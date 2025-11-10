Limoges prolonge Dario Gjergja, nouveau sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine !

Double annonce à Limoges ! Le club limousin a annoncé dans un communiqué la prolongation de son entraîneur Dario Gjergja, ainsi que sa nomination au poste de sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine.

Le Limoges CSP prolonge Dario Gjergja et salue sa nomination à la tête de la sélection de Bosnie-Herzégovine. L'article 👉 https://t.co/tNsJuHGtDP pic.twitter.com/7TDLEFzpoq — Limoges CSP (@limogescsp) November 10, 2025

Arrivé cet été en paraphant un contrat de deux ans, Dario Gjergja reçoit un message fort de sa direction, qui “a souhaité réaffirmer sa confiance totale envers son entraîneur et son staff” malgré le contexte sportif difficile marqué par les nombreuses blessures au sein de l’effectif, comme elle le rappelle dans son communiqué. Le club et son technicien croate sont désormais liés jusqu’en 2028, soit une année supplémentaire.

En seulement quelques mois, le jeu prôné par Dario Gjergja a séduit ses joueurs, à commencer par ses cadres comme le capitaine Nicolas Lang, qui salue chez Ici Limousin la richesse intellectuelle du jeu proposé : “C’est quelqu’un qui connaît bien le basket, qui a beaucoup d’idées et de subtilité, J’espère que tout le monde va réussir à suivre sa façon de parler basket. Il va falloir que tout le monde soit très concentré”.

Hugo Invernizzi avait lui aussi été dithyrambique au sujet de son entraîneur. « J’aime bien la façon de travailler du coach”, indiquait-il le mois dernier chez Ici Limousin. “Avec beaucoup de rythme et beaucoup de jeu sur deux ou trois séquences à l’entraînement, explique le poste 4 alsacien. Ça m’a permis de vite reprendre du rythme basket.”

Fort de cette confiance réitéré, le natif de Zadar a dans le même temps accueilli une deuxième bonne nouvelle : sa nomination à la tête de la sélection bosnienne, seulement un mois après la fin de son septennat avec les Belgian Lions. Pays mitoyen à la Croatie, la Bosnie-Herzégovine avait créé la sensation en montrant un jeu attrayant au sein d’une poule relevée lors du dernier EuroBasket. Les coéquipiers de Jusuf Nurkic avaient notamment fait tomber la Grèce (sans Giannis Antetokounmpo) avant de sortir avec les honneurs en huitième de finale face à la Pologne. Le club limougeaud a tenu à “saluer sa nomination” au poste de sélectionneur, lui qui n’aura gardé qu’une casquette de coach pendant seulement un mois donc.