EuroLeague

Monaco interdit de recruter en EuroLeague, avec effet immédiat

EuroLeague - Déjà sanctionné la semaine passée en Betclic ELITE, l’AS Monaco se retrouve à nouveau dans la tourmente. L’EuroLeague a interdit au club d’enregistrer de nouveaux joueurs et entraîneurs, une mesure qui tombe mal après les départs récents de Nick Calathes et Donatas Motiejunas.
|
00h00
L’AS Monaco ne peut plus recruter en EuroLeague

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après l’ASVEL, c’est l’AS Monaco qui est épinglé par l’EuroLeague pour des manquements financiers. L’instance européenne a annoncé ce lundi avoir imposé une interdiction immédiate de qualifier de nouveaux joueurs et entraîneurs à la Roca Team, le temps qu’une procédure disciplinaire aboutisse. Déjà sanctionné d’une victoire en Betclic ÉLITE la semaine passée pour non-respect de la Luxury Tax, le club de la Principauté vit une période particulièrement agitée.

Une mesure conservatoire lourde de conséquences

La Management Control Commission (MCC), l’organisme indépendant chargé du contrôle financier des clubs, a transmis au Finance Panel plusieurs infractions relevées dans les comptes monégasques. Monaco est accusé de retards de paiement, d’un manque de documents obligatoires et d’un défaut de coopération.

En attendant la décision finale, l’EuroLeague a pris une mesure provisoire forte : « une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs et entraîneurs, avec effet immédiat ».

LIRE AUSSI

Calathes et Motiejunas partis, un effectif réduit

Cette sanction intervient dans un contexte où l’ASM ne présente pas un effectif à rallonge pour jouer sur deux tableaux. Le club vient en effet de libérer Nick Calathes, parti rejoindre le Partizan Belgrade, et de prêter Donatas Motiejunas pour trois mois à l’Étoile Rouge de Belgrade. Même si ce dernier venait à revenir de prêt, il n’est pas dit que le club de la principauté puisse le qualifier. La signature après son retour de blessure de l’intérieur américano-nigérian Chimezie Metu, annoncée à diverses reprises, pourrait prendre du plomb dans l’aile.

PROFIL JOUEUR
Chimezie METU
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 28 ans (22/03/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
logo nig.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
13,2
#22
REB
3,8
#55
PD
1
#137

Avec seulement 13 joueurs sous contrat, la Roca Team ne dispose pas d’un effectif pléthorique pour affronter une saison longue de 68 matches de championnat (38 en EuroLeague, 30 en Betclic ELITE), avant les playoffs des deux compétitions. Ne reste plus à espérer pour l’AS Monaco que les joueurs restent éloignés de l’infirmerie, comme actuellement. Cette sanction est un autre mauvais signe envoyé de la part de l’EuroLeague au club monégasque, qui ne dispose que d’une invitation d’une saison renouvelée chaque année grâce à ses performances sportives.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
al_viin
Les supporters de Monaco, vous allez encore nous dire que c'est un coup de la LNB pour favoriser Paris ? Espérons que cette décision réveillera le peu d'objectivité de certains théoriciens du complot qui soutiennent que la LNB est à la solde de Paris et est contre Monaco...Mais bon...j'ai de forts doutes dessus.
Répondre
(2) J'aime
cyril68
Je ne sais pas qui a laissé entendre ça. Je suis supporter de Monaco et choqué par le racket de la LNB, qui préfère écrire un règlement sur mesure que bosser pour faire entrer de l'argent (droits TV). Et quand la taxe a été mise en place, Paris n'était absolument pas un concurrent. A la limite, c'était supposé favoriser l'Asvel, pas Paris. Les deux éléments n'ont rien à voir. Dans le cas de l'EL, selon l'équipe, ce sont des commissions qui n'ont pas été versées à des agents. Est-ce qu'elles auraient dû l'être? Est-ce qu'il y a un litige entre le club et les agents en question, je n'en sais rien. Toujours est-il que le club a intérêt à vote rentrer dans les clubs, parce qu'en jouant à 9 les matchs d'EL, Monaco ne tiendra pas la distance.
Répondre
(0) J'aime
thorir
Comme j'le disais dans un autre commentaire, Monaco paie déja chaque saison (les sanctions tombent vers janvier généralement) une amende à l'ECA pour non respect des reglements financiers, pour des montants apparemment trés largement supérieurs à cette fameuse taxe LNB sans que l'ASM ne s'en offusque, et continue même de quémander une invitation à long terme malgré ça... Donc il ne faudrait pas laisser penser non plus que ce genre de taxe est un racket, d'autant que c'est quand même + vertueux lorsqu'elle est reversée aux autres clubs comme la luxury tax LNB plutôt qu'en allant directement engraisser l'ECA non ?
(0) J'aime
le_xav
Ca sera une bonne occasion pour faire jouer Begharin ou Tarpey.
Répondre
(3) J'aime
cyril68
Avec Begarin, tu joues à 4 en attaque. Shoot pas assez fiable et pas assez vif ni adroit pour attaquer le cercle. Il n'a pas le niveau EL, au contraire de Tarpey et certainement Makoundou. J'aimerais bien voir si Michineau l'a (je le pense), ne serait-ce que pour éviter Okobo à la mène. Trop de ballons perdus.
Répondre
(0) J'aime
yo1935
Ce qui est amusant est que quand tu enleves les clubs qui vont partir en NBA europe, s ils virent Monaco, il ne va plus rester grand monde.
Répondre
(0) J'aime
thorir
Je pense pas qu'ils vireront Monaco, ils ont effectivement besoin d'équipes mais quand tu vois que ça va etre Galatasaray le club stambouliote, qu'ils ne prendront aucun des 2 clubs de Belgrade et 1 seul des 2 athéniens, il va rester de quoi faire une petite ligue sympa malgré tout, pour peu que tu réintègres les russes + vite que prévu et que tu donne le feu vert pour une équipe à Abu Dhabi le compte est bon 😅 Mais j'pense surtout qu'ils veulent que Monaco réforme son modele de gestion ça a quand même l'air d'etre assez lunaire
Répondre
(0) J'aime
labrigue
Ceci dit, vu les recrutements ratés de Monaco ces 2-3 dernières années, c’est peut être un mal pour un bien :) Espérons quand même que ca force Spanoulis à faire davantage tourner l’effectif, sinon les 8-9 principaux joueurs vont très vite être sur les rotules
Répondre
(0) J'aime
