À l’étranger

Un chauffeur de bus tué par des ultras après un match de basket en Italie !

Italie - Violence tragique dans le basket italien. Un chauffeur de 65 ans est décédé après qu'un car de supporters de Pistoia ait été caillassé par des ultras adverses à la sortie d'un match de deuxième division contre Rieti dimanche soir.
00h00
Un chauffeur de bus tué par des ultras après un match de basket en Italie !

Le chauffeur du car des supporters de Pistoia est décédé à l’âge de 65 ans

Crédit photo : DR

Violence tragique dans le basket italien. Un chauffeur de 65 ans est décédé après qu’un car de supporters de Pistoia ait été caillassé par des ultras adverses à la sortie d’un match de deuxième division contre Rieti dimanche soir.

Le basket italien vient de connaître un épisode dramatique qui rappelle les heures les plus sombres du supporteurisme transalpin. Dimanche 19 octobre, après le match de deuxième division opposant Rieti à Pistoia, le car transportant 45 supporters de l’équipe visiteuse a été violemment attaqué sur l’autoroute. Une pierre lancée par des ultras adverses a brisé le pare-brise et touché mortellement l’un des deux chauffeurs du véhicule.

La victime, un Romain de 65 ans vivant à Florence et proche de la retraite, a été touchée au visage et à la trachée. Elle est décédée sur le coup. Selon les premières constatations rapportées par le Corriere della Sera, les ultras de Rieti auraient suivi le bus avant de lancer des pierres et des objets contondants contre l’avant du véhicule.

Une attaque prémédité qui choque l’Italie

L’enquête révèle que des tensions avaient déjà éclaté pendant le match entre les supporteurs des deux équipes. Le car des ultras de Pistoia avait donc été escorté pendant la première partie du trajet de retour, mais l’attaque s’est produite peu après le départ de la police, laissant penser que l’assaut était prémédité.

Cette tragédie suscite l’indignation jusqu’aux plus hauts sommets de l’État italien. « C’est un acte de violence inacceptable et insensé », a réagi la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni. « J’espère que les responsables de cet acte lâche et criminel seront rapidement identifiés et traduits en justice », a ajouté la cheffe du parti d’extrême-droite Frères d’Italie.

Le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, a également exprimé son émotion : « Comment peut-on mourir de cette façon ? En rentrant chez soi, après un match de basket ? L’assaut perpétré ce soir est l’œuvre de délinquants qui se sont transformés en assassins et qui ne pourront jamais être considérés comme des supporteurs. »

Un fléau persistant dans le sport italien

Bien que moins touché que le football par les phénomènes de supporteurisme violent, le basket italien n’avait pas connu de tragédie semblable récemment. Pourtant, cette mort n’est pas un cas isolé dans le sport italien. Selon Sky TG 24, 18 personnes sont décédées directement ou indirectement à cause de bagarres entre supporteurs depuis 1979, auxquelles s’ajoutent au moins deux autres décès depuis 2020.

Le club de l’Estra Pistoia a suspendu toutes ses activités, tandis que ses supporters restent bouleversés : « Nous sommes choqués par ce qui s’est passé hier soir. Les scènes déchirantes auxquelles nous avons assisté nous ont laissés sans voix. » Une enquête a été ouverte et de nombreux supporters ont été interrogés, mais aucune interpellation n’avait été recensée lundi matin.

Comme le souligne Il Messaggero, cette tragédie pose une question fondamentale : « Pour ces gens-là, le sport n’est qu’un prétexte. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
lulutoutvert
c'est pas Pistoia, c'est surtout pitoyable ou pathétique. Certains n'ont pas évolué depuis l'époque "chasseur-cueilleur". pfuittt !!!
