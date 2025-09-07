Recherche
EuroBasket masculin

En larmes, Gianmarco Pozzecco annonce sa démission : « Je me fous de ce que je vous pensez de moi ! »

Sélectionneur de l'Italie depuis 2022, Gianmarco Pozzecco a quitté son poste ce dimanche à la suite de l'élimination en 1/8e de finale, non sans émotions.
00h00
Gianmarco Pozzecco dirigeait l’Italie depuis 2022

Crédit photo : Julie Dumélié

Alors que Nicolo Melli était en train de le couvrir de compliments, Gianmarco Pozzecco, le visage de plus en plus rougi au fil de la conférence de presse, s’est soudainement éclipsé en courant, loin des regards, en pleurs.

Le technicien italien, battu en 1/8e de finale de l’EuroBasket par la Slovénie (77-84), venait d’annoncer sa démission de son poste de sélectionneur, d’abord de façon cocasse. « C’était mon premier match avec l’équipe nationale », a-t-il démarré, sans se rendre compte de sa faute de langage.

« Le meilleur moment de ma vie »

Ensuite, l’ancien éphémère coach de l’ASVEL (octobre 2023 – janvier 2024) s’est laissé aller aux remerciements d’usage, « envers (mon) président, (mon) GM, (mes) joueurs. »

Puis, comme le naturel revient au galop, Gianmarco Pozzecco a laissé parler son côté émotif. « Etre à la tête de l’équipe d’Italie a été le meilleur moment de ma vie. Je me fous de quel type de coach je suis. Je ne m’intéresse pas à ça, ni à ma carrière. Je me fous de ce que vous pensez de moi. Ce soir, je suis triste, pas spécialement pour la défaite mais parce que je les vois souffrir dans le vestiaire. Je ne vous mens pas, je pourrais être le pire coach du monde, je m’en fous ! Comme je l’ai dit à mes gars, personne n’a autant de respect pour les joueurs italiens que moi, personne ne les aimera plus que moi. Personne. Personne. Peut-être qu’ils trouveront un coach qui aura le même amour pour eux que moi, mais il ne pourra pas en avoir plus. »

Nommé sélectionneur en 2022, Gianmarco Pozzecco n’aura pas réussi à offrir à la sélection transalpine sa première médaille depuis l’argent olympique de 2004. Éliminé en quart de finale de l’EuroBasket 2022 par la France, au même stade de la Coupe du Monde 2023 par Team USA et en demi-finale du TQO de San Juan, il quitte la scène sur le plus mauvais résultat comptable de son mandat. « Mais parfois, des choses sont plus grandes qu’un simple résultat », nuance Nicolo Melli« Il a instillé la vraie joie de porter ce maillot, le fait d’attendre le début du rassemblement avec impatience. Il a fabriqué un grand gâteau, mais il nous manquait juste la cerise… »

À Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
