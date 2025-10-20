Recherche
Espoirs ELITE

40 points ou plus pour Louka Letailleur et Sacha Defoundoux : les ailiers de 2008 affolent les compteurs en Espoirs !

Espoirs - Louka Letailleur et Sacha Defoundoux, deux ailiers français nés en 2008, ont chacun inscrit plus de 40 points ce week-end en championnat Espoirs. Le premier avec Gravelines, le second avec Blois : deux performances XXL pour cette génération déjà très prometteuse.
00h00
40 points ou plus pour Louka Letailleur et Sacha Defoundoux : les ailiers de 2008 affolent les compteurs en Espoirs !

Sacha Defoundoux en défense avec l’ADA Blois lors de la présaison de l’équipe professionnelle

Crédit photo : Tuan Nguyen

La génération 2008 du basket français confirme tout son potentiel. Ce week-end, deux de ses talents les plus en vue, Louka Letailleur (Gravelines-Dunkerque) et Sacha Defoundoux (Blois), ont signé des prestations exceptionnelles en championnat Espoirs. Le premier a marqué 41 points contre Boulazac, le second 40 points face à Orléans. Deux cartons pour deux profils différents, mais une même certitude : le basket français tient deux ailiers d’avenir.

Deux cartons pour la génération 2008

À peine revenu avec les Espoirs après un début de saison passé avec les pros, Louka Letailleur (1,98 m, 17 ans) a pris feu ce dimanche contre le promu Boulazac (91-75). L'ailier de Gravelines a inscrit 41 points à 15/23 aux tirs, dont 5/7 à 3-points, ajoutant 9 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. Membre du cinq idéal de l'EuroBasket U16 2024, ce pur produit de la formation locale a confirmé tout ce que l'on pressentait déjà de lui : un mélange rare de puissance et d'adresse.

Louka LETAILLEUR
Louka LETAILLEUR
41
PTS
9
REB
2
PDE
Logo Espoirs ELITE
GRA
91 75
BOU

Après avoir disputé trois rencontres avec l’équipe professionnelle en Betclic ELITE, mais seulement 3 minutes vendredi contre Saint-Quentin, Letailleur a profité de ce retour en Espoirs ELITE pour rappeler à tous pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs ailiers européens de sa génération.

Sacha Defoundoux, la montée en puissance de Blois

De son côté, Sacha Defoundoux (2,02 m, 16 ans) a également fait très fort samedi. Opposé à Orléans avec les Espoirs de Blois, il a rendu une ligne statistique impressionnante : 40 points, 11 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 2 contres, avec un parfait 14/14 aux lancers francs.

Sacha DEFOUNDOUX
Sacha DEFOUNDOUX
40
PTS
11
REB
4
PDE
Logo Espoirs ELITE 2
BLO
102 85
ORL

Originaire de Châteauroux, passé par l’ASPTT, le pôle d’Orléans, Fleury-les-Aubrais et le Pôle France, Sacha Defoundoux s’impose comme l’une des principales attractions du championnat Espoirs ELITE 2 cette saison. Auteur de 23,5 points de moyenne en quatre matchs, il a déjà goûté à l’équipe professionnelle de Blois en ELITE 2.

Deux trajectoires parallèles vers l’équipe de France U18

À 16 et 17 ans, Defoundoux et Letailleur devraient logiquement figurer dans les discussions pour intégrer l’équipe de France U18 l’été prochain. Leur précocité, leur impact physique et leur sens du jeu confirment la profondeur de la génération 2008, déjà représentée par d’autres talents comme Hugo Yimga-Moukouri ou Cameron Houindo.

Si leurs parcours diffèrent — Letailleur déjà bien intégré à la rotation professionnelle de Gravelines et Defoundoux encore en phase d’éclosion à Blois, même s’il est régulièrement appelé par les pros (une entrée cette saison) depuis début 2025 —, leurs performances du week-end envoient un message clair : la relève tricolore est bien en marche.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
