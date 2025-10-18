Wembanya domine et les Spurs terminent la présaison invaincus

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a une nouvelle fois montré qu’il était prêt pour la saison NBA 2025-2026. Auteur de 17 points, 12 rebonds et 4 contres en seulement 24 minutes, l’international français a mené San Antonio vers un cinquième succès consécutif en présaison, face aux finalistes NBA sortants, les Indiana Pacers.

Une nouvelle version de Wembanyama : plus puissant, plus proche du cercle

Toujours spectaculaire, Victor Wembanyama semble surtout avoir franchi un cap physique et mental. Moins shooteur longue distance qu’à ses débuts, le Français a cette fois inscrit 12 de ses 17 points dans la raquette, avec une réussite de 7/9 au tir. Il s’impose désormais plus souvent au poste bas, un axe de progression qu’il avait ciblé dès l’été. « J’essaie d’être plus patient, d’attendre l’organisation du spacing avant de trouver le bon moment pour attaquer au poste bas », a-t-il confié à L’Équipe après la rencontre.

Cette volonté de s’affirmer dans la peinture se ressent également en défense, où il a encore impressionné avec quatre contres et une présence dissuasive constante. Même lorsqu’il perd quelques ballons (quatre sur ce match), « Wemby » reste une force de la nature capable de faire basculer le match en quelques actions.

San Antonio prêt pour le grand saut

Au-delà de la performance du prodige tricolore, les Spurs ont confirmé leur montée en puissance collective. Portés par un excellent Stephon Castle (16 points) et un Julian Champagnie adroit à longue distance (15 points à 5/6 à 3-points), les hommes de Mitch Johnson ont déroulé leur jeu, alliant rythme et efficacité (54 % de réussite au tir, 40 % à 3-points).

Ce cinquième succès de rang clôt une présaison parfaite (5-0), de quoi aborder la reprise de la NBA dans les meilleures conditions. San Antonio débutera sa saison régulière ce mercredi (jeudi à 3h30 heure française), sur le parquet des Dallas Mavericks de Cooper Flagg.