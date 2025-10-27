Recherche
EuroCup

36 ans après, Ilias Zouros retrouve le Panionios, adversaire de la JL Bourg en EuroCup

Grèce - Le Panionios, club grec actuellement en difficulté et adversaire de la JL Bourg en EuroCup, a officialisé l'arrivée d'Ilias Zouros sur son banc. L'ancien coach de Paris-Levallois succède à Luka Pavicevic, passé par Roanne, et met fin à l'intérim assuré par Chris Chougaz.
00h00
Résumé
36 ans après, Ilias Zouros retrouve le Panionios, adversaire de la JL Bourg en EuroCup

Ilias Zouros retrouve le Panionios Athènes, 36 ans plus tard

Crédit photo : FIBA

Ilias Zouros est de retour à la maison. Trente-six ans après avoir débuté sa carrière sur le banc du Panionios, le technicien grec (59 ans) revient entraîner le club athénien, aujourd’hui engagé en EuroCup et opposé notamment à la JL Bourg. L’ancien coach du Paris-Levallois, qui succède à Luka Pavicevic, va tenter de relancer une équipe en difficulté en ce début de saison.

Un retour symbolique pour Zouros au Panionios

Comme l’a rapporté Eurohoops, Ilias Zouros a trouvé un accord avec le Panionios après que le club ait sondé Gianmarco Pozzecco et Aleksandar Dzikic. Finalement, les dirigeants ont choisi de miser sur un entraîneur local, au profil expérimenté et au passé fort avec la maison bleue et rouge. Zouros avait en effet débuté sa carrière d’entraîneur en 1989 au sein des équipes de jeunes du Panionios avant de devenir adjoint dans l’équipe première.

Depuis, le technicien grec a connu un long parcours européen : Olympiakos, Zalgiris Kaunas, l’Anadolu Efes, Budućnost, Promitheas ou encore AEK Athènes la saison dernière. Il a également dirigé les sélections nationales de la Grèce et de la Géorgie, menant cette dernière à sa première participation à la Coupe du Monde 2023.

Pavicevic remercié, Chougaz avait assuré l’intérim

Luka Pavicevic, ancien coach de la Chorale de Roanne (2011-2014), avait pris les rênes du Panionios cet été. Mais le début de saison manqué du club — deux défaites en championnat grec et un bilan de 1 victoire pour 2 défaites en EuroCup — a précipité son départ. L’intérim avait été confié à l’ancien coach de Tarbes-Lourdes (NM1) Chris Chougaz, arrivé à l’intersaison pour s’occuper du centre de formation.

L’arrivée de Zouros doit désormais stabiliser un effectif qui pointe en bas de tableau de la GBL, la première division grecque. Pour la JL Bourg, cela signifie qu’elle affrontera un Panionios nouvellement relancé, désormais dirigé par un technicien chevronné et ancien lauréat du titre de coach de la saison en EuroCup (2009-2010).

Un adversaire plus redoutable pour la JL Bourg

Ce changement d’entraîneur pourrait redonner de la confiance au Panionios, déjà accroché par la JL Bourg (56-66) plus tôt dans la saison européenne. Zouros, connu pour son exigence défensive et sa rigueur tactique, devra rapidement imposer sa patte pour redresser le club athénien.

Le technicien grec tentera de répéter les succès qu’il a connus à Zalgiris ou Budućnost, alors que le Panionios espère s’extraire de la zone rouge et redevenir un adversaire dangereux sur la scène continentale.

