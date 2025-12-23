Timothé Luwawu-Cabarrot est le nouveau meilleur marqueur de l’EuroLeague !

Pas le droit à l’erreur dans la course au titre honorifique de meilleur marqueur de l’EuroLeague ! Nadir Hifi l’a appris à ses dépens la semaine dernière avec une double week assez faible eu égard à ses nouveaux standards : « seulement » 27 points en deux matchs, de quoi abandonner la tête du classement qu’il occupait depuis le début de saison.

Hifi tombe à la deuxième place

Complètement déréglé à Madrid (5/20 aux tirs, dont 1/11 à 3-points), l’arrière parisien a chuté à la deuxième place du classement des meilleurs scoreurs de la compétition, derrière son coéquipier en équipe de France, Timothé Luwawu-Cabarrot, qui évolue à un niveau stratosphérique cette saison avec Vitoria.

Au lendemain de la contre-performance madrilène de l’Alsacien, l’ailier azuréen du Baskonia devait scorer 24 points à Barcelone pour s’emparer du trône. L’orgie offensive en Catalogne (134-124 pour le Barça après trois prolongations, le cumul de points le plus élevé de l’histoire de l’EuroLeague) lui a permis d’atteindre cette barre.

TLC, le seul au-dessus des 20 points

« Scotché » à 19 points à l’issue du temps règlementaire, l’enfant des Sharks d’Antibes a finalement terminé avec 26 unités à son compteur personnel. De quoi se retrouver propulsé à la première place, le seul joueur au-dessus des 20 points de moyenne en EuroLeague (en attendant le prochain carton d’Hifi ?), avant le déplacement à Valence ce mardi…