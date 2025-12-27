ITW Gavin Ware, un nom « à jamais gravé dans l’histoire du championnat » grâce au All-Star Game

Arrivé dans le Limousin cet été, Gavin Ware (2,06 m, 32 ans) est l’une des satisfactions du début de saison mitigé de Limoges en championnat. Déjà par sa présence. L’intérieur américain n’a manqué qu’une seule rencontre sur suspension, faisant de lui un élément extrêmement fiable dans un collectif victime de nombreuses blessures.

4e meilleur rebondeur du championnat (7,4 rebonds) en plus de scorer 13,6 points par match, l’Américain voit son travail consacré d’une sélection au All-Star Game 2025. Il évoque à cette occasion ce que représente un tel événement, mais aussi la saison du CSP, confiant dans la capacité du groupe à se maintenir dans l’ELITE.

PROFIL JOUEUR Gavin WARE Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 32 ans (19/10/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,6 #21 REB 7,4 #4 PD 1,9 #75

« Le All-Star Game donne une forme d’immortalité au nom ‘Ware' »

Gavin, vous avez été sélectionné pour le All-Star Game 2025. Que représente cette distinction pour vous ?

Je suis très très heureux ! C’est un très beau sentiment que d’être un All-Star. Sincèrement, cela représente beaucoup pour moi. Cela signifie que mon nom est à jamais gravé dans l’histoire du championnat. C’est quelque chose que mes enfants peuvent ou pourront voir, ma famille également. Cela donne de la lumière et une forme d’immortalité pour mon nom. Ware.

Regardiez-vous les All-Star Games lorsque vous étiez enfant ?

Oh oui ! J’étais un grand fan de Shaq, Shaquille O’Neal. J’étais vraiment admiratif de ce « big guy » qui pouvait bouger et créer, dominer. J’ai eu la chance de le rencontrer dans les couloirs d’un complexe de sport aux Etats-Unis et lui serrer la main. Mais sa main faisait trois fois la taille de la mienne (rire) ! J’étais juste impressionné. Il ne m’a pas donné de conseils, mais il faut dire que j’étais incapable de parler ou de lui demander. J’étais bouche bée.

Vous semblez à votre aise à Limoges depuis votre arrivée cet été. Comment expliquez-vous ce rendement et cette adaptation aussi rapides ?

Mes coéquipiers croient beaucoup en moi, et je crois beaucoup en eux mais aussi en moi en retour. Cette confiance débordante et omniprésente, à ne surtout pas confondre avec de la prétention, m’aide à performer. Donc à chaque fois que j’ai le ballon, j’essaie d’être aussi efficace que possible. Cela passe forcément par du scoring mais aussi de la distribution, et de la pose d’écran. En fait, je veux être efficace en étant le parfait complément de mes coéquipiers pour aider l’équipe. C’est ça, la recette.

Avez-vous l’impression d’avoir progressé entre la saison dernière à Dijon et celle en cours avec Limoges ?

Oui, j’en ai vraiment l’impression. Même si je me fais vieux (rire). Mais ce n’est pas une chose naturelle. Je travaille beaucoup en offseason et me remet beaucoup en question. Quel chemin emprunter pour performer ? Quel chemin emprunter pour gagner ? Tout autant de questions que je me pose sans cesse pour être un joueur all-around.

« Cette pause va vraiment nous permettre de revenir plus forts »

Le début de saison limougeaud a été gangréné par des blessures. Comment ont-elles impacté votre moral, ainsi que celui des autres joueurs “opérationnels” ?

Pour les blessures, malheureusement nous ne pouvons que l’accepter car nous sommes impuissants face à cela. Il faut se concentrer sur la volonté de produire le meilleur basketball possible dans des conditions données, avec une fatigue physique et mentale qui s’est beaucoup accrue pour ceux qui ont été plus épargnés par les pépins. Maintenant que quasiment tout le monde est de retour, il nous faudra retrouver du rythme pour performer collectivement.

En plus de vous consacrer personnellement, le All-Star Game et sa pause sont donc bienvenus à Limoges ?

Exactement ! (sourire) Le break va nous permettre de nous recentrer, de nous retrouver avec nous-mêmes, mais aussi et surtout de reposer nos corps et nos esprits. Chacun va pouvoir se regarder dans le miroir. « Quelles erreurs j’ai pu commettre ? Ok, retrouvons le bon chemin », c’est un peu l’idée que tout le monde partage.

Il nous reste beaucoup de travail en 2026, et cette pause va vraiment nous permettre de revenir plus forts. À la reprise du championnat en janvier, nous voulons retrouver le niveau de basket que nous avions en début de saison, celui qui nous a bien réussi.

« Je reste persuadé que l’on peut faire de grandes choses »

Quels sont les axes de progression de Limoges pour avancer en 2026 ?

La défense, la défense, la défense, et la défense. Offensivement, l’équipe a montré une capacité à pouvoir scorer de hauts totaux avec une pluralité de systèmes et de spots exploités. Mais cela ne sert à rien de marquer 80 ou 85 points si on s’en prend 90. Il faut absolument se retrouver en défense, s’aider les uns les autres, rester concentrer et surtout communiquer. Mais on a déjà une excellente communication en général ; dans ce cas précis de la défense, il nous faut simplement des mots pour se coordonner et s’épauler.

Vous n’êtes donc pas inquiet pour la capacité de Limoges à se maintenir en Betclic ELITE à l’issue de la saison ?

Non pas du tout. Avec les joueurs que nous avons, qui sont tous exceptionnels, je reste persuadé que l’on peut faire de grandes choses. On l’a montré sur les deux ou trois premiers matchs de la saison. L’équipe est travailleuse, si on se donne les moyens et que l’on retrouve le “Limoges Basketball” du début de championnat, tout se passera bien.

Depuis Paris, Bercy.