Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
Après seulement 75 matchs NBA, Alexandre Sarr écrit déjà l’histoire de la Ligue grâce à sa précocité statistique.
Auteur de son millième point en NBA face à Boston pour son 75ème match dans la Grande Ligue, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) valide son statut d’intérieur scoreur polyvalent mais aussi de fort défenseur par les statistiques. Le Toulousain est devenu le troisième joueur le plus rapide de l’histoire à enregistrer 1000 points, 100 paniers à 3-points et 100 contres en carrière, battu de peu par deux autres phénomènes récents.
3rd fastest in league history 😤#ForTheDistrict | @alexandresarr_ pic.twitter.com/9AakQo9Q2F
— Washington Wizards (@WashWizards) November 6, 2025
L’un des deux plus précoces que Sarr n’est autre que son futur coéquipier en sélection : Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Avec les San Antonio Spurs, le numéro 1 de la draft 2023 avait atteint ces hauteurs en 59 matchs, soit seize de moins que le numéro 2 de la draft 2024. Les deux Français sont par ailleurs les seuls joueurs NBA à comptabiliser plus de 15 points, 7 rebonds et 2 contres de moyenne cette saison en moyenne.
Le deuxième joueur plus rapide est le champion NBA en titre avec Oklahoma City Chet Holmgren (2,16 m, 23 ans), qui avait également atteint cette marque en 59 matchs. Au-delà des statistiques, ces accomplissements confirment la mutation du basket moderne, dans lequel les intérieurs sont capables de tout faire ou presque. Une révolution menée en premier lieu par les tricolores…
1K points in the books for Alex 📚#ForTheDistrict | @AlibabaGroup pic.twitter.com/QLKvFCcASI
— Washington Wizards (@WashWizards) November 6, 2025
