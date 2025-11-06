Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison

Nikola Jokic poursuit sa démonstration de force en ce début de saison NBA. Le triple MVP a encore une fois montré toute l’étendue de son talent lors de la victoire des Denver Nuggets face au Miami Heat (122-112), mercredi soir. Avec 33 points, 15 rebonds et 16 passes décisives, le géant serbe a validé son cinquième triple-double de la saison, égalant à lui seul le total du reste de la ligue.

La performance du pivot a été d’une efficacité redoutable avec 12 paniers réussis sur 18 tentatives. Au-delà des statistiques, c’est la facilité déconcertante avec laquelle Jokic a dominé les débats qui impressionne. Que ce soit pour partir en drive et enfoncer son défenseur jusqu’au cercle ou pour distribuer le jeu à ses coéquipiers, tout semble naturel chez le Serbe.

Nikola Jokić records his FIFTH triple-double of the season! ⚒️ 33 PTS

⚒️ 15 REB

⚒️ 16 AST

⚒️ DEN W He has 7 of the 12 games of 30-15-15 this century 🤯 pic.twitter.com/FnaXFaVlQC — NBA (@NBA) November 6, 2025

Une série noire qui perdure pour Miami

Cette défaite prolonge une statistique alarmante pour le Heat : la franchise floridienne n’a plus battu Denver en saison régulière depuis le 1er août 2020, dans la « bulle » d’Orlando. Une série de onze revers consécutifs qui témoigne de la domination totale des Nuggets dans cette confrontation. Plus inquiétant encore, Miami n’a plus gagné à Denver depuis 2016.

La soirée a tourné au cauchemar pour le Heat dès le premier quart-temps avec la sortie sur blessure de Bam Adebayo, touché au pied gauche. Cette absence a facilité la tâche de Jokic, qui a pu faire ce qu’il voulait dans la raquette. Malgré les efforts de Jaime Jaquez Jr. (21 points) et Andrew Wiggins (22 points), Miami n’a jamais réussi à inverser la tendance.

Denver a pris le contrôle du match grâce à une stratégie défensive inhabituelle, optant pour une défense en zone dès la première possession pour contrer les pénétrations du Heat. Cette tactique s’est avérée payante, permettant aux Nuggets de dominer à l’intérieur avec 28 tirs dans la peinture à la mi-temps contre seulement 13 pour Miami.

Cette cinquième victoire en six matches permet aux Nuggets de se hisser à la quatrième place de la Conférence Ouest. Avec un Jokic dans une forme éblouissante, Denver confirme ses ambitions pour cette saison 2024-2025 et s’impose comme un sérieux prétendant au titre.