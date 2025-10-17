Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison

Sans surprise, Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) a été libéré en fin de pré-saison NBA. À une semaine du début de la saison NBA 2025-2026, les Toronto Raptors ont annoncé ce jeudi la libération du pivot français, sous contrat « Exhibit 10 ». L’aîné des frères Sarr ne fera donc pas partie de la rotation de Darko Rajaković, malgré une présaison encourageante et un retour sur les parquets après une longue convalescence.

Un match prometteur contre Washington mais insuffisant

De retour d’une rupture du tendon d’Achille subie lors de la finale des playoffs de G-League 2024, Olivier Sarr a profité de la pré-saison pour retrouver du rythme et prouver qu’il pouvait tenir sa place dans la peinture. En quatre apparitions, il a été responsabilisé à une reprise, contre les Wizards de son frère Alexandre, avec 12 points, 8 rebonds et le panier de la victoire (113-112).

Mais la franchise canadienne a finalement décidé de ne pas conserver le Français dans son effectif final.

Une suite probable en G-League

Olivier Sarr faisait partie d’un groupe de cinq joueurs coupés par Toronto – avec David Roddy, A.J. Lawson, Jared Rhoden et Ulrich Chomche – dans le cadre de la réduction de l’effectif. Son contrat « Exhibit 10 » lui permettra probablement de rebondir en G-League, la ligue de développement affiliée à la NBA, comme il l’a déjà fait par le passé avec l’équipe d’Oklahoma City Blue.

À 26 ans, le pivot passé par le Pôle France puis par les universités de Wake Forest et de Kentucky n’a pas dit son dernier mot. Après une saison blanche, ce retour en forme laisse entrevoir de nouvelles opportunités, en G-League ou pourquoi pas en Europe, pour continuer à progresser et véritablement enfin lancer sa carrière professionnelle.