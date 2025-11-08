Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment

Victor Wembanyama a retrouvé le goût de la victoire. Opposé à Houston dans un derby texan bouillant, le Français a aidé San Antonio à s’imposer 121-110 grâce à une seconde mi-temps bien plus convaincante que la première. Une performance pleine de maturité (22 points à 8/16 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes, 2 contres et 4 balles perdues en 37 minutes) pour l’intérieur des Spurs, qui confirment leur solidité à domicile (4 victoires en autant de matches).

Derrière lui, d’autres Français ont saisi leur chance, à l’image d’Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher, tous deux en évidence malgré la défaite de leurs équipes respectives.

Wembanyama en patron, San Antonio reste invaincu à domicile

Longtemps discret, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a changé le cours du match après la pause. Pris dans l’étau défensif de Houston en première période, le Français a trouvé son rythme au retour des vestiaires. Plus mobile, plus tranchant, il a su attirer les aides et créer des décalages pour ses coéquipiers. Avec 22 points à 50% au tir, 8 rebonds, 4 passes et 2 contres, l’Alien a pesé de tout son poids dans la victoire texane.

Face à des Rockets pourtant sur une série de cinq victoires, les Spurs ont fait preuve de maturité. Le collectif a dominé, la défense a verrouillé, et la jeunesse de Mitch Johnson a tenu la distance.

Alexandre Sarr, encore complet malgré la défaite

Auteur d’un match plein (20 points, 4 rebonds, 4 passes et 4 contres), Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a une nouvelle fois confirmé son potentiel, même si Washington n’a pas résisté à Cleveland (148-114). En difficulté dans la raquette, les Wizards ont subi la loi des intérieurs adverses, illustrant la marge de progression de Sarr qui ne doit pas seulement être dissuasif au contre.

Victime d’un coup au mollet, Bilal Coulibaly n’a pas joué.

Zaccharie Risacher encore en confiance

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a démarré fort avec 14 points en première mi-temps avant de ralentir ensuite. Il boucle la rencontre avec 16 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre, malgré une adresse irrégulière (6/16 au tir). Surtout, les Hawks ont signé leur cinquième défaite (en neuf matches), face à Toronto.

Moussa Diabaté en double-double, Rudy Gobert quasiment

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans)a livré une prestation intéressante avec un double-double (10 points, 11 rebonds, 3 contres à 67 %), confirmant sa montée en puissance, mais Charlotte a également perdu face à Miami. De son côté, Rudy Gobert a vécu une soirée plus tranquille dans la large victoire des Timberwolves face au Jazz (137-97) : 8 points, 9 rebonds et 3 contres. En sortie de banc, Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a ainsi pu s’exprimer dans le garbage time : de quoi cumuler 6 points et 3 rebonds en 8 minutes.

Maxime Raynaud s’illustre en fin de match (plié)

Comme Joan Beringer, Maxime Raynaud (8 points, 10 rebonds en 23 minutes) a profité du garbage time pour s’exprimer, les Kings ayant largement perdu face au Thunder d’Ousmane Dieng (3 points, 5 rebonds et 1 passe en 16 minutes). Par ailleurs, les rookies Noa Essengue et Noah Penda n’ont pas joué.

