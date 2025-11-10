Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a signé un véritable récital des deux côtés du terrain ce dimanche lors de la victoire écrasante des Minnesota Timberwolves contre les Sacramento Kings (144-117). Le pivot tricolore a cumulé 19 points, 12 rebonds et 5 contres en 34 minutes, tout en affichant une efficacité redoutable (9/10 aux tirs). Dans un match vite plié, les deux jeunes Français Maxime Raynaud et Joan Beringer ont également eu droit à quelques minutes en fin de partie.

Rudy Gobert domine Sabonis et guide les Wolves

Dans le superbe maillot rétro des Wolves, Rudy Gobert a donné le ton dès les premières minutes : un contre autoritaire sur Domantas Sabonis, suivi d’un coast-to-coast concluant au cercle. Rasé de près et concentré, le quadruple Defensive Player of the Year a imposé sa loi dans la raquette. Après un premier quart-temps parfait aux tirs et déjà trois contres, le Français a permis à Minnesota de prendre le contrôle du match. Anthony Edwards, discret dans un premier temps, s’est ensuite embrasé avec 13 points consécutifs avant la pause, creusant un écart irrattrapable (71-54).

Au retour des vestiaires, la domination s’est accentuée. Les Timberwolves ont compté jusqu’à 28 points d’avance, portés par Edwards (26 points) et Julius Randle (19 points). Les Kings, dépassés dans tous les secteurs, n’ont jamais pu recoller malgré les efforts de Zach LaVine (26 points) et Domantas Sabonis (20 points, 13 rebonds).

🇫🇷 Rudy Gobert face aux Kings ! 19 POINTS

12 REBONDS

5 CONTRES

9-10 FG Son 4ème match en carrière à 15/10/5b à plus de 90% au shot ! pic.twitter.com/iGhK2eVXbP — NBA France (@NBAFRANCE) November 10, 2025

Les rookies français Raynaud et Beringer s’affrontent en fin de match

Le large écart a permis de voir deux jeunes Français fouler le parquet pour quelques minutes. Maxime Raynaud a inscrit 5 points à 2/2 en 5 minutes, tandis que Joan Beringer a marqué 2 points, pris une interception et écopé de trois fautes en six minutes.