EuroLeague

Un nouvel intérieur en approche à l'AS Monaco : l'ancien joueur NBA Chimezie Metu

EuroLeague - L'intérieur américano-nigérian Chimezie Metu serait proche de rejoindre l'AS Monaco. Ancien joueur NBA, il a fait ses débuts en Europe la saison dernière au FC Barcelone, un exercice interrompu par une rupture du tendon d'Achille.
|
00h00
Résumé
Un nouvel intérieur en approche à l’AS Monaco : l’ancien joueur NBA Chimezie Metu

Chimezie Metu a découvert l’EuroLeague en 2024-2025 avec le FC Barcelone.

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco serait prêt à prendre le pari du retour de Chimezie Metu. En effet, selon les informations de Basket News, le club de la Principauté serait sur le point de signer l’ancien intérieur NBA, qui a effectué ses débuts européens la saison dernière au FC Barcelone. Son officialisation à Monaco est imminente sous réserve de passages médicaux réussis, sachant que le pivot se remet actuellement d’une rupture du tendon d’Achille.

Disponible seulement en 2026

Tout proche de rejoindre Fenerbahçe plus tôt dans l’été, Chimezie Metu (2,04 m, 28 ans) pourrait finalement rejoindre sa victime en finale de l’EuroLeague, l’AS Monaco. Si tel était le cas, il faudrait patienter avant de le voir revêtir le maillot de la Roca Team. Après sa rupture du tendon d’Achille intervenu en mars dernier, son retour est espéré seulement en début d’année prochaine, en janvier 2026.

PROFIL JOUEUR
Chimezie METU
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 28 ans (22/03/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
logo nig.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
13,2
#22
REB
3,8
#55
PD
1
#137

Plus de 200 matchs NBA et une belle saison rookie à Barcelone

L’AS Monaco serait cependant prêt à miser sur l’intérieur américano-nigérian, au profil moderne, avec ses capacités athlétiques et sa mobilité. Pour sa saison rookie en Europe, avec le FC Barcelone, le Californien a montré une belle adaptation, avec 11 points à 55% aux tirs dont 36% à 3-points (2 tentatives par match) et 5 rebonds de moyenne en EuroLeague.

Avant sa venue en Catalogne, Chimezie Metu a passé six saisons en NBA. Drafté en fin de 2e tour en 2018 par les San Antonio Spurs, il a connu ses plus belles saisons dans l’Association avec les Sacramento Kings, enchaînant trois exercices à plus de 5 points de moyenne.

Signé d’abord en two-way par Sacramento, Chimezie Metu avait ensuite décroché un contrat pluri-annuel avec les Kings. (Photo : Darren Yamashita – USA TODAY Sports)

Un secteur intérieur déjà fourni à Monaco

Si l’arrivée de Chimezie Metu à Monaco venait à être confirmé, les intérieurs commenceraient cependant à s’empiler sur le Rocher. L’ancien intérieur NBA viendra s’ajouter aux recrues Nikola Mirotic et Kevarrius Hayes, ainsi qu’au revenant Yoan Makoundou, tout en sachant que Jaron Blossomgame, Donatas Motiejunas ou encore Daniel Theis sont toujours sous contrat avec l’ASM.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
roblackman
Un potentiel exceptionnel mais jamais confirmé, je l'ai vu exploser Dallas, 19 rebonds ce jour là, une énigme. Enfin Monaco ils ne font pas le même championnat que les autres.
Répondre
(1) J'aime
beetlejuice53
Normal, c’est le championnat Monegasque.
Répondre
(0) J'aime
doubleti
Encore un flop ?
Répondre
(0) J'aime
lefree74
rupture des ligaments en Mars et retour espéré en janvier !!??, ya que moi avec mon diplôme infirmier que ça interpelle !??
Répondre
(0) J'aime
