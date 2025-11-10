Recherche
NBA

Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento

NBA - Rudy Gobert a livré sa meilleure prestation de la saison face aux Kings : 19 points à 9/10 aux tirs, 12 rebonds et 5 contres pour mener Minnesota à un large succès (144-117). En fin de match, les rookies français Maxime Raynaud et Joan Beringer se sont croisés sur le parquet.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento

Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota

Crédit photo : © Justine Willard-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a signé un véritable récital des deux côtés du terrain ce dimanche lors de la victoire écrasante des Minnesota Timberwolves contre les Sacramento Kings (144-117). Le pivot tricolore a cumulé 19 points, 12 rebonds et 5 contres en 34 minutes, tout en affichant une efficacité redoutable (9/10 aux tirs). Dans un match vite plié, les deux jeunes Français Maxime Raynaud et Joan Beringer ont également eu droit à quelques minutes en fin de partie.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
19
PTS
12
REB
1
PDE
Logo NBA
SAC
117 144
MIN

Rudy Gobert domine Sabonis et guide les Wolves

Dans le superbe maillot rétro des Wolves, Rudy Gobert a donné le ton dès les premières minutes : un contre autoritaire sur Domantas Sabonis, suivi d’un coast-to-coast concluant au cercle. Rasé de près et concentré, le quadruple Defensive Player of the Year a imposé sa loi dans la raquette. Après un premier quart-temps parfait aux tirs et déjà trois contres, le Français a permis à Minnesota de prendre le contrôle du match. Anthony Edwards, discret dans un premier temps, s’est ensuite embrasé avec 13 points consécutifs avant la pause, creusant un écart irrattrapable (71-54).

Au retour des vestiaires, la domination s’est accentuée. Les Timberwolves ont compté jusqu’à 28 points d’avance, portés par Edwards (26 points) et Julius Randle (19 points). Les Kings, dépassés dans tous les secteurs, n’ont jamais pu recoller malgré les efforts de Zach LaVine (26 points) et Domantas Sabonis (20 points, 13 rebonds).

Les rookies français Raynaud et Beringer s’affrontent en fin de match

Le large écart a permis de voir deux jeunes Français fouler le parquet pour quelques minutes. Maxime Raynaud a inscrit 5 points à 2/2 en 5 minutes, tandis que Joan Beringer a marqué 2 points, pris une interception et écopé de trois fautes en six minutes.

NBA – Journée 9112025
09/11/2025
WAS Washington Wizards
105 111
DAL Dallas Mavericks
PHI Philadelphia 76ers
130 120
TOR Toronto Raptors
SAS San Antonio Spurs
126 119
NOP New Orleans Pelicans
CLE Cleveland Cavaliers
128 122
CHI Chicago Bulls
ATL Atlanta Hawks
122 102
LAL Los Angeles Lakers
MIA Miami Heat
136 131
POR Portland Trail Blazers
DEN Denver Nuggets
117 100
IND Indiana Pacers
LAC LA Clippers
103 114
PHO Phoenix Suns

Les autres Français : Dieng et les siens enchaînent, les Knicks régalent

Ousmane Dieng a joué 7 minutes (1 rebond, 1 interception) et Oklahoma City a confirmé sa forme exceptionnelle en s’imposant à Memphis (114-100), signant sa 10e victoire en 11 matches.

À New York, les Knicks ont atomisé les Nets (134-98) dans un derby à sens unique. Nolan Traoré, resté en G-League, n’a pas participé, tandis que du côté tricolore, Guerschon Yabusele a joué 10 minutes (5 points à 1/6 et 2 rebonds) alors que Pacôme Dadiet (2 points en 6 minutes) et Mohamed Diawara (5 points en 5 minutes) ont profité du garbage time pour s’illustrer.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

