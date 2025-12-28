Caen termine 2025 par une lourde claque à Poitiers, Stéphane Eberlin sur un siège éjectable ?

Stéphane Eberlin et le Caen Basket Calvados ont vécu une nouvelle soirée difficile pour conclure l’année 2025. En déplacement à Poitiers ce samedi 27 décembre, le CBC a subi la plus lourde défaite de sa saison (90-65), la sixième lors des sept derniers matches. Un revers qui enfonce un peu plus un club en plein doute et qui place désormais son entraîneur dans une situation extrêmement précaire. C’est peut-être déjà la défaite de trop pour celui qui n’avait plus le droit à l’erreur avant la rencontre.

Dure fin d'année 2025 pic.twitter.com/8EGCKIpA87 — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) December 27, 2025

Un match qui dérape après la pause

Si Caen est resté dans le coup pendant plus de vingt minutes, tout a basculé après la pause. Encore à deux possessions (-6) dans le troisième quart-temps, les Normands ont totalement cédé dans le dernier acte, incapables de répondre à l’intensité poitevine.

Au micro de Ouest-France, Stéphane Eberlin a résumé la rencontre sans détour : « On était encore à -6 ou -7 dans le troisième quart-temps, puis on a pris un coup et on a plongé complètement. On a sombré dans les quinze dernières minutes. »

Un groupe mentalement fragilisé

Plus que le contenu technique, c’est l’état psychologique de son équipe qui inquiète le coach alsacien. L’accumulation des défaites semble avoir laissé de profondes traces : « Les défaites accumulées nous ont tellement impactées que, mentalement, on est fragilisé. »

Les chiffres illustrent cette rupture. Caen était encore à 50 points encaissés après 25 minutes avant d’exploser dans le dernier quart-temps : « À partir du moment où on a sombré mentalement, c’est là où on a pris la douille, avec aussi beaucoup de déchet. »

Un entraîneur plus que jamais menacé

Cette lourde défaite à Poitiers pourrait bien marquer un tournant. Après une intersaison ambitieuse et un début d’automne plus rassurant, la dynamique actuelle est catastrophique. Avec six défaites sur les sept derniers matches et une équipe incapable de tenir mentalement sur 40 minutes, Stéphane Eberlin apparaît aujourd’hui sur un véritable siège éjectable.

L’entraîneur, artisan de la montée du CBC en ELITE 2 en 2024, sait que le crédit accumulé ces dernières saisons s’est considérablement réduit. À chaud, il n’a d’ailleurs pas cherché à analyser outre mesure la rencontre : « Il n’y a pas vraiment à épiloguer après une fessée comme ça. »

La trêve comme dernier levier

La coupure à venir est désormais perçue comme une ultime bouffée d’oxygène pour tenter de sauver la situation : « La semaine de coupure va faire du bien, c’est sûr. Il y a tellement de matches qu’on a laissés passer… Il faut trouver les solutions pour se remobiliser. »

Reste à savoir si l’ancien coach emblématique du BC Souffelweyersheim sera toujours le coach du CBC après cette trêve…