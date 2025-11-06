Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison

Le pivot serbe des Denver Nuggets continue sa domination avec 33 points, 15 rebonds et 16 passes décisives lors de la victoire 122-112 contre le Miami Heat, prolongeant une série noire de onze défaites consécutives pour la franchise floridienne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Crédit photo : Ron Chenoy-Imagn Images

Nikola Jokic poursuit sa démonstration de force en ce début de saison NBA. Le triple MVP a encore une fois montré toute l’étendue de son talent lors de la victoire des Denver Nuggets face au Miami Heat (122-112), mercredi soir. Avec 33 points, 15 rebonds et 16 passes décisives, le géant serbe a validé son cinquième triple-double de la saison, égalant à lui seul le total du reste de la ligue.

La performance du pivot a été d’une efficacité redoutable avec 12 paniers réussis sur 18 tentatives. Au-delà des statistiques, c’est la facilité déconcertante avec laquelle Jokic a dominé les débats qui impressionne. Que ce soit pour partir en drive et enfoncer son défenseur jusqu’au cercle ou pour distribuer le jeu à ses coéquipiers, tout semble naturel chez le Serbe.

Une série noire qui perdure pour Miami

Cette défaite prolonge une statistique alarmante pour le Heat : la franchise floridienne n’a plus battu Denver en saison régulière depuis le 1er août 2020, dans la « bulle » d’Orlando. Une série de onze revers consécutifs qui témoigne de la domination totale des Nuggets dans cette confrontation. Plus inquiétant encore, Miami n’a plus gagné à Denver depuis 2016.

La soirée a tourné au cauchemar pour le Heat dès le premier quart-temps avec la sortie sur blessure de Bam Adebayo, touché au pied gauche. Cette absence a facilité la tâche de Jokic, qui a pu faire ce qu’il voulait dans la raquette. Malgré les efforts de Jaime Jaquez Jr. (21 points) et Andrew Wiggins (22 points), Miami n’a jamais réussi à inverser la tendance.

Denver a pris le contrôle du match grâce à une stratégie défensive inhabituelle, optant pour une défense en zone dès la première possession pour contrer les pénétrations du Heat. Cette tactique s’est avérée payante, permettant aux Nuggets de dominer à l’intérieur avec 28 tirs dans la peinture à la mi-temps contre seulement 13 pour Miami.

Cette cinquième victoire en six matches permet aux Nuggets de se hisser à la quatrième place de la Conférence Ouest. Avec un Jokic dans une forme éblouissante, Denver confirme ses ambitions pour cette saison 2024-2025 et s’impose comme un sérieux prétendant au titre.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup
00h00Buducnost s’impose lors du choc face au Beşiktaş : Le duo français Bouteille-Boutsiele domine Kamagate
Mehdy Ngouama a été prolongé par l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL retrouve Harrison, prolonge Ngouama mais devra patienter pour retrouver De Colo, Jackson et Heurtel
1er double-double pour Hugo Benitez en EuroCup après en avoir réalisé un en Liga Endesa
EuroCup
00h00Nouveau double-double pour Hugo Benitez, Zachary Perrin et Hambourg submergés à Venise
Achille Polonara aux côtés du journaliste Nicolò De Devitiis
Fiba Europe Cup
00h00Achille Polonara sort du coma après dix jours : « On m’avait dit que j’avais 90% de risques de mourir »
Jordan Tucker, ici avec Roanne en 2023-2024, revient en Betclic ELITE, mais à Chalon cette fois
Betclic ELITE
00h00Chalon engage un ancien joueur de Roanne
Mike James est en passe de devenir le n°1 de l'histoire à l'évaluation en EuroLeague, en plus d'être le top scoreur de l'histoire de la compétition
EuroLeague
00h00Mike James sur le point de détrôner Nando De Colo au classement historique de l’évaluation en EuroLeague
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
T.J. Shorts peine à trouver sa place dans la rotation du Panathinaïkos Athènes
Betclic ELITE
00h00T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent de ses performances dans l’équipe »
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer remplace un joueur américain par un autre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
1 / 0