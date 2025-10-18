Recherche
NBA

Wembanya domine et les Spurs terminent la présaison invaincus

NBA - Victor Wembanyama et les Spurs ont terminé leur présaison invaincus (5 victoires en 5 matchs) après une large victoire face aux Pacers d’Indiana (133-104). Le Français a encore brillé, dominant des deux côtés du terrain.
00h00
Résumé
Écouter
Wembanya domine et les Spurs terminent la présaison invaincus

Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a une nouvelle fois montré qu’il était prêt pour la saison NBA 2025-2026. Auteur de 17 points, 12 rebonds et 4 contres en seulement 24 minutes, l’international français a mené San Antonio vers un cinquième succès consécutif en présaison, face aux finalistes NBA sortants, les Indiana Pacers.

Une nouvelle version de Wembanyama : plus puissant, plus proche du cercle

Toujours spectaculaire, Victor Wembanyama semble surtout avoir franchi un cap physique et mental. Moins shooteur longue distance qu’à ses débuts, le Français a cette fois inscrit 12 de ses 17 points dans la raquette, avec une réussite de 7/9 au tir. Il s’impose désormais plus souvent au poste bas, un axe de progression qu’il avait ciblé dès l’été. « J’essaie d’être plus patient, d’attendre l’organisation du spacing avant de trouver le bon moment pour attaquer au poste bas », a-t-il confié à L’Équipe après la rencontre.

Cette volonté de s’affirmer dans la peinture se ressent également en défense, où il a encore impressionné avec quatre contres et une présence dissuasive constante. Même lorsqu’il perd quelques ballons (quatre sur ce match), « Wemby » reste une force de la nature capable de faire basculer le match en quelques actions.

San Antonio prêt pour le grand saut

Au-delà de la performance du prodige tricolore, les Spurs ont confirmé leur montée en puissance collective. Portés par un excellent Stephon Castle (16 points) et un Julian Champagnie adroit à longue distance (15 points à 5/6 à 3-points), les hommes de Mitch Johnson ont déroulé leur jeu, alliant rythme et efficacité (54 % de réussite au tir, 40 % à 3-points).

Ce cinquième succès de rang clôt une présaison parfaite (5-0), de quoi aborder la reprise de la NBA dans les meilleures conditions. San Antonio débutera sa saison régulière ce mercredi (jeudi à 3h30 heure française), sur le parquet des Dallas Mavericks de Cooper Flagg.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
headband_dri
Les Spurs ça vise carrément les playoffs cette année. Le problème c'est qu'ils jouent à l'ouest !
