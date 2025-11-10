Recherche
LF2

Président de La Tronche Meylan pendant 30 ans, Jean-Claude Pic est mort

LF2 - Pilier du club de La Tronche Meylan, dont il a assuré la présidence pendant 30 ans, Jean-Claude Pic est mort à l’âge de 77 ans. Un hommage lui sera rendu avant le prochain match.
00h00
Président de La Tronche Meylan pendant 30 ans, Jean-Claude Pic est mort

Président historique du BCTM, Jean-Claude Pic nous a quittés.

Crédit photo : Basket Club La Tronche Meylan

C’est “une figure inspirante pour tous, qui marquera le club à jamais” qui s’en est allée, pleure le club de la Tronche Meylan dans son communiqué. Le club isérois a annoncé ce lundi la disparition de son président emblématique Jean-Claude Pic, à l’âge de 77 ans.

Le club de la Tronche Meylan a publié sur ses réseaux sociaux un communiqué annonçant le décès de son président Jean-Claude Pic. Source : Facebook

De plus en plus rare au gymnase du Charlaix, Jean-Claude Pic était le président du club depuis 30 ans. Sous sa houlette, l’équipe de La Tronche est sortie d’une période difficile après avoir été rétrogradée jusqu’en Nationale Féminine 4 au tournant des années 80. Comme pour tourner une page, c’était lui – et le coach Jean-François Salerno – qui avait changé le nom du Basket Club La Tronche (BCT) en Basket Club La Tronche Meylan (BCTM).

« Il a dirigé le BCTM avec sagesse et détermination »

Petit à petit, le BCTM a monté les échelons du basket féminin français, jusqu’à la victoire en playoffs de NF1, synonyme de montée en LF2. Désormais stabilisé à ce niveau, le BCTM aborde l’avenir plus sereinement, tout en ayant déjà participé à plusieurs campagnes de playoffs dans les années 2020.

Le club, qui le remercie pour ses 30 années de présidence, salue la manière dont il a “dirigé le BCTM avec sagesse et détermination, lui permettant d’accéder au très haut niveau actuel tout en incarnant les valeurs morales et familiales qui lui étaient chères”. Il précise qu’un hommage lui sera rendu lors du prochain match au gymnase du Charlaix à Meylan, entre le BCTM et Saint-Amand samedi 22 novembre (20 heures).

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
LF2
LF2
Président de La Tronche Meylan pendant 30 ans, Jean-Claude Pic est mort
