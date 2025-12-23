La sanction de Gavin Ware réduite, le Limoges CSP va l’aligner face au Mans

Le Limoges CSP n’aura pas attendu en vain. À quelques heures de la réception du Mans Sarthe Basket, la Chambre d’appel de la FFBB a rendu son verdict concernant Gavin Ware (2,06 m, 32 ans). Initialement suspendu pour deux matches ferme, le pivot américain voit sa sanction réduite et sera bien disponible ce mardi soir, un soulagement majeur pour le staff et les supporters limougeauds.

Une sanction finalement allégée par la FFBB

Auditionnés vendredi par la Chambre d’appel de la Fédération Française de Basketball (FFBB), le Limoges CSP et Gavin Ware ont obtenu gain de cause. La suspension initiale, prononcée le 21 novembre après un geste de frustration mimant des billets en direction des arbitres lors de la défaite contre Le Portel, a été revue à la baisse.

La sanction est désormais d’un match ferme, appliqué lors de la 14e journée, assorti d’un match avec sursis. Une décision qui permet donc au pivot américain d’être aligné ce mardi soir.

La chambre d’appel de la FFBB a auditionné ce vendredi le Limoges CSP et son joueur Gavin Ware après la sanction prononcée le 21 novembre.

Cette dernière a réduit la sanction prononcée à l’encontre du pivot américain à un match de suspension ferme (applicable lors de la J14) et… pic.twitter.com/fTMjB2havI — Limoges CSP (@limogescsp) December 23, 2025

Un flou pesant jusqu’à la veille du match

La situation était pourtant loin d’être claire encore ce lundi 22 décembre. Trois jours après l’audition devant la Chambre d’appel, le CSP restait dans l’attente, sans communication officielle de la FFBB. Une incertitude pesante à moins de 24 heures d’un rendez-vous important face au Mans.

Selon Le Populaire du Centre, la décision fédérale ne devait être communiquée au club que le jour même du match. Une gestion délicate, d’autant plus que Gavin Ware est l’un des hommes forts de l’effectif limougeaud depuis le début de saison.

Gavin Ware, un retour précieux dans la rotation

Avec 13,6 points à 56%, 7,5 rebonds et 2 passes décisives de moyenne, Gavin Ware s’est imposé comme le joueur phare du CSP. Sa présence change considérablement l’équilibre de l’équipe, tant en attaque qu’au rebond.

Le staff limougeaud pourra donc compter sur son intérieur américain pour tenter de faire tomber Le Mans Sarthe Basket, dans une rencontre programmée à 17h10 au Palais des Sports de Beaublanc. Une bonne nouvelle bienvenue dans un contexte sportif où chaque succès compte.