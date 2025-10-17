Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Voyage NBA: allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !

Sponsorisé - Après New York, cap sur Toronto : l’Elan Chalon et Voyages Girardot vous font vivre la NBA au plus près de l’émotion.
|
00h00
Résumé
Écouter
Voyage NBA: allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Crédit photo : DR

En février dernier, l’Elan Chalon a organisé son premier grand voyage à New York, une expérience inoubliable partagée avec un groupe de 40 partenaires.
Une semaine intense, rythmée par la découverte des symboles les plus emblématiques de la ville : l’Empire State Building, la Statue de la Liberté, le Musée de l’immigration, le Musée du 11 septembre, Central Park, Brooklyn Bridge, Ground Zero, sans oublier Times Square et une comédie musicale à Broadway.

Mais le point culminant de ce séjour restera sans conteste le match d’anthologie entre les Knicks et les Rockets dans la salle la plus mythique au monde, le Madison Square Garden. Des images, des émotions et des souvenirs gravés à jamais pour l’ensemble du groupe.

Toronto 2026 : une nouvelle aventure

Fort du succès de ce premier voyage, l’Elan Chalon vous donne rendez-vous à Toronto, du 23 au 28 février 2026, pour 6 jours et 4 nuits d’immersion totale au cœur de la culture canadienne et de la NBA.

Une expérience unique au cœur de la ville des Raptors.

Au programme :

  • Séjour au Novotel Toronto Centre 4 étoiles, petits déjeuners inclus
  • Match NBA : Toronto Raptors / San Antonio Spurs, avec la superstar française Victor Wembanyama sur le parquet de la Scotiabank Arena
  • Excursion aux chutes du Niagara
  • Visite guidée de la ville : la majestueuse CN Tower haute de 553 m, le Skydome, le quartier chinois, Harbourfront et bien d’autres lieux emblématiques
  • Des temps libres pour découvrir la ville, vivre son énergie
Extrait d'une partie du programme "Voyage NBA" avec l'Elan Chalon et Voyages Girardot
Extrait d’une partie du programme « Voyage NBA » avec l’Elan Chalon et Voyages Girardot

Informations pratiques :

  • Dates : du 23 au 28 février 2026
  • Réservation jusqu’au 10 novembre 2025
  • Contact : [email protected]

Tarifs :

  • 2 950€ TTC pour chambre triple
  • 3 000€ TTC pour chambre double
  • 3 480€ TTC pour chambre individuelle

Limité à 30 places pour ce voyage !

Après New York, Toronto s’annonce comme une nouvelle page de cette aventure humaine et sportive que nous écrivons avec vous. Entre passion du jeu, rencontres, découvertes et émotions fortes, ce séjour promet d’être inoubliable.

Pierre-Louis Lunark
Pierre-Louis Lunark suit le basket avec enthousiasme et un goût prononcé pour le jeu sous toutes ses formes. Sur BeBasket, il conçoit également des quiz et des contenus interactifs pour tester les connaissances des fans, toujours avec une touche ludique et maligne.
Chalon
Chalon
Suivre
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
Recrue de Levallois, Elijah Ifegeh a joué en FIBA Europe Cup avec Chemnitz
NM1
00h00Deux renforts pour les Metropolitans
NBA
00h00Voyage NBA: allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Mike James et Edwin Jackson vont se retrouver ce dimanche en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Comment regarder gratuitement ASVEL – Monaco ce dimanche 19 octobre
Chris Babb va enfin pouvoir lancer sa saison ce soir à Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Chris Babb, le retour surprise qui redonne espoir au BCM Gravelines-Dunkerque
Gravelines-Dunkerque a embauché le longiligne pivot Neal Quinn en qualité de pigiste médical en provenance du Portel @Pledez_2025
Betclic ELITE
00h00Cinq nouveaux joueurs qualifiés en LNB
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
NM1
00h00« C’est au-delà de la peur, c’est de la survie » : Louis Marnette raconte son malaise cardiaque
Adam Atamna est le seul Français régulièrement annoncé à la Draft NBA 2026
Betclic ELITE
00h00Courtside, épisode 20 : Les jeunes en Betclic ÉLITE, une simple année sans ou une saison de transition ?
Franck Ntilikina et l'Olympiakos l'ont emporté face au Maccabi Tel Aviv de Jaylen Hoard
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard brille malgré la défaite du Maccabi contre l’Olympiakos de Ntilikina, Sylvain Francisco et le Zalgiris en difficulté face à Milan
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA: allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
NBA
00h00Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
1 / 0