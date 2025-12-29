Le coach de Panionios démissionne à la veille du déplacement à Bourg

Les retrouvailles entre Ilias Zouros et le Panionios Athènes n’auront pas fait long feu… Trente-six ans après avoir y débuté sa carrière sur le banc, l’ancien technicien de Paris-Levallois a posé sa démission du club grec, où il avait effectué son retour il y a exactement deux mois.

1 victoire en deux mois…

Revenu fin octobre pour succéder à l’ancien Roannais Luka Pavicevic (2011-2014), Ilias Zouros devait apporter son expérience et de la stabilité à un Panionios en crise de résultats. Mais il n’est pas parvenu à imprimer sa patte, ce qui a sans doute précipité sa décision. En effet, le club d’Athènes pointe à l’avant-dernière place du championnat grec avec une seule victoire en 12 matchs.

Les résultats ne sont guère meilleurs en EuroCup, où le club n’a enregistré qu’une seule victoire également, en onze matchs – une victoire obtenue sous Pavicevic. Perçu comme « un abandon » par les supporters grecs réagissant à l’annonce, le départ de Zouros tombe dans un timing douteux. Les Athéniens se déplacent ce mardi (18h15) à Ekinox pour y affronter la JL Bourg, pour mettre un terme à une année 2025 bien trop longue…

Ironie de l’histoire, la défaite face à la JL au match aller le 15 octobre dernier avait été le dernier match de Luka Pavicevic à la tête de Panionios. La direction n’a cette fois pas voulu attendre le résultat de cette confrontation pour agir. L’entraîneur des jeunes de Panionios Nikos Karagiannis occupera le banc grec à Ekinox, pour le dernier match de l’année.