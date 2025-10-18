Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?

Quelques semaines après la fin de l’EuroBasket 2025, Gianmarco Pozzecco est de nouveau sur le marché. L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Italie, qui avait mené la Nazionale jusqu’en 1/8e de finale avant de démissionner, pourrait retrouver un banc de club. D’après les informations du journaliste grec Sotiris Vetakis, l’entraîneur transalpin serait proche de s’engager avec Panionios Athens, en difficulté en ce début de saison.

Τα ματς στη Γλυφάδα και γενικώς του Πανιωνίου θα γίνουν ακόμη πιο ενδιαφέροντα! Οι Κυανέρυθροι θέλουν να φέρουν στην Αθήνα για να αναλάβει την ομάδα τους τον τέως ομοσπονδιακό προπονητή της Ιταλίας, Gianmarco Pozzecco. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών είναι στο τελικό στάδιο και… pic.twitter.com/bLRg7Socz1 — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) October 18, 2025

Un nouveau défi pour « Poz » en Grèce

Le Panionios, club historique du basket grec, a connu un démarrage compliqué aussi bien dans le championnat national avec 2 revers sur ses 2 premiers matchs contre Peristeri (61-87) et l’AEK Athens (73-93) que sur la scène européenne avec 1 victoire et 2 défaites (dont une contre Bourg (56-66)) en EuroCup. Situé dans la zone rouge, le club d’Athènes chercherait un électrochoc sur le banc pour relancer une équipe qui pointe à la dernière place au classement de la GBL. C’est dans ce contexte que le profil de Gianmarco Pozzecco plaît : charismatique, imprévisible, et reconnu pour sa capacité à créer une dynamique de groupe. Il remplacerai sur le banc athénien Luka Pavicevic sur la touche avec ce début de saison compliqué. L’ancien entraîneur Choralien (2011-2014) avait prit les reine du club grec cet été.

Selon Vetakis, les négociations entre les deux parties seraient déjà « bien avancées » et un accord pourrait intervenir rapidement. Le technicien italien, âgé de 53 ans, signerait ainsi son retour sur un banc de club après son passage à l’ASVEL, lors de la saison 2023/2024.

Un coach au tempérament volcanique

Connu pour son énergie débordante et ses réactions spectaculaires sur le bord du parquet, Pozzecco a marqué chacun de ses passages après des expériences en Italie puis en France et avec la sélection italienne. Le défi grec pourrait donc constituer un nouveau chapitre dans sa carrière d’entraîneur. Reste à savoir si le Panionios parviendra à concrétiser rapidement cette piste et à redresser la barre avec l’exubérant technicien italien.