En février dernier, l’Elan Chalon a organisé son premier grand voyage à New York, une expérience inoubliable partagée avec un groupe de 40 partenaires.

Une semaine intense, rythmée par la découverte des symboles les plus emblématiques de la ville : l’Empire State Building, la Statue de la Liberté, le Musée de l’immigration, le Musée du 11 septembre, Central Park, Brooklyn Bridge, Ground Zero, sans oublier Times Square et une comédie musicale à Broadway.

Mais le point culminant de ce séjour restera sans conteste le match d’anthologie entre les Knicks et les Rockets dans la salle la plus mythique au monde, le Madison Square Garden. Des images, des émotions et des souvenirs gravés à jamais pour l’ensemble du groupe.

Toronto 2026 : une nouvelle aventure

Fort du succès de ce premier voyage, l’Elan Chalon vous donne rendez-vous à Toronto, du 23 au 28 février 2026, pour 6 jours et 4 nuits d’immersion totale au cœur de la culture canadienne et de la NBA.

Une expérience unique au cœur de la ville des Raptors.

Au programme :

Séjour au Novotel Toronto Centre 4 étoiles, petits déjeuners inclus

Match NBA : Toronto Raptors / San Antonio Spurs, avec la superstar française Victor Wembanyama sur le parquet de la Scotiabank Arena

: Toronto Raptors / San Antonio Spurs, avec la superstar française Victor Wembanyama sur le parquet de la Scotiabank Arena Excursion aux chutes du Niagara

Visite guidée de la ville : la majestueuse CN Tower haute de 553 m, le Skydome, le quartier chinois, Harbourfront et bien d’autres lieux emblématiques

Des temps libres pour découvrir la ville, vivre son énergie

Informations pratiques :

Dates : du 23 au 28 février 2026

Réservation jusqu’au 10 novembre 2025

Contact : [email protected]

Tarifs :

2 950€ TTC pour chambre triple

3 000€ TTC pour chambre double

3 480€ TTC pour chambre individuelle

Limité à 30 places pour ce voyage !

Après New York, Toronto s’annonce comme une nouvelle page de cette aventure humaine et sportive que nous écrivons avec vous. Entre passion du jeu, rencontres, découvertes et émotions fortes, ce séjour promet d’être inoubliable.