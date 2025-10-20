Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !

NBA - C'est signé ! Mohamed Diawara rejoint officiellement Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet dans les rangs des New-York Knicks. Le rookie drafté en 51e position a signé pour un an, et son développement se fera surtout en G-League.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !

Mohamed Diawara a eu l’occasion de démarrer comme titulaire un match au Madison Square Garden pendant cette pré-saison

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images

Très bonne nouvelle à un peu plus de 24 heures de l’opening night de cette NBA version 2025/26, et 48 heures du premier match des New-York Knicks. La franchise new-yorkaise compte un nouveau contrat garanti dans ses rangs ! Et ce n’est autre que le Français Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans), drafté en 51e position de la dernière Draft. L’ex-choletais a signé son contrat cet après-midi, après des longs mois de négociation. Celui-ci est d’une année garantie, au salaire minimum. L’information a été dévoilée ce lundi par l’insider Shams Charania, ce que nous sommes en mesure de confirmer.

Projet au long-terme

Le profil de Diawara intéresse les Knicks depuis de longs mois. Déjà avant la Draft, son work-out avec eux s’était très bien passé. D’où sa sélection en 51e position, alors qu’il était plutôt projeté comme non-drafté par la plupart des observateurs. Mais l’obtention d’un contrat garanti était encore lointaine. Au lendemain de la Draft, son clan avait plutôt le choix entre une année en G-League ou un “stash” en Europe. Finalement, la Summer League et l’été ont fait monter sa cote auprès des dirigeants. La volonté était bien de l’intégrer dès maintenant dans le projet.

LIRE AUSSI

Mais à cause des finances étriquées de la franchise suite aux nouvelles règles, tout a été rendu plus difficile. Tout a dû être mis en ordre. Chaque dollar doit être compté et il y a eu des choix compliqués à faire, qui ont par exemple failli coûter sa place à Pacôme Dadiet. Et qui empêchent Diawara de signer la fameuse “second-round exception”, synonyme de contrat sur trois quatre ans (avec options) qu’ont par exemple signé Noah Penda et Maxime Raynaud. Pour Diawara, les Knicks ont usé d’une manœuvre financière pour lui faire signer un contrat à part. En lui accordant d’abord un contrat Exhibit-10 pour la pré-saison, ils ont ouvert la possibilité de le signer avec d’autres contrats que ceux habituellement réservés au rookie. D’où ce contrat d’une année garanti au salaire minimum, comme un agent libre classique.

Une réunion entre le clan du joueur et Leon Rose (Président des Knicks) est cependant prévue pendant la saison pour discuter de l’avenir au long-terme, selon nos informations. Car les Knicks croient fort au projet de développement du Parisien. En revanche, à court-terme, il va surtout faire ses gammes en G-League, là aussi selon nos informations. Ce qui était la volonté des deux camps. Capable de faire beaucoup de choses sur un parquet, de tenir la balle et d’être un facilitateur, mais aussi un fort défenseur avec un bon shoot, Diawara est un diamant à polir. Qui aura sûrement besoin de plusieurs années pour atteindre son potentiel.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
Suivre
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mamoudou Diarra et Mika Adams Woods sous les couleurs du MAS Basketball Photo MAS BASKETBALL
À l’étranger
00h00Deux anciens joueurs de NM1 rallient le Maroc
Le chauffeur du car des supporters de Pistoia est décédé à l'âge de 65 ans
À l’étranger
00h00Un chauffeur de bus tué par des ultras après un match de basket en Italie !
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Alex Mumbru après la victoire de l'Allemagne en finale de l'EuroBasket
EuroBasket masculin
00h00Alex Mumbru de retour à domicile après des semaines d’hospitalisation
Sacha Defoundoux en défense avec l'ADA Blois lors de la présaison de l'équipe professionnelle
Espoirs ELITE 2
00h0040 points ou plus pour Louka Letailleur et Sacha Defoundoux : les ailiers de 2008 affolent les compteurs en Espoirs !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
Betclic ELITE
00h00MVP du match contre Nanterre, Marcus Keene savoure : « C’est probablement ma plus belle victoire avec la SIG »
Aaron Towo-Nansi s'est encore mis en valeur contre Chalon, à 16 ans
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi continue d’éblouir avec Cholet Basket
Après l'EuroLeague, Tony Parker espère amener l'ASVEL en NBA Europe, pour mieux revendre ses parts ?
EuroLeague
00h00ASVEL – EuroLeague : départ stratégique ou éviction déguisée ?
Dominique Malonga a choisi de ne pas honorer son contrat avec le Fenerbahçe Istanbul, afin de rester aux États-Unis
WNBA
00h00Dominique Malonga renonce à rejoindre le Fenerbahçe Istanbul pour un projet aux États-Unis
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
1 / 0