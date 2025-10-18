Mathieu Boyer, opéré du poignet cet été, fait son retour avec Le Portel pour un match déjà capital

De retour à la compétition ce samedi, Mathieu Boyer (2,05 m, 29 ans) porte encore la marque de sa blessure : une cicatrice imposante au poignet gauche. L’intérieur du Portel s’est fait opérer après avoir joué plusieurs mois avec une rupture totale d’un ligament. « Mon ligament était rompu. On m’a posé un ligament artificiel et des broches de 15 cm pour consolider le tout. L’été a été synonyme de rééducation, mais j’ai été très bien accompagné ici », explique l’enfant de Bagnols-sur-Cèze (Gard) à La Voix du Nord.

Pas de vacances pour le grand frère de Thibault Boyer (Montpellier, NM2), qui a préféré rester au travail : « Depuis le 3 juillet, je suis là. Il faut un peu de professionnalisme pour aider l’équipe à gagner le plus de matchs possible. »

Un joueur qui s’est sacrifié pour sauver Le Portel

S’il a découvert sa blessure après la saison, Mathieu Boyer confie qu’il a joué longtemps diminué. « J’ai forcé pendant quatre mois parce qu’il fallait sauver le club. Je ne savais pas que c’était rompu, mais j’avais beaucoup de douleurs. » Ce sens du sacrifice symbolise l’attachement du joueur à l’ESSM, qu’il retrouve désormais à 100 % pour affronter un concurrent direct au maintien.

Des voyants au vert malgré un début de saison difficile

Avant-dernier de Betclic ÉLITE (0v-3d), Le Portel a pourtant montré des signes encourageants. « On a du fond de jeu, beaucoup de partage du ballon. C’est agréable de participer à la création offensive. On a une énorme marge de progression et un super état d’esprit. »

Pour l’ancien intérieur de Saint-Chamond et Antibes, les défaites à Strasbourg, Bourg et Monaco n’ont rien d’alarmant : « Ce n’étaient pas les équipes les plus prenables. Cela nous a permis de voir ce qui n’allait pas et de corriger. »

Boulazac, premier tournant de la saison

Ce samedi (18h10), la réception de Boulazac (1v-2d) fait déjà figure de test mental et collectif. « Il va falloir respecter les systèmes, sécuriser les rebonds défensifs et courir. Notre jeu est basé sur la course, donc il faut être au top physiquement. »

🔥 Place à la réception de @BoulazacBasketD ! Les Vert et Blanc montent en puissance à l’entraînement avant le choc de samedi au Chaudron 💪 Objectif : une première victoire ! 📸 👇#ESSM pic.twitter.com/Ayu8BdDTIc — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) October 16, 2025

Dans ce style offensif prôné par le nouveau coach Kenny Grant, Boyer retrouve des sensations : « Il y a plus de partage de ballon, tout le monde est impliqué. C’est un coach moderne, proche des joueurs, qui connaît bien le basket d’aujourd’hui. »

Un collectif à taille humaine, mais à grande énergie

Malgré un secteur intérieur limité, Le Portel mise sur la vitesse et la solidarité. « Il faut sécuriser le rebond défensif pour éviter les deuxièmes chances et lancer notre jeu rapide. On a des gars qui courent très vite : Smith, Konaté, Wertz… »

Un état d’esprit de combat que Mathieu Boyer incarne mieux que jamais au moment de retrouver la compétition, déterminé à remettre l’ESSM sur de bons rails.