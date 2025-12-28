Recherche
À l’étranger

Dee Bost quitte le Brésil pour le Qatar… et va reformer un duo majeur de l’AS Monaco

Auteur d'un passage délicat au Brésil, l'ancien capitaine monégasque Dee Bost s'est engagé au Qatar, où il retrouvera Elmedin Kikanovic.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dee Bost quitte le Brésil pour le Qatar… et va reformer un duo majeur de l’AS Monaco

Dee Bost, l’ancien capitaine de l’AS Monaco

Crédit photo : Sébastien Grasset

Désormais au crépuscule de sa carrière, Dee Bost (36 ans) enchaîne les destinations exotiques. Depuis son ultime passage aux Metropolitans 92 en 2023, l’ancien monégasque a successivement évolué à Porto-Rico, au Liban, au Venezuela, au Qatar, en Iran, en Libye et au Brésil…

Joueur marquant de l’histoire récente du championnat de France, vainqueur de la Leaders Cup 2017 avec Monaco et de la Coupe de France 2018 avec la SIG Strasbourg, le capitaine de la Roca Team sacrée en EuroCup en 2021 a choisi de retourner au Moyen-Orient.

Dee Bost s’est ainsi engagé avec Al Arabi, un club basé à Doha, leader du championnat qatari (7v-1d), dont il a terminé finaliste en 2024 avec Al Rayyan (13,3 points, 6,3 rebonds et 7,8 passes décisives).

Dans sa nouvelle équipe figure un nom bien connu : celui d’Elmedin Kikanovic, que l’Américano-Bosnien avait déjà gavé de passes décisives le temps d’une saison commune. C’était en 2018/19, à Monaco, et il n’y avait eu que l’ASVEL pour les empêcher, lors du Match 5, de décrocher le premier titre de l’histoire du club de la Principauté.

Dee Bost et Elmedin Kikanovic ont déjà joué ensemble en 2018/19 (photo : AS Monaco)

Au Qatar, Dee Bost tentera d’oublier un trimestre poussif au Brésil, où il n’a pas laissé un souvenir impérissable à Flamengo (7,8 points à 31% en 19 rencontres).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires

derniermot
A son age, soleil + dollars, ça a du sens !
Répondre
(0) J'aime
