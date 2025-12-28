Dee Bost quitte le Brésil pour le Qatar… et va reformer un duo majeur de l’AS Monaco

Désormais au crépuscule de sa carrière, Dee Bost (36 ans) enchaîne les destinations exotiques. Depuis son ultime passage aux Metropolitans 92 en 2023, l’ancien monégasque a successivement évolué à Porto-Rico, au Liban, au Venezuela, au Qatar, en Iran, en Libye et au Brésil…

Joueur marquant de l’histoire récente du championnat de France, vainqueur de la Leaders Cup 2017 avec Monaco et de la Coupe de France 2018 avec la SIG Strasbourg, le capitaine de la Roca Team sacrée en EuroCup en 2021 a choisi de retourner au Moyen-Orient.

Dee Bost s’est ainsi engagé avec Al Arabi, un club basé à Doha, leader du championnat qatari (7v-1d), dont il a terminé finaliste en 2024 avec Al Rayyan (13,3 points, 6,3 rebonds et 7,8 passes décisives).

Dans sa nouvelle équipe figure un nom bien connu : celui d’Elmedin Kikanovic, que l’Américano-Bosnien avait déjà gavé de passes décisives le temps d’une saison commune. C’était en 2018/19, à Monaco, et il n’y avait eu que l’ASVEL pour les empêcher, lors du Match 5, de décrocher le premier titre de l’histoire du club de la Principauté.

Au Qatar, Dee Bost tentera d’oublier un trimestre poussif au Brésil, où il n’a pas laissé un souvenir impérissable à Flamengo (7,8 points à 31% en 19 rencontres).