérieur français arrêté jusqu’à la fin de l’année ?

Recherche
À l’étranger

Japon - Le pivot français Yannis Morin évoluant aux Toyama Grouses en B.League japonaise, souffre d'une déchirure musculaire au mollet droit qui l'éloignera des parquets pendant 3 à 6 semaines selon le diagnostic médical.
00h00
Yannis Morin fait face à une blessure sérieuse

Crédit photo : Toyama Grouses

Les Toyama Grouses ont annoncé ce lundi 10 novembre la blessure de leur intérieur français Yannis Morin (2,08 m, 32 ans). Le Martiniquais souffre d’une déchirure du muscle gastrocnémien droit (muscle situé au niveau de l’articulation du genou), une blessure contractée lors du match contre les Ryukyu Golden Kings mercredi dernier.

Un joueur clé dans la rotation de Toyama cette saison

À 32 ans, Morin s’était imposé comme un élément important de l’effectif des Grouses depuis son arrivée cette saison en provenance des Akita Northern Happinets. Le poste 5/4 compilait des statistiques solides avec 12,2 points et 6,7 rebonds de moyenne après 13 matchs disputés.

Cette blessure représente un coup dur pour Toyama, actuellement en difficulté avec un bilan de 5 victoires pour 10 défaites qui les place à la 12e position de la conférence Ouest de la B.League. La perte de Morin affaiblit considérablement la raquette de l’équipe japonaise, privée de son principal contributeur dans le secteur intérieur.

Après une belle expérience à Murcie en Espagne en fin de saison 2023-2024, Yannis Morin avait découvert le basket japonais la saison passée avec Akita. Son expérience et sa polyvalence sur les postes 4 et 5 faisaient de lui un atout précieux pour les ambitions de Toyama cette saison.

Avec une durée d’indisponibilité estimée entre 3 et 6 semaines, Morin pourrait manquer une dizaine de matchs d’ici la fin de l’année 2025.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
