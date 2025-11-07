Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama

Auteur de son millième point en NBA face à Boston pour son 75ème match dans la Grande Ligue, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) valide son statut d’intérieur scoreur polyvalent mais aussi de fort défenseur par les statistiques. Le Toulousain est devenu le troisième joueur le plus rapide de l’histoire à enregistrer 1000 points, 100 paniers à 3-points et 100 contres en carrière, battu de peu par deux autres phénomènes récents.

L’un des deux plus précoces que Sarr n’est autre que son futur coéquipier en sélection : Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Avec les San Antonio Spurs, le numéro 1 de la draft 2023 avait atteint ces hauteurs en 59 matchs, soit seize de moins que le numéro 2 de la draft 2024. Les deux Français sont par ailleurs les seuls joueurs NBA à comptabiliser plus de 15 points, 7 rebonds et 2 contres de moyenne cette saison en moyenne.

PROFIL JOUEUR Alexandre SARR Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 216 cm Âge: 20 ans (26/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 18,8 #54 REB 8,4 #27 PD 3,9 #63

Le deuxième joueur plus rapide est le champion NBA en titre avec Oklahoma City Chet Holmgren (2,16 m, 23 ans), qui avait également atteint cette marque en 59 matchs. Au-delà des statistiques, ces accomplissements confirment la mutation du basket moderne, dans lequel les intérieurs sont capables de tout faire ou presque. Une révolution menée en premier lieu par les tricolores…