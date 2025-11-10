Monaco interdit de recruter en EuroLeague, avec effet immédiat

Après l’ASVEL, c’est l’AS Monaco qui est épinglé par l’EuroLeague pour des manquements financiers. L’instance européenne a annoncé ce lundi avoir imposé une interdiction immédiate de qualifier de nouveaux joueurs et entraîneurs à la Roca Team, le temps qu’une procédure disciplinaire aboutisse. Déjà sanctionné d’une victoire en Betclic ÉLITE la semaine passée pour non-respect de la Luxury Tax, le club de la Principauté vit une période particulièrement agitée.

Une mesure conservatoire lourde de conséquences

La Management Control Commission (MCC), l’organisme indépendant chargé du contrôle financier des clubs, a transmis au Finance Panel plusieurs infractions relevées dans les comptes monégasques. Monaco est accusé de retards de paiement, d’un manque de documents obligatoires et d’un défaut de coopération.

En attendant la décision finale, l’EuroLeague a pris une mesure provisoire forte : « une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs et entraîneurs, avec effet immédiat ».

Calathes et Motiejunas partis, un effectif réduit

Cette sanction intervient dans un contexte où l’ASM ne présente pas un effectif à rallonge pour jouer sur deux tableaux. Le club vient en effet de libérer Nick Calathes, parti rejoindre le Partizan Belgrade, et de prêter Donatas Motiejunas pour trois mois à l’Étoile Rouge de Belgrade. Même si ce dernier venait à revenir de prêt, il n’est pas dit que le club de la principauté puisse le qualifier. La signature après son retour de blessure de l’intérieur américano-nigérian Chimezie Metu, annoncée à diverses reprises, pourrait prendre du plomb dans l’aile.

PROFIL JOUEUR Chimezie METU Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 28 ans (22/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 13,2 #22 REB 3,8 #55 PD 1 #137

Avec seulement 13 joueurs sous contrat, la Roca Team ne dispose pas d’un effectif pléthorique pour affronter une saison longue de 68 matches de championnat (38 en EuroLeague, 30 en Betclic ELITE), avant les playoffs des deux compétitions. Ne reste plus à espérer pour l’AS Monaco que les joueurs restent éloignés de l’infirmerie, comme actuellement. Cette sanction est un autre mauvais signe envoyé de la part de l’EuroLeague au club monégasque, qui ne dispose que d’une invitation d’une saison renouvelée chaque année grâce à ses performances sportives.