Le SCABB se sépare officiellement d’Al-Amir Dawes

Si l’on ne l’a plus vu porter le maillot de Saint-Chamond depuis plus d’un mois, et une victoire à Evreux le 21 novembre dernier, Al-Amir Dawes (1,88 m, 24 ans) faisait toujours officiellement partie du club ligérien. C’est désormais de l’histoire ancienne : le club a annoncé ce 26 décembre la fin de sa collaboration avec l’Américain, dans un très bref communiqué sur le site du club.

Fin de collaboration entre Al-Amir Dawes et le SCABB. Le club tient à remercier Al-Amir pour son engagement et son professionnalisme depuis son arrivée cet été. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/lVaSxMy4qw — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) December 26, 2025

Expert du 3-points… à 29,8% de réussite

Arrivé cet été dans le costume du cinquième meilleur marqueur du dernier championnat chypriote, Al-Amir Dawes n’a jamais convaincu les différents staffs qui ont dirigé l’équipe lors du premier trimestre. S’il avait été recruté par Guillaume Quintard pour apporter de l’adresse extérieure, c’est précisément dans ce secteur que le bât blesse.

PROFIL JOUEUR Al-Amir DAWES Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 24 ans (28/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,7 #86 REB 1,4 #203 PD 1,3 #135

En 12 matchs disputés, Dawes tournait à 9,7 points, 1,4 rebond et 1,3 passe décisive. Un scoring intéressant de façade, qu’il fallait largement nuancer avec ses pourcentages. Le meneur de 24 ans ne tournait qu’à 39,3% d’adresse globale, mais surtout 29,8% à 3-points. Famélique pour un sniper…

Déjà remplacé par Anthony Durham

Le joueur avait tout de même reçu la confiance du nouveau staff mené par Julien Cortey, mais celle-ci n’a duré qu’un mois avant d’être écarté du groupe. Dawes n’a plus porté le maillot ligérien depuis le 21 octobre, alors qu’un autre joueur a été recruté dans le même laps de temps : Anthony Durham (1,91 m, 31 ans). Guillaume Quintard avait déjà demandé à ce qu’il soit remplacé, mais sa direction n’avait pas donné suite.

PROFIL JOUEUR Anthony DURHAM Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 31 ans (06/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 13,3 #17 REB 2,4 #142 PD 2,7 #55

Le changement avait finalement eu lieu pour son successeur, qui bénéficie de l’apport d’un Durham rayonnant en championnat de France au même titre que sa compagne Stella Johnson. Sur ses 14 matchs disputés entre Roanne et le SCABB, Anthony Durham tourne à 13,3 points, 2,4 rebonds et 2,7 passes décisives par match, à 42% aux tirs dont 40% à 3-points.