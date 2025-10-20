Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !

Très bonne nouvelle à un peu plus de 24 heures de l’opening night de cette NBA version 2025/26, et 48 heures du premier match des New-York Knicks. La franchise new-yorkaise compte un nouveau contrat garanti dans ses rangs ! Et ce n’est autre que le Français Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans), drafté en 51e position de la dernière Draft. L’ex-choletais a signé son contrat cet après-midi, après des longs mois de négociation. Celui-ci est d’une année garantie, au salaire minimum. L’information a été dévoilée ce lundi par l’insider Shams Charania, ce que nous sommes en mesure de confirmer.

Projet au long-terme

Le profil de Diawara intéresse les Knicks depuis de longs mois. Déjà avant la Draft, son work-out avec eux s’était très bien passé. D’où sa sélection en 51e position, alors qu’il était plutôt projeté comme non-drafté par la plupart des observateurs. Mais l’obtention d’un contrat garanti était encore lointaine. Au lendemain de la Draft, son clan avait plutôt le choix entre une année en G-League ou un “stash” en Europe. Finalement, la Summer League et l’été ont fait monter sa cote auprès des dirigeants. La volonté était bien de l’intégrer dès maintenant dans le projet.

Mais à cause des finances étriquées de la franchise suite aux nouvelles règles, tout a été rendu plus difficile. Tout a dû être mis en ordre. Chaque dollar doit être compté et il y a eu des choix compliqués à faire, qui ont par exemple failli coûter sa place à Pacôme Dadiet. Et qui empêchent Diawara de signer la fameuse “second-round exception”, synonyme de contrat sur trois quatre ans (avec options) qu’ont par exemple signé Noah Penda et Maxime Raynaud. Pour Diawara, les Knicks ont usé d’une manœuvre financière pour lui faire signer un contrat à part. En lui accordant d’abord un contrat Exhibit-10 pour la pré-saison, ils ont ouvert la possibilité de le signer avec d’autres contrats que ceux habituellement réservés au rookie. D’où ce contrat d’une année garanti au salaire minimum, comme un agent libre classique.

Une réunion entre le clan du joueur et Leon Rose (Président des Knicks) est cependant prévue pendant la saison pour discuter de l’avenir au long-terme, selon nos informations. Car les Knicks croient fort au projet de développement du Parisien. En revanche, à court-terme, il va surtout faire ses gammes en G-League, là aussi selon nos informations. Ce qui était la volonté des deux camps. Capable de faire beaucoup de choses sur un parquet, de tenir la balle et d’être un facilitateur, mais aussi un fort défenseur avec un bon shoot, Diawara est un diamant à polir. Qui aura sûrement besoin de plusieurs années pour atteindre son potentiel.