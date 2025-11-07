Recherche
NBA

Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d'un record de Victor Wembanyama

NBA - Déjà indéboulonnable au sein de sa franchise de Washington, Alexandre Sarr a atteint une sphère statistique rare, rejoignant Victor Wembanyama parmi les joueurs influents malgré leur précocité.
00h00
Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama

Après seulement 75 matchs NBA, Alexandre Sarr écrit déjà l’histoire de la Ligue grâce à sa précocité statistique.

Crédit photo : Geoff Burke-Imagn Images

Auteur de son millième point en NBA face à Boston pour son 75ème match dans la Grande Ligue, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) valide son statut d’intérieur scoreur polyvalent mais aussi de fort défenseur par les statistiques. Le Toulousain est devenu le troisième joueur le plus rapide de l’histoire à enregistrer 1000 points, 100 paniers à 3-points et 100 contres en carrière, battu de peu par deux autres phénomènes récents.

L’un des deux plus précoces que Sarr n’est autre que son futur coéquipier en sélection : Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Avec les San Antonio Spurs, le numéro 1 de la draft 2023 avait atteint ces hauteurs en 59 matchs, soit seize de moins que le numéro 2 de la draft 2024. Les deux Français sont par ailleurs les seuls joueurs NBA à comptabiliser plus de 15 points, 7 rebonds et 2 contres de moyenne cette saison en moyenne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Alexandre Sarr.jpg
Alexandre SARR
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 216 cm
Âge: 20 ans (26/04/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
18,8
#54
REB
8,4
#27
PD
3,9
#63

Le deuxième joueur plus rapide est le champion NBA en titre avec Oklahoma City Chet Holmgren (2,16 m, 23 ans), qui avait également atteint cette marque en 59 matchs. Au-delà des statistiques, ces accomplissements confirment la mutation du basket moderne, dans lequel les intérieurs sont capables de tout faire ou presque. Une révolution menée en premier lieu par les tricolores…  

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

cedando
Équipe de France pour les 10 prochaines années : Les intérieurs c'est bon Les ailiers c'est bon Maintenant faut trouver des arrières...
