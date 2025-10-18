Recherche
Betclic Élite

Mathieu Boyer, opéré du poignet cet été, fait son retour avec Le Portel pour un match déjà capital

Betclic ÉLITE - Absent depuis plusieurs mois, Mathieu Boyer rejoue enfin ce samedi avec Le Portel pour la réception de Boulazac, un duel déjà important dans la course au maintien. L’intérieur de 2,09 m, opéré du poignet gauche, raconte son long combat et affiche une confiance retrouvée avant ce rendez-vous crucial.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathieu Boyer, opéré du poignet cet été, fait son retour avec Le Portel pour un match déjà capital

Mathieu Boyer lors du tournoi de présaison de Limoges, en civil avec Le Portel

Crédit photo : Guillaume Poumarede

De retour à la compétition ce samedi, Mathieu Boyer (2,05 m, 29 ans) porte encore la marque de sa blessure : une cicatrice imposante au poignet gauche. L’intérieur du Portel s’est fait opérer après avoir joué plusieurs mois avec une rupture totale d’un ligament. « Mon ligament était rompu. On m’a posé un ligament artificiel et des broches de 15 cm pour consolider le tout. L’été a été synonyme de rééducation, mais j’ai été très bien accompagné ici », explique l’enfant de Bagnols-sur-Cèze (Gard) à La Voix du Nord.

Pas de vacances pour le grand frère de Thibault Boyer (Montpellier, NM2), qui a préféré rester au travail : « Depuis le 3 juillet, je suis là. Il faut un peu de professionnalisme pour aider l’équipe à gagner le plus de matchs possible. »

Un joueur qui s’est sacrifié pour sauver Le Portel

S’il a découvert sa blessure après la saison, Mathieu Boyer confie qu’il a joué longtemps diminué. « J’ai forcé pendant quatre mois parce qu’il fallait sauver le club. Je ne savais pas que c’était rompu, mais j’avais beaucoup de douleurs. » Ce sens du sacrifice symbolise l’attachement du joueur à l’ESSM, qu’il retrouve désormais à 100 % pour affronter un concurrent direct au maintien.

LIRE AUSSI

Des voyants au vert malgré un début de saison difficile

Avant-dernier de Betclic ÉLITE (0v-3d), Le Portel a pourtant montré des signes encourageants. « On a du fond de jeu, beaucoup de partage du ballon. C’est agréable de participer à la création offensive. On a une énorme marge de progression et un super état d’esprit. »

Pour l’ancien intérieur de Saint-Chamond et Antibes, les défaites à Strasbourg, Bourg et Monaco n’ont rien d’alarmant : « Ce n’étaient pas les équipes les plus prenables. Cela nous a permis de voir ce qui n’allait pas et de corriger. »

Boulazac, premier tournant de la saison

Ce samedi (18h10), la réception de Boulazac (1v-2d) fait déjà figure de test mental et collectif. « Il va falloir respecter les systèmes, sécuriser les rebonds défensifs et courir. Notre jeu est basé sur la course, donc il faut être au top physiquement. »

Dans ce style offensif prôné par le nouveau coach Kenny Grant, Boyer retrouve des sensations : « Il y a plus de partage de ballon, tout le monde est impliqué. C’est un coach moderne, proche des joueurs, qui connaît bien le basket d’aujourd’hui. »

Un collectif à taille humaine, mais à grande énergie

Malgré un secteur intérieur limité, Le Portel mise sur la vitesse et la solidarité. « Il faut sécuriser le rebond défensif pour éviter les deuxièmes chances et lancer notre jeu rapide. On a des gars qui courent très vite : Smith, Konaté, Wertz… »

Un état d’esprit de combat que Mathieu Boyer incarne mieux que jamais au moment de retrouver la compétition, déterminé à remettre l’ESSM sur de bons rails.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
