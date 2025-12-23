Recherche
EuroLeague

Timothé Luwawu-Cabarrot est le nouveau meilleur marqueur de l’EuroLeague !

Après plusieurs semaines de domination de Nadir Hifi, Timothé Luwawu-Cabarrot s'est emparé du statut d'attaquant n°1 de l'EuroLeague grâce à une sortie à 26 points à Barcelone ! L'ailier de Vitoria dépasse désormais la barre des 20 unités de moyenne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Timothé Luwawu-Cabarrot est le nouveau meilleur marqueur de l’EuroLeague !

TLC, nouveau scoreur le plus prolifique de l’EuroLeague !

Crédit photo : acb Photo / Aitor Bouzo

Pas le droit à l’erreur dans la course au titre honorifique de meilleur marqueur de l’EuroLeague ! Nadir Hifi l’a appris à ses dépens la semaine dernière avec une double week assez faible eu égard à ses nouveaux standards : « seulement » 27 points en deux matchs, de quoi abandonner la tête du classement qu’il occupait depuis le début de saison.

Hifi tombe à la deuxième place 

Complètement déréglé à Madrid (5/20 aux tirs, dont 1/11 à 3-points), l’arrière parisien a chuté à la deuxième place du classement des meilleurs scoreurs de la compétition, derrière son coéquipier en équipe de France, Timothé Luwawu-Cabarrot, qui évolue à un niveau stratosphérique cette saison avec Vitoria.

LIRE AUSSI

Au lendemain de la contre-performance madrilène de l’Alsacien, l’ailier azuréen du Baskonia devait scorer 24 points à Barcelone pour s’emparer du trône. L’orgie offensive en Catalogne (134-124 pour le Barça après trois prolongations, le cumul de points le plus élevé de l’histoire de l’EuroLeague) lui a permis d’atteindre cette barre.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
26
PTS
2
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
FCB
134 124
BAS

TLC, le seul au-dessus des 20 points

« Scotché » à 19 points à l’issue du temps règlementaire, l’enfant des Sharks d’Antibes a finalement terminé avec 26 unités à son compteur personnel. De quoi se retrouver propulsé à la première place, le seul joueur au-dessus des 20 points de moyenne en EuroLeague (en attendant le prochain carton d’Hifi ?), avant le déplacement à Valence ce mardi…

Deux Français aux deux premières places du classement des scoreurs de l’EuroLeague, et même trois dans le Top 10 !
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

sagesse
C’est bien de voir 2 français qui scorent et être dans les 1 ères places mais sinon leur équipe est combien au classement ?
Répondre
(0) J'aime
chorale58
...sauf que l’un pratique un sport collectif, pas l’autre
Répondre
(2) J'aime
gomma
Dans le top 10, il y a 6 américains, 3 français et 1 grec. Cocorico ! :)
Répondre
(0) J'aime
