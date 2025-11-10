Recherche
Betclic Élite

Limoges prolonge Dario Gjergja, nouveau sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine !

Betclic ELITE - Arrivé cet été dans le Limousin, l'entraîneur croate Dario Gjergja a été prolongé par le Limoges CSP, où ses cadres sont déjà conquis par les idées prônées. Le technicien a par ailleurs été officialisé à la tête de la sélection bosnienne, un mois après la fin de son aventure avec la Belgique.
00h00
Limoges prolonge Dario Gjergja, nouveau sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine !

Limoges a réaffirmé sa confiance en Dario Gjergja en le prolongeant, lui qui prend en parallèle la tête de la sélection bosnienne.

Crédit photo : Julie Dumélié

Double annonce à Limoges ! Le club limousin a annoncé dans un communiqué la prolongation de son entraîneur Dario Gjergja, ainsi que sa nomination au poste de sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine.

Arrivé cet été en paraphant un contrat de deux ans, Dario Gjergja reçoit un message fort de sa direction, qui “a souhaité réaffirmer sa confiance totale envers son entraîneur et son staff” malgré le contexte sportif difficile marqué par les nombreuses blessures au sein de l’effectif, comme elle le rappelle dans son communiqué. Le club et son technicien croate sont désormais liés jusqu’en 2028, soit une année supplémentaire.

En seulement quelques mois, le jeu prôné par Dario Gjergja a séduit ses joueurs, à commencer par ses cadres comme le capitaine Nicolas Lang, qui salue chez Ici Limousin la richesse intellectuelle du jeu proposé : “C’est quelqu’un qui connaît bien le basket, qui a beaucoup d’idées et de subtilité, J’espère que tout le monde va réussir à suivre sa façon de parler basket. Il va falloir que tout le monde soit très concentré”.

Rédaction

Hugo Invernizzi avait lui aussi été dithyrambique au sujet de son entraîneur. « J’aime bien la façon de travailler du coach”, indiquait-il le mois dernier chez Ici Limousin. “Avec beaucoup de rythme et beaucoup de jeu sur deux ou trois séquences à l’entraînement, explique le poste 4 alsacien. Ça m’a permis de vite reprendre du rythme basket.”

Fort de cette confiance réitéré, le natif de Zadar a dans le même temps accueilli une deuxième bonne nouvelle : sa nomination à la tête de la sélection bosnienne, seulement un mois après la fin de son septennat avec les Belgian Lions. Pays mitoyen à la Croatie, la Bosnie-Herzégovine avait créé la sensation en montrant un jeu attrayant au sein d’une poule relevée lors du dernier EuroBasket. Les coéquipiers de Jusuf Nurkic avaient notamment fait tomber la Grèce (sans Giannis Antetokounmpo) avant de sortir avec les honneurs en huitième de finale face à la Pologne. Le club limougeaud a tenu à “saluer sa nomination” au poste de sélectionneur, lui qui n’aura gardé qu’une casquette de coach pendant seulement un mois donc.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
