ELITE 2

Le SCABB se sépare officiellement d’Al-Amir Dawes

ELITE 2 – Décevant depuis son arrivée cet été, Al-Amir Dawes a été remercié par le SCABB. Déjà écarté le mois dernier, son remplacement dans l’effectif ligérien avait été anticipé par la direction.
00h00
Le SCABB se sépare officiellement d’Al-Amir Dawes

Après un mois de mise à l’écart, Al-Amir Dawes a vu son contrat rompu par le SCABB.

Crédit photo : Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket

Si l’on ne l’a plus vu porter le maillot de Saint-Chamond depuis plus d’un mois, et une victoire à Evreux le 21 novembre dernier, Al-Amir Dawes (1,88 m, 24 ans) faisait toujours officiellement partie du club ligérien. C’est désormais de l’histoire ancienne : le club a annoncé ce 26 décembre la fin de sa collaboration avec l’Américain, dans un très bref communiqué sur le site du club.

 

Expert du 3-points… à 29,8% de réussite

Arrivé cet été dans le costume du cinquième meilleur marqueur du dernier championnat chypriote, Al-Amir Dawes n’a jamais convaincu les différents staffs qui ont dirigé l’équipe lors du premier trimestre. S’il avait été recruté par Guillaume Quintard pour apporter de l’adresse extérieure, c’est précisément dans ce secteur que le bât blesse.

PROFIL JOUEUR
Al-Amir DAWES
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 24 ans (28/09/2001)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,7
#86
REB
1,4
#203
PD
1,3
#135

En 12 matchs disputés, Dawes tournait à 9,7 points, 1,4 rebond et 1,3 passe décisive. Un scoring intéressant de façade, qu’il fallait largement nuancer avec ses pourcentages. Le meneur de 24 ans ne tournait qu’à 39,3% d’adresse globale, mais surtout 29,8% à 3-points. Famélique pour un sniper…

LIRE AUSSI

 

Déjà remplacé par Anthony Durham

Le joueur avait tout de même reçu la confiance du nouveau staff mené par Julien Cortey, mais celle-ci n’a duré qu’un mois avant d’être écarté du groupe. Dawes n’a plus porté le maillot ligérien depuis le 21 octobre, alors qu’un autre joueur a été recruté dans le même laps de temps : Anthony Durham (1,91 m, 31 ans). Guillaume Quintard avait déjà demandé à ce qu’il soit remplacé, mais sa direction n’avait pas donné suite.

PROFIL JOUEUR
Anthony DURHAM
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 31 ans (06/08/1994)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
13,3
#17
REB
2,4
#142
PD
2,7
#55

Le changement avait finalement eu lieu pour son successeur, qui bénéficie de l’apport d’un Durham rayonnant en championnat de France au même titre que sa compagne Stella Johnson. Sur ses 14 matchs disputés entre Roanne et le SCABB, Anthony Durham tourne à 13,3 points, 2,4 rebonds et 2,7 passes décisives par match, à 42% aux tirs dont 40% à 3-points.

LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
