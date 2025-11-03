Recherche
EuroLeague

L’ASVEL sanctionnée par l’EuroLeague pour non-respect du fair-play financier

EuroLeague - Alors que l’ASVEL prévoit de quitter la compétition la saison prochaine pour se rapprocher du projet NBA Europe, le club rhodanien s’est vu sanctionner par les instances de l’EuroLeague pour non respect de ses règles en matière de finances.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL sanctionnée par l’EuroLeague pour non-respect du fair-play financier

L’ASVEL est sanctionnée par l’EuroLeague pour non-respect du fair-play financier.

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Nouveau rebondissement dans le dossier de l’ASVEL. Dans un communiqué, l’Euroleague Commercial Assets SA (ECA) – la société qui gère l’EuroLeague – annonce que le club rhodanien enfreint l’une de ses règles. L’institution de Lyon-Villeurbanne n’atteint pas le plancher fixé à 80% du niveau de rémunération minimal (NRM) à la clôture du processus d’inscription.

L’EuroLeague impose désormais une masse salariale minimale

En clair, l’ASVEL n’a pas investi suffisamment dans la composition de son effectif par rapport au minimum requis par l’EuroLeague. Le NRM, fixé à 5,85 millions d’euros nets pour la saison 2025-2026, impose à chaque club d’avoir engagé au moins 80 % de cette somme au moment de l’enregistrement final des effectifs pour la première journée de saison régulière. Or, le club villeurbannais se situe en dessous de ce seuil avec une masse salariale annoncée à 4,55 millions d’euros.

Conséquence directe : la différence entre le montant effectivement engagé et le plancher réglementaire devra être répartie entre les joueurs actuellement sous contrat. À défaut, cette somme sera considérée comme une créance impayée, pouvant entraîner des sanctions financières ou disciplinaires.

Cette situation illustre la volonté de l’EuroLeague d’imposer un équilibre compétitif et une gestion financière harmonisée entre ses clubs, quitte à rappeler à l’ordre ceux qui, comme l’ASVEL, dépensent moins que ce que la ligue juge nécessaire pour rester compétitifs.

Rédaction

Le divorce entre l’ASVEL et l’EuroLeague semble acté

Cette sanction se rapproche de la thèse avancée deux semaines plus tôt par nos confrères de EuroHoops. Selon celle-ci, le club risquerait une exclusion pour non-conformité aux exigences économiques de la compétition.

En début de saison, Paulius Motiejunas, le directeur général de l’EuroLeague, avait déjà pointé du doigt Villeurbanne dans un entretien accordé à L’Équipe. Celui-ci déplorait les faibles moyens financiers engagés par le club cette saison, entraînant par ricochet sa faible compétitivité sportive. L’ASVEL, qui espère rejoindre le projet NBA Europe, n’a pas encore renouvelé sa licence EuroLeague qui expire en juin prochain.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thorir- Modifié
Franchement étant donné que l'asvel va sortir de l'euroleague, ça vaut quoi réellement juridiquement ces regles de fair play financier devant la loi si jamais il ne veut pas payer ? Y'a vraiment des huissiers qui peuvent venir toquer à la porte de l'astro ou de Parker pour réclamer le petit million et demi qui n'a pas été dépensé ? 😅
Répondre
(3) J'aime
jc87- Modifié
Déjà parler de fair play financier pour une organisation comme l'ECA faut vraiment avoir honte de rien mais penser que ça va avoir une quelconque suite c'est juste n'importe quoi. Je serai Parker je leur dirai d'aller bien se faire f...
Répondre
(0) J'aime
lechat23
Juridiquement peut être pas. Mais j'imagine que ECA peut virer l'ASVEL dès cette année pour non paiement. Si l'ASVEL argue de son contrat avec l'Euroleague pour y rester, elle se retrouve à payer ce qui lui est demandé. Sinon, l'équipe bâtie pour jouer la seconde moitié de tableau de l'Euroleague se retrouve à jouer uniquement les compétitions nationales. Quel sera le retour de certains joueurs ayant signer à l'ASVEL pour l'Euroleague ? Ces joueurs, grâce à leurs contrat, peuvent-ils attaquer l'ASVEL pour non respect...ETC....
Répondre
(0) J'aime
zonepress
"La volonté de l'euroleague d'imposer (...) une gestion financière harmonisée entre ses clubs" J'ai failli m'étouffer 3x en 1/2 seconde. Ça va me faire au moins la journée !
Répondre
(0) J'aime
samuel92
Normalement un faire play financier cela équivaut à un plafond, pas un plancher. En gros, tu peux dépenser l'argent que tu n'as pas,.par contre, si tu ne dépenses que ce que tu as,, c'est sanction :-) Étrange d'appeler ça fair play financier.
Répondre
(0) J'aime
