NBA

Deuxième meilleur match en carrière d'Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une défaite de… 29 points

NBA - Un scénario qui devrait se renouveler cette saison : Alexandre Sarr a rayonné individuellement (31 points) dans une affreuse défaite des Wizards chez des Boston Celtics bien diminués (136-107). Le jeune pivot a aussi dépassé la barre des 1000 points en carrière.
|
00h00
Une performance forcément doux-amer pour Sarr vu la large défaite

Crédit photo : © David Butler II-Imagn Images

Quand les Washington Wizards perdent un match, ils ne le font pas à moitié. -26 à Charlotte, -31 à domicile contre Orlando et désormais -29 à Boston. Le tout contre des équipes qui ne sont pas non plus des cadors. En huit matchs, la franchise de la capitale a déjà encaissé sept défaites, et pointe désormais en dernière place de l’Est après la victoire de Brooklyn. Mais dans ce désastre collectif, les jeunes joueurs peuvent au moins s’exprimer individuellement, vu le peu d’organisation dans l’équipe. À l’image d’Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans), qui vient de dépasser la barre des 30 points pour la déjà deuxième fois de la saison.

 

 

– Journée 6112025

Excellent début de saison

 

 

Le TD Garden, le Madison Square Garden, le Staples Center (maintenant Crypto.com Arena)… Voilà des salles mythiques de la NBA, dans lesquelles chaque joueur a envie de performer. En particulier les jeunes qui les découvrent, après les avoir vues à la télévision toute leur vie. C’était probablement une motivation supplémentaire pour Sarr, qui n’avait eu l’occasion de jouer dans l’enceinte de Boston qu’une seule fois avant ce mercredi soir. Même s’il a surtout misé sur sa très bonne dynamique individuelle depuis le début de saison. Et sur une défense intérieure des Celtics bien fébrile depuis les départs de Kristaps Porzingis et Al Horford.

 

Sarr a en tout cas profité de tout ce contexte pour débuter très fort la rencontre. 10 points dans le premier quart-temps, 18 à la mi-temps : on le sentait parti pour une des grosses nuits offensives dont il a le secret. Surtout vu que les adversaires ne se sont pas méfiés de son tir à 3-points, le laissant souvent ouvert sur les pick-and-pops.

En plus de son 4/5 à 3-points, le n°2 de la Draft 2024 a aussi attaqué le panier avec agilité et technique. Il a montré toute sa panoplie de fade-aways, spin-moves et autres floaters. De quoi lui permettre de coller 31 points à 12/20 aux tirs (dont 4/5 à 3-points), 8 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en seulement 29 minutes.

31
PTS
8
REB
2
PDE
Logo NBA
BOS
136 107
WAS

Deux nouvelles distinctions

C’est donc le troisième match à plus de 30 points de la carrière de l’international tricolore, et déjà le deuxième de la saison. Et surtout, cette performance lui permet de dépasser la barre des 1000 points en NBA, 24 heures après son compère Zaccharie Risacher. Sarr a aussi atteint les 500 rebonds en NBA cette nuit.

Il accumule donc les distinctions individuelles, en attendant que cela se traduise par des résultats collectifs. Et cela devrait continuer ainsi. Le pivot au profil très moderne pourrait devenir l’option offensive n°1 de ces Wizards sur ce début de saison. Avec comme lieutenant Bilal Coulibaly, qui n’a joué que 16 minutes ce soir avant de sortir sur une blessure à la jambe…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
