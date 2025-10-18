Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?

Grèce - Libre depuis la fin de son aventure avec la sélection italienne, Gianmarco Pozzecco pourrait rebondir rapidement. Selon le journaliste grec Sotiris Vetakis, l’ancien coach de l’ASVEL serait en discussions avancées avec le Panionios, actuel mal classé du championnat grec.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?

Le nom de Pozzecco circule en Grèce @Julie Dumélié

Crédit photo : Julie Dumélié

Quelques semaines après la fin de l’EuroBasket 2025, Gianmarco Pozzecco est de nouveau sur le marché. L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Italie, qui avait mené la Nazionale jusqu’en 1/8e de finale avant de démissionner, pourrait retrouver un banc de club. D’après les informations du journaliste grec Sotiris Vetakis, l’entraîneur transalpin serait proche de s’engager avec Panionios Athens, en difficulté en ce début de saison.

Un nouveau défi pour « Poz » en Grèce

Le Panionios, club historique du basket grec, a connu un démarrage compliqué aussi bien dans le championnat national avec 2 revers sur ses 2 premiers matchs contre Peristeri (61-87) et l’AEK Athens (73-93) que sur la scène européenne avec 1 victoire et 2 défaites (dont une contre Bourg (56-66)) en EuroCup. Situé dans la zone rouge, le club d’Athènes chercherait un électrochoc sur le banc pour relancer une équipe qui pointe à la dernière place au classement de la GBL. C’est dans ce contexte que le profil de Gianmarco Pozzecco plaît : charismatique, imprévisible, et reconnu pour sa capacité à créer une dynamique de groupe. Il remplacerai sur le banc athénien Luka Pavicevic sur la touche avec ce début de saison compliqué. L’ancien entraîneur Choralien (2011-2014) avait prit les reine du club grec cet été.

Selon Vetakis, les négociations entre les deux parties seraient déjà « bien avancées » et un accord pourrait intervenir rapidement. Le technicien italien, âgé de 53 ans, signerait ainsi son retour sur un banc de club après son passage à l’ASVEL, lors de la saison 2023/2024.

LIRE AUSSI

Un coach au tempérament volcanique

Connu pour son énergie débordante et ses réactions spectaculaires sur le bord du parquet, Pozzecco a marqué chacun de ses passages après des expériences en Italie puis en France et avec la sélection italienne. Le défi grec pourrait donc constituer un nouveau chapitre dans sa carrière d’entraîneur. Reste à savoir si le Panionios parviendra à concrétiser rapidement cette piste et à redresser la barre avec l’exubérant technicien italien.

ASVEL
ASVEL
Suivre
Panionios
Panionios
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
elandu71
Le coach injustement viré.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
À l’étranger
00h00Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?
NM1
00h00Le Pays Salonais se renforce avec deux joueurs et signe sa première victoire en Nationale 1
Anthony Durham et Roanne ont dominé Quimper à la Halle Vacheresse ce vendredi
ELITE 2
00h00Roanne en démonstration, Challans gagne enfin, La Rochelle renverse Nantes : une 6e journée d’ELITE 2 pleine de rebondissements
Patrick Clerence numéro 15 en défense sous les couleurs de son nouveau club africain @BAL FIBA
Basketball Africa League (BAL)
00h00Première expérience à l’étranger pour le Français Patrick Clerence
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon va devoir se passer de Mathéo Leray pendant plusieurs semaines
Betclic ELITE
00h00Boulazac : Robineau bientôt de retour, Magrit en salle d’attente
Lucas Demahis-Ballou va affronter son frère Rudy ce soir lors de Blois - Caen en ELITE 2
ELITE 2
00h00Les frères Demahis-Ballou se retrouvent face à face : Lucas (Blois) contre Rudy (Caen)
Mathieu Boyer lors du tournoi de présaison de Limoges, en civil avec Le Portel
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer, opéré du poignet cet été, fait son retour avec Le Portel pour un match déjà capital
J.T. Shumate n'est pas avec la JL Bourg au Mans
Betclic ELITE
00h00Bourg : J.T. Shumate encore absent contre Le Mans, pour raisons familiales
Orchies fait partie des trois équipes invaincues en NM1 après six journées
NM1
00h00Levallois tient bon à Poissy, Le Havre et Orchies enchaînent : la hiérarchie se dessine
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
NBA
00h00Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?
1 / 0