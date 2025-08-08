Un nouvel intérieur en approche à l’AS Monaco : l’ancien joueur NBA Chimezie Metu

L’AS Monaco serait prêt à prendre le pari du retour de Chimezie Metu. En effet, selon les informations de Basket News, le club de la Principauté serait sur le point de signer l’ancien intérieur NBA, qui a effectué ses débuts européens la saison dernière au FC Barcelone. Son officialisation à Monaco est imminente sous réserve de passages médicaux réussis, sachant que le pivot se remet actuellement d’une rupture du tendon d’Achille.

Chimezie Metu, former NBA and Barcelona big man, is close to signing with AS Monaco, per sources. More 👇https://t.co/lXOu6yGn2a — Donatas Urbonas (@Urbodo) August 8, 2025

Disponible seulement en 2026

Tout proche de rejoindre Fenerbahçe plus tôt dans l’été, Chimezie Metu (2,04 m, 28 ans) pourrait finalement rejoindre sa victime en finale de l’EuroLeague, l’AS Monaco. Si tel était le cas, il faudrait patienter avant de le voir revêtir le maillot de la Roca Team. Après sa rupture du tendon d’Achille intervenu en mars dernier, son retour est espéré seulement en début d’année prochaine, en janvier 2026.

PROFIL JOUEUR Chimezie METU Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 28 ans (22/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 13,2 #22 REB 3,8 #55 PD 1 #137

Plus de 200 matchs NBA et une belle saison rookie à Barcelone

L’AS Monaco serait cependant prêt à miser sur l’intérieur américano-nigérian, au profil moderne, avec ses capacités athlétiques et sa mobilité. Pour sa saison rookie en Europe, avec le FC Barcelone, le Californien a montré une belle adaptation, avec 11 points à 55% aux tirs dont 36% à 3-points (2 tentatives par match) et 5 rebonds de moyenne en EuroLeague.

Avant sa venue en Catalogne, Chimezie Metu a passé six saisons en NBA. Drafté en fin de 2e tour en 2018 par les San Antonio Spurs, il a connu ses plus belles saisons dans l’Association avec les Sacramento Kings, enchaînant trois exercices à plus de 5 points de moyenne.

Un secteur intérieur déjà fourni à Monaco

Si l’arrivée de Chimezie Metu à Monaco venait à être confirmé, les intérieurs commenceraient cependant à s’empiler sur le Rocher. L’ancien intérieur NBA viendra s’ajouter aux recrues Nikola Mirotic et Kevarrius Hayes, ainsi qu’au revenant Yoan Makoundou, tout en sachant que Jaron Blossomgame, Donatas Motiejunas ou encore Daniel Theis sont toujours sous contrat avec l’ASM.